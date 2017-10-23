9 cách trị mụn đầu đen tận gốc chỉ bằng 1 thìa mật ong

Chăm sóc da 23/10/2017 17:09

Thử ngay 9 cách trị mụn đầu đen bằng mật ong cho làn da đẹp lên bất ngờ chỉ sau vài lần sử dụng chị em nhé.

Trị mụn đầu đen bằng mật ong là một trong những bí quyết hữu hiệu nhất nếu chị em muốn có một làn da láng mịn, sạch mụn, không bị khô và trắng lên từng ngày.

Hiện nay, rất nhiều lợi ích của cách trị mụn đầu đen bằng mật ong đã được tìm thấy. Cụ thể, mật ong hoạt động như một chất kháng sinh tự nhiên, có thể giúp “kéo” bụi bẩn từ các lỗ chân lông và mụn đầu đen ra bên ngoài. Mật ong cũng có tác dụng làm ẩm, se khít lỗ chân lông và dưỡng ẩm làn da tự nhiên. Ngoài ra, nhờ chứa các đặc tính chống oxy hóa, khử trùng và kháng khuẩn nên mật ong càng được nhiều người tin dùng khi muốn trị mụn.

trị mụn đầu đen bằng mật ong
Trị mụn đầu đen bằng mật ong. Nguồn: Internet.

Theo một nghiên cứu, mật ong có chứa độ pH thấp, khoảng giữa 3,2 đến 4,5 nên bất cứ loại vi khuẩn gây mụn và mụn đầu đen nào cũng không thể tồn tại được. Với tất cả những lý do này, chắc hẳn chị em đã bị thuyết phục về tính hiệu quả của cách trị mụn đầu đen bằng mật ong rồi chứ?

9 cách dùng mật ong trị mụn đầu đen rất đáng để thử

1. Dùng mật ong nguyên chất trị mụn đầu đen

  • Thoa mật ong nguyên chất lên mặt, tập trung vào những vùng có mụn đầu đen. Chú ý, làm ấm mật ong trước khi thực hiện.
  • Để yên trong 10 đến 15 phút.
  • Rửa sạch mặt với nước âm ấm, sau đó, rửa lại bằng nước lạnh.
  • Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.

2. Dùng táo và mật ong trị mụn đầu đen

  • Gọt vỏ 1 quả táo rồi cắt thành lát. Sau đó, xay nhuyễn.
  • Thêm 1 nhúm lá bạc hà đã cắt nhỏ và 1 thìa bột ngô hoặc bột yến mạch chưa nấu chín.
  • Làm nóng 1 thìa mật ong và thêm nó vào hỗn hợp trên. Sau đó, trộn thật đều.
  • Thoa đều lên mặt, để yên trong 10 phút cho mặt tự khô hoàn toàn.
  • Rửa lại mặt bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

3. Dùng cà chua, yến mạch và mật ong trị mụn đầu đen

Dùng cà chua, yến mạch và mật ong trị mụn đầu đen
Dùng mật ong trị mụn đầu đen. Nguồn: Internet.

  • Rửa sạch 3 quả cà chua, cắt thành miếng nhỏ rồi ép lấy nước.
  • Cho 1 chén yến mạch và 1 thìa mật ong vào bát đựng nước ép cà chua. Trộn thật đều.
  • Thoa hỗn hợp lên mặt, để yên trong 10 phút hoặc chờ cho da khô hoàn toàn rồi rửa sạch với nước.
  • Thực hiện hàng ngày.

4. Dùng mật ong và lòng trắng trứng trị mụn đầu đen

  • Đập 1 quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng.
  • Cho 1 thìa mật ong vào bát đựng lòng trắng trứng rồi khuấy đều.
  • Để yên cho da mặt khô rồi rửa sạch mặt với nước.
  • Thực hiện hàng ngày.

5. Dùng hạnh nhân và mật ong trị mụn đầu đen

  • Trộn 1 thìa hạnh nhân đã được nghiền nhỏ thành bột với 2 thìa mật ong.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng có mụn đầu đen. Để yên trong 5 phút.
  • Rửa sạch mặt với nước. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần.

6. Dùng đường, sữa và mật ong trị mụn đầu đen

  • Trộn 1 thìa đường, 1 thìa mật ong và một vài thìa sữa lại với nhau.
  • Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 30 phút.
  • Rửa sạch mặt với nước âm ấm. Thực hiện vài lần mỗi tuần.

7. Trị mụn đầu đen với mật ong và chanh

  • Cắt nửa quả chanh và vắt 3 đến 4 giọt nước chanh vào bát đựng 1 thìa mật ong nguyên chất.
  • Thoa hỗn hợp lên vùng bị mụn. Để yên trong 5 phút.
  • Rửa lại mặt bằng nước lạnh.
  • Lặp lại 1 đến 2 lần mỗi tuần.

8. Trị mụn đầu đen bằng mật ong, chanh và muối

9 cách trị mụn đầu đen tận gốc chỉ bằng 1 thìa mật ong - Ảnh 3
Trị mụn đầu đen bằng mật ong, chanh và muối. Nguồn: Internet.

  • Cho 1 thìa mật ong, 1 thìa muối và 1 thìa nước chanh vào bát.
  • Nhẹ nhàng thoa đều lên vùng bị mụn. Để yên trong 5 đến 10 phút.
  • Rửa sạch mặt với nước. Lau khô mặt bằng khăn mềm. Thực hiện hàng ngày.

9. Trị mụn đầu đen bằng mật ong, dâu tây và nước cốt chanh

  • Trộn 1 thìa mật ong, ½ thìa nước cốt chanh và 2 đến 3 quả dâu tây chín đã được nghiền nhỏ.
  • Thoa đều lên mặt, thư giãn trong 3 đến 4 phút.
  • Rửa lại mặt bằng nước ấm, sau đó, rửa bằng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông.

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