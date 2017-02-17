Bôi 100 hũ kem trộn cũng không trắng bằng dùng hỗn hợp này chỉ sau 1 đêm

Chăm sóc da 17/02/2017 15:01

Đây là cách làm trắng da nhanh chóng mà rất nhiều phụ nữ Nhật sử dụng để giữ làn da lúc nào cũng khỏe đẹp.

Làn da trắng mịn, đặc biệt là da mặt là mơ ước của nhiều cô gái vì ở Châu Á, quan niệm da trắng là da đẹp vẫn còn rất phổ biến. Vì thế mỗi ngày, các nhà sản xuất mỹ phẩm dành rất nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu những loại kem, serum đặc biệt có công dụng làm trắng da để phục vụ thị trường này. 

Tuy nhiên, chúng ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu để mua một bộ mỹ phẩm làm trắng da nhưng lại không để ý rằng, xung quanh, ngay căn bếp nhà mình cũng có rất nhiều nguyên liệu có công dụng tương tự nhưng lại rẻ tiền và lành tính hơn rất nhiều. Ngoài làm trắng da chúng còn có thể chống lão hóa, trị những khuyết điểm da như thâm sau mụn, tàn nhang hay nám do ánh nắng mặt trời. 

1. Sữa chua và mật ong

Yogurt and Honey mask

Trong sữa chua có một thành phấn rất quan trọng, là kết quả của quá trình lên men đó là men vi sinh probiotics. Chính thành phần này là thứ giúp sữa chua có công dụng làm sáng da, giúp da đủ ẩm và đàn hồi hơn mà sữa tươi không có được. Hơn nữa, sữa chua còn rất dịu nhẹ, phù hợp với nhiều loại da khác nhau. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn 2 phần sữa chua với một phần mật ong. Đắp lên da mặt sạch 10-15 phút sau đó rửa sạch với nước ấm.

Chỉ sau 1 tuần sử dụng, da sẽ trắng mịn và các vết thâm nám cũng giảm đi đáng kể. 

2. Baking soda + mật ong + nước 

Nghe có vẻ lạ nhưng mật ong có thể thay thế sữa rửa mặt với làn da nhạt cảm. Nó vừa có tác dụng làm sạch da, vừa dưỡng ẩm da khô bạn có thể chỉ cần rửa bằng mật ong nếu bạn có làn da rất nhạy cảm.

Mật ong kết hợp với baking soda là một loại mặt nạ làm sáng da rất an toàn và lành tính. Chỉ cần trộn một muỗng mật ong với một muỗng baking soda trong lòng bàn tay, sau đó thoa đều lên da mặt và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn đều. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước ấm để có làn da sáng mịn chỉ sau lần đầu sử dụng. 

3. Bí đỏ + mật ong + sữa 

Glowing Pumpkin Mask

Bí đỏ không chỉ làm cho món súp thơm ngon mà còn là loại mặt nạ dưỡng da thần thánh, giúp làm sáng những vùng da sậm màu do lão hóa, tuổi tác hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Cách làm: Bí đỏ hấp chín cho mềm, sau đó nghiền nhuyễn bằng thìa hoặc máy xay sinh tố. Tiếp theo, trộn 2 muỗng bí đỏ xay với 1/2 muỗng cafe mật ong và 1/2 muỗng sữa tươi cho đến khi có hỗn hợp bột nhão. Đắp lên da mặt sạch 15 phút sau đó rửa lại với nước ấm. Chỉ sau 2 lần sử dụng vào buổi tối, làn da bạn sẽ sáng mịn ngay ngày hôm sau. 

4. Trứng + Dầu Olive

Egg and Olive Oil Hair Moisturizing Treatment

Trộn hai quả trứng đánh tan và một phần ba chén dầu ô liu vào một cái bát. Dùng hỗn hợp thoa đều lên da mặt, để 10 phút sau đó rừa lại, da vừa căng mịn đủ độ ẩm và trắng bóng tự nhiên. Dầu olive là một loại dầu thực vật dùng để ăn nhưng ngoài ra nó còn có nhiều tác dụng làm đẹp. Ngoài ra, các axit béo từ dầu và protein trong trứng sẽ nuôi dưỡng da từ bên trong và giúp da sáng mịn dần lên mỗi ngày.  

(Nguồn: Beauty Remedies)

 

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