Với khả năng sạch bề mặt da, hỗn hợp baking soda và dầu dừa nguyên chất sẽ cho bạn một công thức dưỡng da ẩm mượt, trắng hồng tức khắc sau khi sử dụng. Ngoài ra, một số thành phần khác sẽ giúp tăng cường tác dụng tẩy tế bào chết , đồng thời dưỡng ẩm và dưỡng trắng da tối ưu. Đồng thời, với vài giọt tinh dầu thơm, bạn sẽ sở hữu một hương thơm tự nhiên toát ra từ cơ thể cả ngày mà chẳng cần dùng nước hoa.

- 1 thìa cà phê bột nghệ

- 3 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất

- 1 quả hạnh nhân hoặc ½ thìa bột hạnh nhân

- 10 giọt tinh dầu (tùy theo sở thích của bạn, có thể chọn dầu oải hương để có hương thơm dịu)

Cách làm:

Bạn xay nhuyễn hạnh nhân với muối biển và dầu dừa trong máy xay sinh tố. Sau đó, trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau, khuấy thật kỹ để dầu dừa thật sự hòa quyện vào các nguyên liệu khác đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng nước ấm vỗ khắp mặt và cơ thể rồi thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên.

- Nhẹ nhàng dùng 2 bàn tay xoa tròn lên da, thực hiện liên tục trong khoảng 2-3 phút rồi tắm lại với nước ấm cho sạch.

Nếu vẫn cảm thấy cơ thể chưa sạch hoặc quá nhờn sau khi tẩy tế bào chết, bạn nên tắm lại với sữa tắm để đảm bảo vệ sinh. Lưu ý, không tắm với loại xà phòng rửa tay vì trong đó chứa nhiều kiềm không tốt cho da.

Tại sao hỗn hợp này có khả năng tẩy tế bào chết hiệu quả? Baking soda là nguyên liệu có độ pH lên tới 9 nên tính kiềm rất cao, không tốt cho da nếu sử dụng liên tục một thời gian dài bởi độ pH trung bình của da chỉ dao động từ 4-5,5. Tuy nhiên, khi sử dụng chung với dầu dừa, làn da của bạn sẽ được trung hòa để không bị quá khô sau khi tẩy da chết.

Trong khi đó, muối biển cung cấp năng lượng để nuôi dưỡng làn da mới với hàng chục khoáng chất có lợi. Bột nghệ có tác dụng giảm viêm, chữa lành vết thương rất tốt.

Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên sử dụng đều đặn hỗn hợp tẩy tế bào chết này 2 lần mỗi tuần. Chắc chắn chỉ sau vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy da trắng bật tông rõ rệt và mịn màng hơn nhiều. Chúc các bạn thành công!

(Nguồn: wellnessmama)