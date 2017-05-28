Xông nóng rồi chườm đá lên mặt mỗi sáng, cô gái sốc với điều xảy ra 1 tuần sau đó

Đây là một phương pháp làm đẹp da dựa trên nguyên tắc thay đổi nhiệt độ, giúp da trẻ hóa và thư giãn, sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.

Làn da của chúng ta được cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào. Các tế bào da mỗi ngày đều liên tục chết đi và sinh ra, tạo nên sự đàn hồi và trẻ trung khi chúng ta ở lứa tuổi dưới 30. Tuy nhiên khi bước qua thời kỳ đó, quá trình tái tạo và sản sinh tế bào mới bắt đầu chậm dần rồi mất hẳn. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến da nhanh chóng lão hóa, xuất hiện nhiều dấu vết của tuổi tác như lỗ chân lông to, các đốm đen, tàn nhang, nếp nhăn cùng các khuyết điểm khác. Trải qua rất nhiều năm, các nhà khoa học trong ngành làm đẹp luôn không ngừng tìm tòi phương pháp để chống lão hóa thông quat? việc sản xuất mỹ phẩm, kem, serum trị nếp nhăn, trị lỗ chân lông to, tái tạo đàn hồi da... có giá vô cùng đắt đỏ. Thế nhưng có một phương pháp chống lão hóa cực kỳ hiệu quả, rẻ tiền mà ít ai biết, đó là áp dụng phương pháp thay đổi nhiệt độ, như một cách "tập thể dục" cho da mỗi buổi sáng.

Hiệu quả của phương pháp này theo tạp chí Womansday, là có thể thấy rõ chỉ sau 1-2 tuần thực hiện.

Nguyên liệu: - Nước sôi - Vài giọt tinh dầu (tùy chọn) hoặc 1 nắm lá bạc hà - Chén miệng rộng - Đá viên - Khăn vải sạch - Kem dưỡng ẩm Cách làm: Buổi sáng ngủ dậy, bạn rửa mặt sơ qua với nước ấm. Tiếp theo, đổ nước sôi vào 1 cái bát tô miệng rộng, thêm vài giọt tinh dầu hoặc lá bạc hà vò nát. Xông mặt với nước này cho đến khi hơi nước bốc hết. Chú ý trước khi xông bạn phải kiểm tra độ nóng trên mặt nước bằng tay để tránh bị bỏng. Lấy 1 viên đá, bọc trong khăn vải. Sau khi xông mặt, thấm khô mặt bằng khăn cho hết nước và mồ hôi, nhẹ nhàng chườm viên đá khắp mặt nhiều lần cho đến khi đá tan hết. Không được để đá ở 1 vị trí quá lâu để gây bỏng lạnh hoặc rát da, bạn nên đưa viên đá đi liên tục. Sau khi chườm đá, nhẹ nhàng rửa mặt 1 lần nữa với nước lạnh (không dùng sữa rửa mặt). Thấm khô mặt, thoa kem dưỡng ẩm/ kem chống nắng bình thường. Làm mỗi ngày liên tục trong vòng 1 tuần, bạn sẽ thấy làn da sáng mịn và căng tràn sức sống, các nếp nhăn, thâm nám giảm đi, tông da sáng lên và nhìn tổng thể da trẻ ra từ 3-5 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boc-da-lanh-vao-khan-va-chuom-len-mat-moi-buoi-sang-ban-se-soc-voi-dieu-xay-ra-sau-do-157767.html