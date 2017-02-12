Bí quyết của phụ nữ Nhật: Thoa hỗn hợp này tuần 1 lần, da trắng mịn và căng mọng như em bé

Tuy nhiên, gần đây nhiều trang tin tức đã chia sẻ công thức làm đẹp của phụ nữ Nhật Bản, nó đã được minh là hiểu quả sau 1 tuần sử dụng. Phương pháp này được phụ nữ tin dùng bởi nó được kết hợp hoàn toàn tự nhiên, an toàn và không tốn kém.

Nhiều năm qua, rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm đã cố gắng tìm kiếm ra phương pháp giúp phụ nữ kéo dài tuổi trẻ. Thế nhưng, hiệu quả mang đến không mỹ mãn, thậm chí nếu không chọn đúng loại mỹ phẩm tốt thì làn da có thể bị hủy hoại.

Ai cũng biết rằng da phụ nữ Nhật được coi là đẹp nhất nhì châu Á, họ tiết lộ rằng tất cả là nhờ gạo. Gạo rất giàu chất có tên gọi là squalene và axit linoleic. Đâu là những axit có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh và có khả năng kích thích việc tạo ra collagen, làm giảm nếp nhăn.

Squalene là một chất được tìm thấy trong lúa. Chất này có thể bảo vệ làn da của bạn trước các tác động có hại gây ra bởi ánh mặt trời. Gạo cũng giàu gamma oryzanol, có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol giúp bảo vệ trái tim của bạn.

Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức giúp phụ nữ Nhật thoát khỏi nếp nhăn, giúp làm trắng và làm mềm mịn da ngay lần đầu tiên sử dụng. Tất nhiên, nguyên liệu của hỗn hợp này được chiết xuất chủ yếu từ gạo – một thứ không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình Việt.

Nguyên liệu:

3 muỗng nước cơm

1 muỗng canh mật ong

1 muỗng canh sữa tươi không đường

Thực hiện:

Đầu tiên, bạn hãy lấy nước cơm (có thể lấy 3 muỗng nhỏ lúc nấu cơm) cho vào một chiếc bát thủy tinh. Sau đó, thêm vào 1 muỗng canh sữa và 1 muỗng mật ong. Khuấy đều hỡn hợp lên là có thể sử dụng.

Cách sử dụng:

Bước 1: Làm sạch da mặt da mặt với nước ấm, lau khô.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên da, giữ nguyên hỗn hợp trên da đến khi cảm giác khô hoàn toàn. Sau cùng, rửa mặt lại với nước mát.

Nước cơm có lợi gì cho da?

Loại nước này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, nó sẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp dưỡng ẩm cho làn da và xóa mờ các nếp nhăn.

Ngoài ra, nước gạo sẽ giúp giảm bớt tình trạng viêm của da, giữ cho làn da luôn khỏe mạnh và căng mọng.

Để có được làn da đẹp, trắng mịn và căng mọng, hãy thực hiện mỗi tuần 1 lần. Rất nhiều phụ nữ đã áp dụng và xác nhận rằng hỗn hợp vô cùng hiệu quả cho việc chăm sóc da mặt.

Chúc bạn thành công.

(Nguồn: healthonlinecentral)