Bỏ ý định phun xăm đi, bôi thứ này lông mày mọc dày đẹp ngay sau 5 ngày

Bạn sẽ không phải ngại ngùng với hàng lông mày thưa nữa sau khi sử dụng hỗn hợp này.

Đã bao giờ, bạn cảm thấy tự ti về hàng chân mày không dày như ý muốn, hay cảm thấy mệt mỏi với việc sáng nào cũng phải kẻ chân mày? Không phải ai sinh ra cũng sở hữu sẵn hàng chân mày đẹp. Chân mày phụ thuộc vào cơ địa, tuổi tác và cả cách bạn chăm sóc chúng.

Để khắc phục vấn đề này, điều đầu tiên các cô gái thường nghĩ đến là giải pháp phun xăm. Tuy nhiên việc xăm hay thêu chân mày chỉ là giải pháp tình thế vì về bản chất, nó vẫn là màu mực trên da chứ không phải sợi lông mày thật của bạn. Ngoài ra, việc xăm chân mày ở những nơi không đạt đủ điều kiện vệ sinh và trình độ chuyên môn có thể gây nhiễm trùng và tổn thương da.

Thay vì đi xăm, có một cách rất dễ dàng để có hàng chân mày dày và đẹp chỉ sau vài ngày đó là dùng mật ong và hành tây. Đây là công thức gia truyền của phụ nữ Ấn Độ từ rất lâu. Sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu này sẽ đem đến cho bạn hàng chân mày hoàn hảo.

Nguyên liệu:

- Hành tây 1 củ

- Mật ong nguyên chất 2 thìa cafe

- Tăm bông

- Bông

Cách làm:

Hành tây sau khi mua về bạn gọt vỏ sạch, cắt miếng nhỏ.

Cho hành tây vào máy xay nhuyễn rồi lọc lấy nước ép.

Trộn nước hành với mật ong theo tỷ lệ 2:1 thật đều. Tiếp theo, bạn nhúng miếng bông vào vào hỗn hợp cho thấm đều, lấy bông thoa nhiều lần lên chân mày trước khi đi ngủ và không rửa với nước. Bạn có thể lấy miếng băng keo cá nhân dán kín chân mày để khỏi làm bẩn ga và gối.

Làm đều đặn mỗi tối trong 1 tuần liên tục để thấy sự thay đổi kỳ diệu của hàng chân mày. Sau khi lông mày mọc dày và đẹp sẽ không cần dùng đến biện pháp phun thêu nữa.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-dinh-phun-xam-di-boi-thu-nay-long-may-moc-day-dep-ngay-sau-5-ngay-179358.html