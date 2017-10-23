9 cách trị mụn đầu đen tận gốc chỉ bằng 1 thìa mật ong

Trị mụn đầu đen bằng mật ong là một trong những bí quyết hữu hiệu nhất nếu chị em muốn có một làn da láng mịn, sạch mụn, không bị khô và trắng lên từng ngày.

Hiện nay, rất nhiều lợi ích của cách trị mụn đầu đen bằng mật ong đã được tìm thấy. Cụ thể, mật ong hoạt động như một chất kháng sinh tự nhiên, có thể giúp “kéo” bụi bẩn từ các lỗ chân lông và mụn đầu đen ra bên ngoài. Mật ong cũng có tác dụng làm ẩm, se khít lỗ chân lông và dưỡng ẩm làn da tự nhiên. Ngoài ra, nhờ chứa các đặc tính chống oxy hóa, khử trùng và kháng khuẩn nên mật ong càng được nhiều người tin dùng khi muốn trị mụn.