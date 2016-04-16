Bí quyết làm trắng mịn da cấp tốc chỉ với 10.000 đồng tinh bột nghệ

Rửa sạch mặt, mát xa da mặt nhẹ nhàng

Có thể tẩy tế bào da chết với gừng tươi hoặc dầu ô liu + đường đỏ. CHú ý, bạn nên sử dụng mặt nạ tẩy tế bào chết từ tự nhiên để da mặt được chăm sóc nhẹ nhàng và hiệu quả nhất nhé.

Lau khô mặt rồi từ từ rồi quét hỗn hợp tinh bột nghệ lên mặt. Đắp mặt nạ sau 30 phút đến khi hỗn hợp se hoặc khô lại.

Rửa lại mặt với nước ấm, sau đó dùng nước lạnh vỗ và mát xa nhẹ nhàng để lỗ chân lông se khít hơn, da mặt săn chắc hơn.

Cách làm trắng da toàn thân với tinh bột nghệ

Bước làm đẹp này cũng tương tự như da mặt, nhưng chị em pha hỗn hợp loãng hơn một chút cho dễ mát xa.

này cũng tương tự như da mặt, nhưng chị em pha hỗn hợp loãng hơn một chút cho dễ mát xa. Sau khi tắm sạch, chị em lau khô toàn thân. Dùng hỗn hợp tinh bột nghệ mát xa lên toàn bộ cơ thể.

Để chừng 20-30 phút rồi tắm lại với nước ấm. Sau đó, dùng nước lạnh tắm lại một lần nữa.

Có thể dùng kem dưỡng ẩm sau khi tắm cho da mịn màng hơn.

Lưu ý

Chị em thực hiện cách làm trắng da với tinh bột nghệ 2 lần/ tuần. Với cách làm trắng da mặt thì nên thực hiện đắp mặt nạ lúc 22:00, sau đó rửa mặt và đi ngủ để cho hiệu quả chăm sóc, tái tạo và nuôi dưỡng da tốt nhất.

Với cách làm trắng da toàn thân, đặc biệt là những vùng dễ bị thâm như vùng nách, thì tinh bột nghệ đúng là cứu tinh ấy nhé. Chị em nên uống đủ nước mỗi ngày để làn da luôn khỏe mạnh nha!