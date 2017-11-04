Bật mí cách dùng kem chống nắng cho da mặt hiệu quả giúp bạn yên tâm vui đùa cùng nắng

Tuy nhiên, nếu bạn dùng kem chống nắng cho da mặt không đúng cách hiệu quả mang lại sẽ không cao, thậm chí có thể gây những tổn thương đáng tiếc cho da. Vì vậy, để đảm bảo mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng, bạn nên tìm hiểu cụ thể hơn về cách dùng kem chống nắng cho da mặt .

Là đất nước có số giờ nắng trong năm lớn thì dùng kem chống nắng là biện pháp tốt nhất để người dân, nhất là phái đẹp giúp bảo vệ da khỏi những tác động xấu của tia tử ngoại UVA, UVB.

Bạn nên ưu tiên lựa chọn những loại kem chống nắng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có thương hiệu uy tín. Do đó, bạn tuyệt đối không được ham rẻ, mua phải hàng kém chất lượng, sẽ không bảo vệ được da, mà còn gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe

Chọn những loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và PA+++ để bảo vệ da toàn diện. Dù đi biển, có tắm nắng bạn cũng không sợ da bị bắt nắng.

Hơn nữa, bạn cần phải chọn được loại kem phù hợp với từng loại da. Da nhờn, da mụn và da khô đều có một loại kem chống nắng phù hợp. Chính vì vậy, bạn cần phải am hiểu về làn da của mình, mới tìm mua được loại kem chống nắng phù hợp và tốt, bảo vệ da hoàn hảo.

Không dùng chung một sản phẩm cho cả da mặt và toàn thân – Bí quyết dùng kem chống nắng cho da mặt hiệu quả

Mỗi vùng da trên cơ thể có đặc tính khác nhau, nhất là da mặt và da toàn thân. Da mặt thường yếu và nhạy cảm hơn. Do đó, nếu bạn sử dụng kem chống nắng toàn thân thoa lên mặt có thể sẽ gây ra một số dị ứng nhất định.

Hơn nữa, mỗi vùng da trên cơ thể sẽ có chỉ số chống nắng khác nhau. Nếu vùng da nhạy cảm và mỏng có thể dùng kem chống nắng cho da mặt dạng cô đặc hoặc có chỉ số chống nắng cao. Da càng sáng màu càng dễ bắt nắng, nên bạn cần chọn loại kem chống nắng có chỉ số cao hơn da sậm màu.

Đối với da mặt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở điều kiện bình thường thì có thể sử dụng kem chống nắng có chỉ số từ 15-20. Nhưng với người có tàn nhang, tiếp xúc nhiều với ánh nắng thì phải chọn kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30.

Nếu da mặt có nhiều mụn thì nên ưu tiên chọn kem chống nắng dạng xịt để tạo sự khô thoáng, tránh bít tắc lỗ chân lông.

Thoa kem chống nắng vừa đủ - Tuyệt chiêu sử dụng cách dùng kem chống nắng cho da mặt hiệu quả bảo vệ da tối ưu

Không phải thoa càng dày càng tốt, mà chỉ cần thoa một lớp mỏng, phủ đều trên da là được, sẽ có tác dụng thấm nhanh chóng, phát huy công hiệu bảo vệ da toàn diện. Nếu thoa một lớp dày thì sẽ làm lỗ chân lông bít kín, rất dễ gây ra mụn, kích ứng và tình trạng lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Thoa kem chống nắng trước 20-30 phút khi đi ra ngoài để kem kịp thời phát huy công dụng khi gặp nắng

Cách dùng kem chống nắng cho da mặt cần thoa đúng thời điểm mới có tác dụng bảo vệ da toàn diện. Do đó, bạn hãy dùng kem chống nắng trước khi đi ra ngoài khoảng 20 – 30 phút - đây là thời điểm để các dưỡng chất trong kem thấm hết vào da và sẵn sàng bảo vệ da.

Khi bạn hoạt động nhiều, ra mồ hôi, thì bạn cần lau khô người và sau 2-3 tiếng thoa lại kem chống nắng một lần để bù lại lượng kem đã mất, da luôn trong vùng bảo vệ an toàn.

Chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn trên, đảm bảo làn da của bạn sẽ được bảo vệ một cách tối ưu nhất nhé!