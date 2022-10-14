Bí quyết chăm sóc da, ngừa lão hóa dành riêng cho phụ nữ Châu Á

Chăm sóc da 14/10/2022 19:39

Phụ nữ Châu Á thường sở hữu nước da vàng hoặc trắng vàng, do điều kiện thời tiết nên phụ nữ Châu Á có bí quyết chăm sóc da khác biệt so với các Châu lục khác. Cùng xem bí quyết đó là gì nhé!

  1. Rửa mặt với nước vo gạo
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Đây là phương pháp làm đẹp độc đáo của phụ nữ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… Nước vo gạo có chứa vitamin B5, protein, các vitamin khác như C, E và các nguyên tố vi lượng. Đặc biệt, thành phần vitamin B5 trong nước vo gạo giúp cân bằng độ ẩm, se khít lỗ chân lông hiệu quả. Nước vo gạo có độ pH cân bằng, khoảng 5.5. Vì vậy, việc rửa mặt với nước vo gạo đều đặn đã giúp phụ nữ châu Á hạn chế dầu trên da, làm mềm da, loại bỏ bụi bẩn, se khít lỗ chân lông, giúp da săn chắc, chống lão hóa.

  1. Làm sạch da 2 lần bằng cách tẩy trang và dùng sữa rửa mặt
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Đây là cách làm sạch da phổ biến ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,... Da chết nếu không được làm sạch đầy đủ và kỹ càng, thì chúng sẽ tích tụ bên trong da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Bởi vậy, việc làm sạch sâu mỗi ngày, loại bỏ lớp trang điểm, cặn bẩn trên da sẽ giúp làn da thông thoáng và sạch sẽ, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da sau đó. 

Với bước này, họ sẽ bắt đầu làm sạch lớp trang điểm với dầu hoặc sáp tẩy trang chuyên dụng. Tiếp đó, họ sẽ rửa lại mặt với sữa rửa mặt để loại bỏ nốt lớp cặn bã còn sót lại. Ngoài ra, nhiều chị em cầu kỳ hơn còn có thể dùng thêm các loại máy rửa mặt, máy làm sạch da để tăng hiệu quả làm sạch sâu cho làn da.

  1. Tẩy da chết 2 – 3 lần/ tuần
Bí quyết chăm sóc da, ngừa lão hóa dành riêng cho phụ nữ Châu Á - Ảnh 3
 

Các chuyên gia cho biết, làn da của bạn có thể sản sinh tới 50 triệu da chết mỗi ngày. Lớp tế bào chết già nua, dư thừa trên bề mặt da sẽ khiến da thô sần, xỉn màu và khó hấp thụ dưỡng chất từ các bưỡng dưỡng chuyên sâu. Lớp tế bào chết này cũng khiến da trông khô và thiếu sức sống. 

Do đó, để chăm sóc da tốt nhất. bạn cần tẩy da chết đều đặn mỗi tuần. Nó sẽ giúp da thông thoáng, hấp thụ các dưỡng chất dễ dàng hơn.

  1. Mỹ phẩm dưỡng da chiết xuất từ ốc sên
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Dịch nhầy ốc sên được xem là thành phần dưỡng da đặc biệt trong chu trình dưỡng da của phụ nữ Hàn. Trong dịch nhầy ốc sên có chứa Mucin - hoạt chất có khả năng làm sạch bề mặt, tẩy da chết, làm sáng da và bổ sung collagen, ngừa lão hóa. Phụ nữ Hàn cho rằng dịch nhầy ốc sên sẽ giúp họ có được làn da thủy tinh, căng bóng, mọng nước và hạn chế các dấu hiệu lão hóa. Dịch nhầy ốc sên cũng là thành phần được ứng dụng trong nhiều loại kem dưỡng, serum xứ kim chi.

  1. Bổ sung vitamin với các loại nước ép trái cây
Bí quyết chăm sóc da, ngừa lão hóa dành riêng cho phụ nữ Châu Á - Ảnh 5

Bên cạnh việc chăm sóc da bên ngoài, phụ nữ châu Á còn chăm chỉ uống các loại nước ép trái cây. Những loại nước ép từ trái cây tươi sẽ giúp bổ sung vitamin, detox, thải độc cho cơ thể. Từ đó, làn da cũng sẽ được cung cấp dưỡng chất, trở nên căng mọng, hồng hào.

  1. Sử dụng kem chống nắng
Bí quyết chăm sóc da, ngừa lão hóa dành riêng cho phụ nữ Châu Á - Ảnh 6

Có tới 90% những dấu hiệu của lão hóa da xuất hiện do không sử dụng kem chống nắng. Do đó bất kể thời tiết có nắng hay mưa, bạn đều phải chống nắng đầy đủ khi đi ra ngoài. Đây là giải pháp chống lão hóa tuổi 20 hàng đầu bạn không được bỏ quên.

  1. Đắp mặt nạ dưỡng da
Bí quyết chăm sóc da, ngừa lão hóa dành riêng cho phụ nữ Châu Á - Ảnh 7

Mặt nạ dưỡng da là 1 trong những món skincare không thể thiếu với phụ nữ châu Á. Họ có muôn vàn các loại mặt nạ với đủ các công dụng khác biệt, tùy theo từng loại da. Mặt nạ được ví như là 1 món thuốc bổ dưỡng, bổ sung dưỡng chất, cấp ẩm chuyên sâu giúp làn da căng mọng, ngậm nước, ngừa lão hóa hiệu quả. Bên cạnh các loại mặt nạ giấy cơ bản, phụ nữ châu Á còn có các loại mặt nạ silicon, mặt nạ ngủ, mặt nạ thải độc… giúp nâng cao chu trình dưỡng da.

 

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