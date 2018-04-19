Bí quyết làm sao để có vẻ đẹp tự nhiên mà không cần phải trang điểm

Chăm sóc da 19/04/2018 09:21

Dù có thích trang điểm đến mấy thì sẽ có những ngày bạn mệt mỏi vì phải mang lớp son phấn dày cả ngày. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn làm sao để có được vẻ đẹp tự nhiên không cần tới son phấn.

Trong những ngày lười biếng hoặc muốn da được thở để tránh nổi mụn quá nhiều do trang điểm thì gương mặt mộc là sự lựa chọn ưu tiên số 1. Nhưng làm sao để có vẻ đẹp tự nhiên ngay cả khi không trang điểm thực sự không hề dễ dàng.

Sẽ rất dễ dàng để trở nên xinh đẹp hơn khi trang điểm, nhưng để mặt mộc mà vẫn xinh thì cần phải có bí quyết. Với cách làm đẹp tự nhiên không cần trang điểm dưới đây, bạn có thể sẽ bỏ túi được vài mẹo hữu ích:

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Để mặt mộc mà vẫn xinh không hề dễ dàng - Ảnh: Internet

Tẩy da chết thường xuyên

Bước đầu tiên của quy trình làm đẹp tự nhiên không cần son phấn cần phải được duy trì đều đặn lâu dài, không phải chỉ cần thực hiện 1 vài lần là được. Tẩy da chết thường xuyên giúp làn da trở nên trắng mịn, làm mờ vết nhăn và ngăn ngừa hiện tượng mụn cám, mụn đầu đen, da tróc vảy,... gây mất thẩm mỹ.

Tẩy da chết đều đặn 2-3 lần mỗi tuần không chỉ giúp da sạch và trông láng mịn hơn mà còn là liệu pháp chống lão hóa dài lâu bạn nên gắn bó. Nếu không mua sẵn tẩy tế bào chết thì bạn có thể dùng bột yến mạch trộn với mật ong để massage da mặt tại nhà.

Bí quyết làm sao để có vẻ đẹp tự nhiên mà không cần phải trang điểm - Ảnh 2

Tẩy da chết giúp da luôn sáng mịn, sạch mụn - Ảnh: Internet

Luôn dưỡng da đủ ẩm bằng nhiều lớp

Để dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn vào da, cách tốt nhất là bạn nên thực hiện dưỡng da theo nhiều lớp. Lựa chọn 1 loại toner hợp với da, không chứa các thành phần độc hại rồi dùng bông tẩy trang thấm đẫm toner, lau sạch bề mặt da. Sau đó, bạn có thể đổ vài giọt toner ra tay để vỗ lên mặt, lặp lại từ 2-3 lần cho đến khi bạn cảm thấy da đã mềm và ẩm một chút thì chuyển sang các bước khác, thực hiện tương tự như vậy.

Thay vì bạn bôi 1 lần với 1 lượng kem dưỡng ẩm bằng hạt đậu thì bạn có thể chia ra thành 2 lần để kem thấm nhanh hơn và giữ ở da lâu hơn. Đừng quên thoa kem chống nắng để bảo vệ da suốt cả ngày và tạo thành lớp lót giúp da trông sáng mịn, căng bóng và đều màu.

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Dưỡng da nhiều lớp giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn - Ảnh: Internet

Định hình lông mày

Ngay cả khi bạn không kẻ lông mày thì việc giữ lông mày gọn gàng, vào nếp sẽ giúp gương mặt bạn trông sáng sủa hơn rất nhiều. Hãy luôn cạo lông mày sao cho thành khuôn và tỉa bớt những sợi lông mày quá dài.

Nói không với ria mép

Khi không trang điểm, ria mép sẽ không thể nào che giấu được. Cách tốt nhất là bạn nên triệt ria mép thường xuyên để gương mặt sáng hơn, giúp bạn tự tin hơn.

Tẩy da chết môi và đắp mặt nạ môi thường xuyên

Tẩy tế bào chết môi và đắp mặt nạ cho môi không chỉ giúp đôi môi mềm mịn, căng đầy mà còn giúp làm hồng môi tự nhiên, chống thâm viền và tróc vảy suốt cả ngày. Nếu như bạn muốn một vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn thì không nên bỏ qua bước cực kỳ quan trọng này.

Làm má ửng hồng tự nhiên

Véo nhẹ đôi má sẽ giúp bạn có gương mặt ửng hồng tự nhiên, kích thích máu lưu thông và trên hết là hành động này sẽ giúp bạn thực sự tỉnh táo vào mỗi buổi sáng.

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