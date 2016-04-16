Bí quyết làm trắng mịn da cấp tốc chỉ với 10.000 đồng tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ nguyên chất được chiết xuất từ củ nghệ tươi, có chứa dồi dào hoạt chất curcumin giúp chữa bệnh và làm đẹp da rất tốt như làm mờ sẹo, mờ vết thâm, giảm thâm quầng mắt, trị mụn, giảm nám, ngừa rạn da, ngừa lão hóa và đặc biệt là giúp da trắng hồng. Rất nhiều chị em lựa chọn tinh bột nghệ như một "bí kíp"làm trắng da an toàn.
Cách pha chế hỗn hợp làm trắng da với tinh bột nghệ
- Trộn 2 thìa tinh bột nghệ + 1-2 thìa bột gạo (hoặc bột mỳ, bột yến mạch) vào bát sạch.
- Cho từ từ ½ thìa mật ong + ½ thìa sữa chua không đường vào bát. Trộn đều hỗn hợp, nếu thấy hỗn hợp loãng/ đặc thì thêm bớt bột gạo/ sữa chua sao cho được một hỗn hợp mịn, sền sệt nhé.
Cách làm trắng da mặt với tinh bột nghệ
- Rửa sạch mặt, mát xa da mặt nhẹ nhàng
- Có thể tẩy tế bào da chết với gừng tươi hoặc dầu ô liu + đường đỏ. CHú ý, bạn nên sử dụng mặt nạ tẩy tế bào chết từ tự nhiên để da mặt được chăm sóc nhẹ nhàng và hiệu quả nhất nhé.
- Lau khô mặt rồi từ từ rồi quét hỗn hợp tinh bột nghệ lên mặt. Đắp mặt nạ sau 30 phút đến khi hỗn hợp se hoặc khô lại.
- Rửa lại mặt với nước ấm, sau đó dùng nước lạnh vỗ và mát xa nhẹ nhàng để lỗ chân lông se khít hơn, da mặt săn chắc hơn.
Cách làm trắng da toàn thân với tinh bột nghệ
- Bước làm đẹp này cũng tương tự như da mặt, nhưng chị em pha hỗn hợp loãng hơn một chút cho dễ mát xa.
- Sau khi tắm sạch, chị em lau khô toàn thân. Dùng hỗn hợp tinh bột nghệ mát xa lên toàn bộ cơ thể.
- Để chừng 20-30 phút rồi tắm lại với nước ấm. Sau đó, dùng nước lạnh tắm lại một lần nữa.
- Có thể dùng kem dưỡng ẩm sau khi tắm cho da mịn màng hơn.
Lưu ý
Chị em thực hiện cách làm trắng da với tinh bột nghệ 2 lần/ tuần. Với cách làm trắng da mặt thì nên thực hiện đắp mặt nạ lúc 22:00, sau đó rửa mặt và đi ngủ để cho hiệu quả chăm sóc, tái tạo và nuôi dưỡng da tốt nhất.
Với cách làm trắng da toàn thân, đặc biệt là những vùng dễ bị thâm như vùng nách, thì tinh bột nghệ đúng là cứu tinh ấy nhé. Chị em nên uống đủ nước mỗi ngày để làn da luôn khỏe mạnh nha!