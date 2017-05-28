Biết công thức tẩy tế bào chết cực đơn giản này, da sần sùi đến mấy cũng mịn màng tức thì chẳng cần tốn tiền đi spa

Chăm sóc da 28/05/2017 16:16

Những tế bào chết khiến da sần sùi sẽ nhanh chóng biến mất sau khi sử dụng hỗn hợp tẩy da chết từ bột baking soda và dầu dừa dưới đây.

Với khả năng sạch bề mặt da, hỗn hợp baking soda và dầu dừa nguyên chất sẽ cho bạn một công thức dưỡng da ẩm mượt, trắng hồng tức khắc sau khi sử dụng. Ngoài ra, một số thành phần khác sẽ giúp tăng cường tác dụng tẩy tế bào chết, đồng thời dưỡng ẩm và dưỡng trắng da tối ưu. Đồng thời, với vài giọt tinh dầu thơm, bạn sẽ sở hữu một hương thơm tự nhiên toát ra từ cơ thể cả ngày mà chẳng cần dùng nước hoa.

Nguyên liệu gồm có:

- 2 thìa cà phê bột baking soda

- 1 thìa cà phê muối biển (hoặc muối tắm bạn ưa thích)

- 1 thìa cà phê bột nghệ

- 3 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất

- 1 quả hạnh nhân hoặc ½ thìa bột hạnh nhân

- 10 giọt tinh dầu (tùy theo sở thích của bạn, có thể chọn dầu oải hương để có hương thơm dịu)

Công thức tẩy tế bào chết cực đơn giản với baking soda này
Công thức tẩy tế bào chết tại nhà - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bạn xay nhuyễn hạnh nhân với muối biển và dầu dừa trong máy xay sinh tố. Sau đó, trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau, khuấy thật kỹ để dầu dừa thật sự hòa quyện vào các nguyên liệu khác đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Các nguyên liệu được sử dụng có khả năng làm sạch da - Ảnh: Internet
Các nguyên liệu được sử dụng có khả năng làm sạch da - Ảnh: Internet

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng nước ấm vỗ khắp mặt và cơ thể rồi thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên.

- Nhẹ nhàng dùng 2 bàn tay xoa tròn lên da, thực hiện liên tục trong khoảng 2-3 phút rồi tắm lại với nước ấm cho sạch.

Nếu vẫn cảm thấy cơ thể chưa sạch hoặc quá nhờn sau khi tẩy tế bào chết, bạn nên tắm lại với sữa tắm để đảm bảo vệ sinh. Lưu ý, không tắm với loại xà phòng rửa tay vì trong đó chứa nhiều kiềm không tốt cho da.

Công thức tẩy tế bào chết cực đơn giản với baking soda này
Ảnh: Internet

Tại sao hỗn hợp này có khả năng tẩy tế bào chết hiệu quả? Baking soda là nguyên liệu có độ pH lên tới 9 nên tính kiềm rất cao, không tốt cho da nếu sử dụng liên tục một thời gian dài bởi độ pH trung bình của da chỉ dao động từ 4-5,5. Tuy nhiên, khi sử dụng chung với dầu dừa, làn da của bạn sẽ được trung hòa để không bị quá khô sau khi tẩy da chết.

Trong khi đó, muối biển cung cấp năng lượng để nuôi dưỡng làn da mới với hàng chục khoáng chất có lợi. Bột nghệ có tác dụng giảm viêm, chữa lành vết thương rất tốt. 

Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên sử dụng đều đặn hỗn hợp tẩy tế bào chết này 2 lần mỗi tuần. Chắc chắn chỉ sau vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy da trắng bật tông rõ rệt và mịn màng hơn nhiều. Chúc các bạn thành công!

(Nguồn: wellnessmama)

Muối hay đường, chọn nguyên liệu tẩy tế bào chết nào mới hợp nhất với bạn?

Muối hay đường, chọn nguyên liệu tẩy tế bào chết nào mới hợp nhất với bạn?

Muối và đường là 2 nguyên liệu tự nhiên, rẻ tiền và cực kì hữu dụng trong việc tẩy tế bào chết. Tuy nhiên chọn muối hay chọn đường, cái nào hợp với làn da của bạn hơn thì không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   baking soda tẩy tế bào chết mẹo tẩy tế bào chết với baking soda

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 21 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng