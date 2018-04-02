Bật mí 3 cách trẻ hóa da mặt tự nhiên ngay tại nhà không phải ai cũng biết

Chăm sóc da 02/04/2018 15:13

Muốn có da mặt trẻ trung, căng bóng mà không cần tới spa nâng cơ, sử dụng các loại mỹ phẩm chứa chất hóa học thì bạn phải áp dụng ngay 3 cách dưới đây.

Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể con người, do vậy, da cũng là cơ quan thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và bị ảnh hưởng nặng nề bởi quá trình làm việc căng thẳng. Do vậy, da thường rất nhanh bị lão hóa nếu chúng ta không biết cách chăm sóc, giúp da mặt trẻ hóa tự nhiên.

Qúa trình lão hóa da hiện nay thường tới sớm hơn ở độ tuổi 25, khi mà cuộc sống hiện đại với những áp lực từ công việc và gia đình đang cuốn phụ nữ vào vòng quay bận rộn hàng ngày mà bỏ quên việc chăm sóc da. Những nếp nhăn là dấu hiệu đầu tiên của quá trình lão hóa, độ đàn hồi của làn da trở nên kém hơn khiến da chảy xệ do kém sản sinh collagen.

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Da lão hóa, chảy xệ thường do kém sản sinh collagen dưới da - Ảnh: Internet

Vì vậy, phương pháp hữu hiệu nhất để làm trẻ hóa da mặt là kích thích sự sản sinh collagen dưới da bằng các loại mặt nạ từ thiên nhiên như mặt nạ bằng trứng gà, mặt nạ từ quả chuối,... giúp trẻ hóa làn da từ bên trong một cách an toàn.

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ được cho là tốt nhất giúp trẻ hóa da tự nhiên với những nguyên liệu đơn giản ngay trong bếp bạn có thể thực hiện ngay chỉ với 3 phút:

Mặt nạ trẻ hóa da từ chuối và cam

Chuối không chỉ là loại trái cây tuyệt vời trong bữa ăn giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡnglàm đẹp da, mà chuối còn là chất cấp ẩm tuyệt vời có tác dụng ngừa lão hóa và giúp da căng mịn. Thành phần cam tươi chứa nhiều vitamin E làm đẹp da tự nhiên và giảm sự xuất hiện các gốc tự do

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Chuối và cam tươi không chỉ là loại trái cây ngon miệng mà còn rất tốt cho quá trình trẻ hóa da - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Vắt lấy 1 thìa cà phê nước cam, trộn cùng với 1 thìa cà phê sữa chua không đường

- Xay nhuyễn 1 quả chuối nhỏ rồi trộn đều với nước cam và sữa chua

- Thoa mặt nạ lên da rồi thư giãn khoảng 15-20 phút

- Rửa sạch mặt với nước ấm

Mặt nạ trẻ hóa da từ trứng gà tươi

Trứng không chỉ có khả năng làm căng, nâng cơ da, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mà còn dưỡng ẩm cho da rất tốt, ngăn ngừa lão hóa da.

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Trứng gà vừa dưỡng trắng vừa ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm trên da - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Lấy 1 lòng trắng trứng gà, trộn với 1 thìa cà phê nước cốt chanh và 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- Thoa hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên da và nằm thư giãn khoảng 15 phút cho mặt nạ khô

- Rửa sạch với nước ấm, bạn sẽ thấy một làn da căng khỏe, trắng mịn tức thì ngay sau khi sử dụng mặt nạ

Mặt nạ trẻ hóa làn da từ yến mạch và dầu oliu

Cặp đôi bột yến mạch và dầu oliu là công thức siêu phẩm vừa chống lão hóa lại có tác dụng giảm nhăn hiệu quả.

Cách làm:

- Trộn 2 thìa cà phê bột yến mạch cùng với 1 thìa cà phê dầu oliu nguyên chất và 1 miếng bơ xay nhỏ

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên trên da, đợi khoảng 15 phút cho dưỡng chất thấm vào da rồi rửa lại mặt với nước ấm. Lưu ý, vừa rửa, bạn vừa dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng để mặt nạ cuốn theo bụi bẩn dưới lỗ chân lông ra ngoài, làm sạch da mặt tối ưu.

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