Bỏ ý định phun xăm đi, bôi thứ này lông mày mọc dày đẹp ngay sau 5 ngày

Chăm sóc da 09/02/2017 16:47

Bạn sẽ không phải ngại ngùng với hàng lông mày thưa nữa sau khi sử dụng hỗn hợp này.

Đã bao giờ, bạn cảm thấy tự ti về hàng chân mày không dày như ý muốn, hay cảm thấy mệt mỏi với việc sáng nào cũng phải kẻ chân mày? Không phải ai sinh ra cũng sở hữu sẵn hàng chân mày đẹp. Chân mày phụ thuộc vào cơ địa, tuổi tác và cả cách bạn chăm sóc chúng.

Để khắc phục vấn đề này, điều đầu tiên các cô gái thường nghĩ đến là giải pháp phun xăm. Tuy nhiên việc xăm hay thêu chân mày chỉ là giải pháp tình thế vì về bản chất, nó vẫn là màu mực trên da chứ không phải sợi lông mày thật của bạn. Ngoài ra, việc xăm chân mày ở những nơi không đạt đủ điều kiện vệ sinh và trình độ chuyên môn có thể gây nhiễm trùng  và tổn thương da.  

Thay vì đi xăm, có một cách rất dễ dàng để có hàng chân mày dày và đẹp chỉ sau vài ngày đó là dùng mật ong  và hành tây. Đây là công thức gia truyền của phụ nữ Ấn Độ từ rất lâu. Sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu này sẽ đem đến cho bạn hàng chân mày hoàn hảo.

Bỏ ý định phun xăm đi, bôi thứ này lông mày mọc dày đẹp ngay sau 5 ngày - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Hành tây 1 củ

- Mật ong nguyên chất 2 thìa cafe

- Tăm bông

- Bông

Cách làm:

Hành tây sau khi mua về bạn gọt vỏ sạch, cắt miếng nhỏ.

Cho hành tây vào máy xay nhuyễn rồi lọc lấy nước ép.

Trộn nước hành với mật ong theo tỷ lệ 2:1 thật đều. Tiếp theo, bạn nhúng miếng bông vào vào hỗn hợp cho thấm đều, lấy bông thoa nhiều lần lên chân mày trước khi đi ngủ và không rửa với nước. Bạn có thể lấy miếng băng keo cá nhân dán kín chân mày để khỏi làm bẩn ga và gối. 

Làm đều đặn mỗi tối trong 1 tuần liên tục để thấy sự thay đổi kỳ diệu của hàng chân mày. Sau khi lông mày mọc dày và đẹp sẽ không cần dùng đến biện pháp phun thêu nữa.

Chúc bạn thành công!

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo hay với lông mày làm dày chân mày với mật ong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn