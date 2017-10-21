Bật mí cách trị mụn sưng đỏ có mủ siêu đơn giản với chí phí cực kì hạt dẻ

Hiện nay có khá nhiều cách trị mụn sưng đỏ có mủ. Tuy nhiên không phải cách nào cũng an toàn và cho hiệu quả cải thiện tốt. Do đó, bạn cần phải căn cứ vào tình trạng mụn, mức độ thương tổn và tính chất của làn da để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất.
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Theo các bác sĩ chuyên khoa, mụn sưng đỏ có mủ là mụn viêm rất khó chữa trị. Nếu trị không đúng cách sẽ để lại sẹo rỗ hoặc sẹo thâm trên da. Vì vậy, để biết cách trị mụn sưng đỏ có mủ nào phù hợp với tình trạng của mình thì bạn nên đi thăm khám để bác sĩ soi ra và tư vấn cụ thể. Những trường hợp mụn nhẹ và mới hình thành, bạn có thể áp dụng các phương pháp từ thiên nhiên. Bởi những cách này phù hợp với nhiều loại da, an toàn và không gây dị ứng.
Chính vì vậy, sau khi phân tích, bài viết này sẽ gợi ý cho phái đẹp một số cách trị mụn sưng đỏ có mủ hiệu quả, nâng cao thẩm mỹ cho làn da trong thời gian nhanh nhất.
Cách trị mụn sưng đỏ có mủ bằng gừng
Gừng là nguyên liệu rẻ tiền, dễ tìm kiếm, chứa hơn 400 dưỡng chất như vitamin B1, B2, B6, tinh bột, chất béo, các khoáng chất, K, sắt, Canxi... cùng 12 hoạt chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này sẽ tác động vào vùng da mụn, làm khô đầu mụn, tiêu diệt vi khuẩn, giúp da đẹp mịn màng hơn trông thấy.
Nguyên liệu cần có:
- 1 củ gừng.
- 1 thìa nước cốt chanh.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch củ gừng, sau đó xay nhuyễn.
- Trộn đều với 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp đặc sệt.
- Dùng giấy ướt lau sạch làn da để lấy đi lớp bụi bẩn và dầu nhờn bám dính.
- Thoa đều hỗn hợp lên trên da kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong, tác động chính xác lên vùng điều trị.
- Để khoảng 20 phút, sau khi hỗn hợp khô, bạn hãy rửa sạch bằng nước mát. Sau đó, bạn thoa thêm 1 lớp tonner để làm se khít lỗ chân lông
- Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, chắc chắn rằng khoảng 1 tuần sau các nốt mụn sẽ giảm hẳn.
Cách trị mụn sưng đỏ có mủ bằng dầu oliu
Nguyên liệu cần có:
- 2 thìa dầu oliu.
- 1 thìa nước cốt chanh.
Cách thực hiện:
- Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp sánh mịn.
- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm (hoặc bạn có thể xông hơi để bụi bẩn, lớp dầu tự trôi đi).
- Thoa đều hỗn hợp lên làn da, massage thật nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào trong.
- Để lớp hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
- Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, các nốt mụn sẽ giảm, da cũng mịn màng, có độ đàn hồi cao và giàu sức sống.
Công dụng điều trị:
Dầu oliu chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin A, E, chất kháng khuẩn và chất chống oxy hóa, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Còn nước cốt chanh làm cho lỗ chân lông thông thoáng, vi khuẩn không có nơi trú ngụ. Như vậy sẽ hết mụn trong thời gian nhanh nhất, đồng thời ngăn ngừa mụn tái phát hiệu quả.
Cách trị mụn sưng đỏ có mủ bằng baking soda và mật ong
Baking soda có tính kháng khuẩn mạnh, kiểm soát mụn hoạt động trên da. Còn mật ong sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết để da mềm mại khỏe mạnh, không còn đau nhức, thoải mái hơn trong quá trình điều trị.
Nguyên liệu cần có:
- 1 thìa baking soda.
- 1 thìa mật ong.
Cách thực hiện:
- Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở trên theo tỷ lệ 1:1.
- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt
- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da bị mụn.
- Để khoảng 15-20 phút, sau khi lớp mặt nạ mụn khô thì bạn rửa sạch bằng nước mát.
- Cách này thực hiện 3-4 lần/tuần, làn da sẽ có sự thay đổi rõ rệt, dù có nhiều mụn đến đâu cũng phải “biến mất” trong thời gian ngắn nhất.
Trên đây là những cách trị mụn sưng đỏ có mủ đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà, cho hiệu quả cải thiện tốt, rất thích hợp với những người bận rộn. Vì vậy, còn chần chờ gì nữa mà các chị em không thử ngay!
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