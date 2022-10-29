Bật mí 4 bí kíp giúp trẻ hóa da tay: da mềm mại, tránh được tình trạng "nhăn nheo" đen sạm da

Bạn nên rửa tay bằng xà phòng kháng khuẩn vì thời điểm này dịch cúm và Covid vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên rửa tay xà phòng kháng khuẩn có thể dễ gây khô ráp, bong tróc da tay. Vì thế bạn có thể thay thế bằng dầu rửa tay có chiết xuất nguyên liệu thiên nhiên. Ví dụ như nước rửa tay lô hội, olive hoặc jojoba.

Không chỉ da mặt mà việc chăm sóc da tay cũng vô cùng quan trọng. Trước khi vệ sinh mặt thì điều đầu tiên bạn cần đó chính là giữ gìn vệ sinh cho đôi bàn tay. Hàng ngày tay tiếp xúc với rất nhiều đồ vật, trong đó bao gồm nhiều vi khuẩn và các bụi ô nhiễm. Chính vì thế vệ sinh tay là một điều vô cùng quan trọng.

Khi rửa tay dù mùa đông hay hè cũng không nên rửa bằng nước quá nóng. Điều này có thể gây ảnh hưởng và làm khô da tay. Vì thế bạn chỉ nên rửa tay nước ấm. Sau đó nên lau bằng khăn hoặc giấy, hạn chế dùng máy sấy khô.

Bạn nên nhớ thoa kem chống nắng SPF 30 phổ rộng hoặc cao hơn lên tay vào buổi sáng và suốt cả ngày nếu cần. SPF phổ rộng có thể giúp bảo vệ da khỏi cháy nắng, đốm nắng, các dấu hiệu lão hóa da sớm và ung thư da.

Bạn có thể chăm sóc da tay bằng các phương pháp tự nhiên không tốn kém mà vãn có hiệu quả không kém gì đi spa. Như dầu hạt mơ essie hoặc một số loại dầu khác như dầu dừa, dầu hạnh nhân ngọt hoặc dầu argan để cung cấp cho lớp biểu bì một liệu pháp dưỡng ẩm tương tự. Chỉ cần thoa dầu lên đỉnh lớp biểu bì và móng tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Tẩy tế bào chết 1-2 lần/ tuần

Cũng giống như da mặt và cơ thể, da tay có thể được hưởng lợi từ việc tẩy tế bào chết hàng tuần hoặc 2 lần/ tuần. Tẩy da chết giúp loại bỏ sự tích tụ tế bào chết trên bề mặt da - có thể xuất hiện nhiều hơn trên bàn tay của bạn - và giúp da bạn dễ dàng hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da tay như huyết thanh, dầu, kem dưỡng da.

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Thoa kem dưỡng da tay thường xuyên

Để có một làn da trẻ trung, dưỡng ẩm là chìa khóa quan trọng. Vì vậy, hãy giữ cho da tay của bạn luôn đủ ẩm bằng loại kem giàu dưỡng chất. Không giống như kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay thường có kết cấu đặc hơn và nhắm vào những vùng da thô ráp hơn.