Bí quyết của phụ nữ Nhật: Thoa hỗn hợp này tuần 1 lần, da trắng mịn và căng mọng như em bé

Chăm sóc da 12/02/2017 14:07

Hầu như mọi phụ nữ Nhật Bản đều dùng hỗn hợp này mỗi tuần 1 lần, kết quả mang lại cho làn da được xem là vô cùng tuyệt vời, theo healthonlinecentral.

Nhiều năm qua, rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm đã cố gắng tìm kiếm ra phương pháp giúp phụ nữ kéo dài tuổi trẻ. Thế nhưng, hiệu quả mang đến không mỹ mãn, thậm chí nếu không chọn đúng loại mỹ phẩm tốt thì làn da có thể bị hủy hoại.

Tuy nhiên, gần đây nhiều trang tin tức đã chia sẻ công thức làm đẹp của phụ nữ Nhật Bản, nó đã được minh là hiểu quả sau 1 tuần sử dụng. Phương pháp này được phụ nữ tin dùng bởi nó được kết hợp hoàn toàn tự nhiên, an toàn và không tốn kém.

Bí quyết của phụ nữ Nhật: Thoa hỗn hợp này tuần 1 lần, da trắng mịn và căng mọng như em bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng biết rằng da phụ nữ Nhật được coi là đẹp nhất nhì châu Á, họ tiết lộ rằng tất cả là nhờ gạo. Gạo rất giàu chất có tên gọi là squalene và axit linoleic. Đâu là những axit có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh và có khả năng kích thích việc tạo ra collagen, làm giảm nếp nhăn.

Squalene là một chất được tìm thấy trong lúa. Chất này có thể bảo vệ làn da của bạn trước các tác động có hại gây ra bởi ánh mặt trời. Gạo cũng giàu gamma oryzanol, có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol giúp bảo vệ trái tim của bạn. 

Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức giúp phụ nữ Nhật thoát khỏi nếp nhăn, giúp làm trắng và làm mềm mịn da ngay lần đầu tiên sử dụng. Tất nhiên, nguyên liệu của hỗn hợp này được chiết xuất chủ yếu từ gạo – một thứ không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình Việt.

Nguyên liệu:

3 muỗng nước cơm

1 muỗng canh mật ong

1 muỗng canh sữa tươi không đường

Thực hiện:

Bí quyết của phụ nữ Nhật: Thoa hỗn hợp này tuần 1 lần, da trắng mịn và căng mọng như em bé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn hãy lấy nước cơm (có thể lấy 3 muỗng nhỏ lúc nấu cơm) cho vào một chiếc bát thủy tinh. Sau đó, thêm vào 1 muỗng canh sữa và 1 muỗng mật ong. Khuấy đều hỡn hợp lên là có thể sử dụng.

Cách sử dụng:

Bước 1: Làm sạch da mặt da mặt với nước ấm, lau khô.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên da, giữ nguyên hỗn hợp trên da đến khi cảm giác khô hoàn toàn. Sau cùng, rửa mặt lại với nước mát.

Nước cơm có lợi gì cho da?

Loại nước này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, nó sẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp dưỡng ẩm cho làn da và xóa mờ các nếp nhăn.

Ngoài ra, nước gạo sẽ giúp giảm bớt tình trạng viêm của da, giữ cho làn da luôn khỏe mạnh và căng mọng.

Để có được làn da đẹp, trắng mịn và căng mọng, hãy thực hiện mỗi tuần 1 lần. Rất nhiều phụ nữ đã áp dụng và xác nhận rằng hỗn hợp vô cùng hiệu quả cho việc chăm sóc da mặt.

Chúc bạn thành công.

(Nguồn: healthonlinecentral)

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để da trắng mịn dưỡng da trắng mịn da trắng mịn như em bé

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn