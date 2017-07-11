Bí mật của con gái Nhật Bản: đắp thứ này buổi tối để có làn da trắng mịn sau 1 đêm

Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng có ngay làn da trắng mịn. Da thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như môi trường ô nhiễm, thói quen chăm sóc da không đúng cách, ánh nắng mặt trời và trở nên đen xạm, lão hóa sớm, nhiều vết thâm nám xuất hiện.

Làn da trắng mịn là mơ ước của nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Á Đông. Da mặt trắng mịn sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp, thuận lợi trong công t? vi ệc vì dễ gây thiện cảm với người đối diện. Có làn da đẹp, bạn sẽ ít phải sử dụng mỹ phẩm trang điểm , giảm khả năng làm hại da.

Đã từ lâu, người Nhật đã biết tận dụng những nguyên liệu tự nhiên vốn có của mình để chăm sóc da, trong đó, trứng gà, bột trà xanh và mật ong là bộ 3 nguyên liệu làm sáng mịn da nhanh nhất và an toàn nhất.

Nguyên liệu:

- Bột trà xanh nhật bản

- Lòng trắng trứng gà: 1 quả

- Mật ong nguyên chất 5 thìa cafe

- Bột yến mạch 3 thìa cafe

- Sữa tươi không đường

- Nước đá lạnh

- Bông tẩy trang

Cách làm:

Lấy 1 cái chén, trộn 3 thìa cafe bột yến mạch, thìa cafe sữa tươi và 2 thìa cafe mật ong nguyên chất, trộn đều, để tẩy tế bào chết.

Trong 1 cái chén khác, bạn lấy 1 lòng trắng trứng gà, đánh tan nhẹ, thêm 2 thìa bột trà xanh và 2 thìa cafe mật ong, khuấy đều cho đến khi bạn có hỗn hợp sệt.

Đầu tiên, bạn cần rửa mặt sạch với nước ấm, đây là bước giúp lỗ chân lông nở ra đồng thời bã nhờn, bụi bẩn trên da mặt bị cuốn trôi hết.

Tiếp theo, dùng hỗn hợp yến mạch đã làm ở bước 1 massage đều toàn bộ da theo những chuyển động tròn đều. Sau 3 phút, rửa mặt với nước.

Dùng hỗn hợp làm trắng da làm ở bước 2 (trà xanh, trứng gà, mật ong) thoa đều khắp mặt và massage kỹ. Sau đó đắp 1 lớp dày và để yên 15 phút cho các dưỡng chất thấm vào da. Sau 15 phút rửa sạch với nước.

Nhúng bông tẩy trang vào nước đá lạnh, lau khắp mặt để khép lỗ chân lông.

Làm liệu trình này trước khi đi ngủ, bạn sẽ cảm nhận ngay làn da sáng mịn và khỏe mạnh vào sáng hôm sau. Làm tuần 3 lần để có kết quả tốt nhất. Chúc bạn thành công!

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