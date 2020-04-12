Bỏ túi bí quyết làm đẹp bằng dầu ô liu đơn giản tại nhà

Dầu ô liu là một trong những nguyên liệu mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe và làm đẹp. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các chị em một số bí quyết làm đẹp bằng dầu ô liu đơn giản ngay tại nhà.

Theo các nghiên cứu cho thấy, dầu oliu có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa và vitamin E, giúp giữ ẩm và bảo vệ các chất sừng trong tóc. Sử dụng dầu oliu thay cho dầu dưỡng tóc sẽ mang lại độ ẩm cho tóc, giúp tóc sáng bóng và chắc khỏe hơn.

Dầu ô liu là một loại dầu được chiết xuất từ những quả ô liu thơm ngon của cây ô liu. Tùy vào từng loại dầu ô liu mà bạn lựa chọn sẽ có các công dụng khác nhau, đặc biệt là công dụng làm đẹp. Dưới đây là một số bí quyết làm đẹp bằng dầu ô liu mà bạn cần biết.

Dầu oliu có chứa rất nhiều vitamin E giúp bảo vệ các chất sừng trong tóc - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách sử dụng dầu oliu để dưỡng tóc bạn có thể tham khảo:

Sử dụng dầu oliu nguyên chất thoa trực tiếp lên tóc: Đầu tiên bạn cần làm ẩm mái tóc, sau đó thoa dầu oliu vào bàn tay và chà sát lên từng ngọn tóc kết hợp massage nhẹ nhàng. Thoa đều lên tóc khoảng 5-10 phút rồi gội lại với nước sạch.

Làm mặt nạ bằng dầu oliu dưỡng tóc: Trộn đều dầu dừa và dầu oliu cùng với nhau, bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu tạo hương thơm. Gội đầu thật sạch rồi thoa hỗn hợp lên tóc kết hợp với massage nhẹ nhàng trong 10 -15 phút rồi gội đầu lại bằng nước sạch.

Dầu oliu dưỡng da

Dầu oliu có chứa rất nhiều vitamin E, A và các khoáng chất giúp giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của da.

Dầu oliu có chứa rất nhiều vitamin E, A và các khoáng chất giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tham khảo cách dưỡng da bằng dầu oliu dưới đây:

Trộn đều 3 thìa dầu oliu với 3 thìa mật ong và 2 thìa nước cốt chanh tươi với nhau.

Rửa thật sạch mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt và massage khoảng 15-20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước.

Thực hiện cách này đều đặn 2 lần/tuần sẽ thấy da mịn màng và trắng sáng hơn

Sử dụng dầu oliu giảm cân

Như đã biết dầu oliu rất giàu vitamin A, C, D, E, K và chất chống oxy hóa, giúp giảm lượng cholesterol trong máu, đốt cháy mỡ thừa ở các vùng trên cơ thể có chứa chất béo không bão hòa, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Để giảm cân bằng dầu oliu nhanh nhất, bạn có thể dùng 2-3 thìa dầu oliu nguyên chất vào mỗi buổi sáng hoặc có thể sử dụng dầu oliu thay cho dầu ăn bình thường để cung cấp các dưỡng chất giúp đẹp da.

Sử dụng dầu oliu giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra để giúp giảm mỡ bụng, bạn có thể thoa dầu oliu trực tiếp lên vùng bụng rồi massage để các vitamin trong dầu nhanh chóng hấp thụ vào da, giúp da săn chắc và đánh tan mỡ thừa hiệu quả.

Sử dụng dầu ô liu trị mụn

Trong dầu oliu có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp dưỡng ẩm cho da và cải thiện tình trạng dầu nhờn. Ngoài ra, dầu oliu còn chứa các chất kháng viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sự phát triển của mụn.

Sử dụng dầu oliu trị mụn là cách làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Hàm lượng chất kháng khuẩn và vitamin dồi dào có trong dầu oliu sẽ giúp đánh bay mụn và vết thâm một cách nhanh chóng.

Sử dụng dầu oliu trị mụn là cách làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Để trị mụn bằng dầu oliu, bạn có thể tham khảo cách dưới đây:

Rửa mặt thật sạch rồi sử dụng bông gòn thấm một ít dầu oliu thoa lên vùng mụn và massage nhẹ nhàng trong khoảng 5-10 phút rồi rửa mặt lại bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện đến khi thấy mụn xẹp và biến mất hoàn toàn.

Chống lão hóa da mặt

Dầu oliu được biết đến là có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh bao gồm polyphenol và vitamin E, giúp trung hòa các gốc tự do làm tổn thương da.

Kết hợp 1/4 quả bơ nghiền với dầu oliu thoa lên mặt để duy trì một làn da trẻ khỏe đẹp. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp sử dụng thêm kem dưỡng ẩm để cân bằng độ ẩm cho da.

Dưỡng móng tay bằng dầu oliu

Trong dầu oliu chứa hàm lượng cao vitamin và khoáng chất thiết yếu, nó giúp móng tay được sáng bóng, chắc khỏe và mọc dài đều hơn. Dầu oliu như một chất dưỡng ẩm, giúp duy trì lượng nước cần thiết để nuôi dưỡng móng.

Đối với móng tay mỏng, yếu, mềm bạn nên ngâm dầu oliu Dầu extra virgin từ 10-15 phút mỗi ngày. Bạn phải ngâm liên tục ít nhất là 1 tháng, sau đó giảm dần chỉ cần 2 lần/ tuần. Hoặc bạn cũng có thể xoa dầu lên các đầu móng tay và ủ trong vòng 15-20 phút, sau đó rửa sạch với nước lạnh. Chỉ sau một bước chăm sóc móng đơn giản trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn móng tay bạn sẽ dài nhanh và chắc khỏe hơn đấy.

Dầu oliu giúp móng tay luôn chắc khỏe và nhanh dài

Dưỡng da gót chân và khuỷu tay

Vùng da gót chân và khuỷu tay là hai vùng da sần sùi nếu như không được chăm sóc. Trước tiên, tảy tế bào chết cho hai vùng da này, sau đó dùng 1 lượng dầu oliu thoa lên khuỷu tay và gót chân vào mỗi tối trước khi đi ngủ. sau một thời gian bạn sẽ thấy hiệu quả của dầu oliu.

Tẩy trang

Đối với các chị em thường xuyên trang điểm thì không thể bỏ qua bí quyết tẩy trang bằng dầu oliu. Dùng dầu oliu để tẩy trang sẽ giúp loại bỏ lớp trang điểm trên da và đánh bay bụi bẩn bám trên da một cách hiệu quả mà không kém các sản phẩm tẩy trang chuyên dụng.

Dùng dầu oliu để tẩy trang sẽ giúp loại bỏ lớp trang điểm trên da và đánh bay bụi bẩn bám trên da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi tẩy trang bằng dầu oliu sẽ không làm mất đi độ ẩm vốn có của da, vì dầu oliu có chứa hàm lượng lớn Vitamin E giúp da mịn màng và căng bóng hơn.

Bạn chỉ cần dùng bông tẩy trang thấm một ít dầu oliu và nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm. Ngoài ra, dầu oliu có thể làm mềm da vùng mắt dưới và làm giảm nếp nhăn.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn có thêm cho mình một số bí quyết làm đẹp bằng dầu ô liu đơn giản và hiệu quả tại nhà.