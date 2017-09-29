8 cách làm trắng da bàn tay đơn giản để có đôi tay trắng trẻo, nõn nà

Chăm sóc da 29/09/2017 09:57

Tổng hợp những cách làm trắng da bàn tay hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên thực hiện ngay tại nhà để chị em tham khảo.

Bàn tay là bộ phận dễ bị bỏ qua nhất. Mặc dù được che chắn cẩn thận bởi áo dài tay hay kem chống nắng nhưng thực tế là da tay rất dễ bị bắt nắng và đen sạm. Do vậy, thường xuyên làm trắng da bàn tay bằng cách tự nhiên dưới đây sẽ là bước nhanh nhất giúp bạn có được đôi tay đẹp như mong đợi.

8 cách làm trắng da bàn tay tuyệt vời cho chị em phụ nữ

Những cách làm trắng da bàn tay bằng nguyên liệu thiên nhiên dưới đây sẽ mang lại cho chị em một đôi tay mềm mại, mịn màng và trắng hồng, xinh như bàn tay của các hot girl vậy.

1. Cách làm trắng da bàn tay bằng bột gram

Cách làm trắng da bàn tay bằng bột gram
Cách làm trắng da bàn tay bằng bột gram. Nguồn: Internet.

Cho 3 thìa bột gram vào 1 bát nước nhỏ. Trộn thật đều để thu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa đều lên hai bàn tay và để yên trong 20 phút rồi rửa sạch. Đây là một trong những cách lý tưởng nhất để làm trắng da tay tại nhà, giúp loại bỏ tế bào chết và điều trị da bị rám nắng.

2. Làm trắng da bàn tay bằng cách dùng sữa chua

Trộn 2 thìa sữa chua không đường với 1 thìa bột gram và 2 thìa nước ép dưa chuột. Thoa đều lên tay và để yên trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước lạnh. Cách này giúp làm mềm da, làm sạch lỗ chân lông và cũng giúp chữa da bị rám nắng.

3. Cách làm trắng da bàn tay bằng dưa chuột và bột nghệ

Lấy 3 thìa nước ép dưa chuột trộn với nửa thìa bột nghệ thật đều. Thoa đều lên tay, massage nhẹ nhàng và để yên trong 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước lạnh. Cách này giúp điều trị da bị cháy nắng, làm mềm da và loại bỏ sẹo.

4. Cách làm trắng da tay bằng khoai tây

Cách làm trắng da tay bằng khoai tây
Cách làm trắng da tay bằng khoai tây. Nguồn: Internet.

Nghiền nhỏ khoai tây chín thành bột. Sau đó, thoa đều lên bàn tay và để trong 5 đến 10 phút rồi rửa tay thật sạch. Khoai tây giúp làm liền tất cả các vết sẹo và phục hồi da bị cháy nắng. Ngoài ra, khoai tây cũng có các đặc tính làm trắng tự nhiên vì giàu vitamin C. Do vậy, loại củ này được xem là một trong những nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời nhất để chăm sóc da tay tại nhà.

5. Làm trắng da bàn tay bằng cách dùng nha đam

Nha đam cũng rất hiệu quả để phục hồi da bị cháy nắng và loại bỏ vết thâm nám trên tay. Đây cũng là nguyên liệu phù hợp để dưỡng ẩm cho da và giúp da mềm mại. Cách thực hiện khá đơn giản: lấy gel nha đam thoa đều lên hai tay, thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch tay là được. Thực hiện hàng ngày.

6. Cách làm trắng da bàn tay bằng nước cốt chanh

Nước cốt chanh tươi là cách tốt để điều trị da bị phơi nắng quá lâu nhờ các đặc tính tẩy trắng tự nhiên bên trong nó. Bạn chỉ cần lấy một vài lát chanh đắp lên da, để yên trong 10 phút rồi rửa tay thật sạch.

7. Cách làm trắng da bàn tay bằng đu đủ

Cách làm trắng da bàn tay bằng đu đủ
Cách làm trắng da bàn tay bằng đu đủ. Nguồn: Internet.

Một trong những bí quyết làm trắng da tay nhẹ nhàng mà hiệu quả nhanh chóng tại nhà đó chính là dùng đu đủ. Loại quả này có các đặc tính làm sạch tự nhiên, lý tưởng để điều trị da bị rám nắng.

Cách thực hiện như sau: nghiền nhuyễn đu đủ chín vào bát rồi thoa đều lên hai bàn tay. Sau đó, rửa tay sạch sẽ.

8. Cách làm trắng da bàn tay bằng sữa

Dùng sữa tươi nguyên chất là một cách hiệu quả khác để làm trắng da tay. Tất cả những gì bạn cần làm đó là thoa sữa lên tay trước khi tắm. Sữa sẽ giúp tẩy trắng da tay và làm cho da trở nên mềm mịn hơn.

Chúc chị em thành công.

Cách làm trắng da trong 3 ngày cho làn da trắng tinh như gái Hàn

Cách làm trắng da trong 3 ngày cho làn da trắng tinh như gái Hàn

Chỉ với mấy cách làm trắng da trong 3 ngày này, chị em sẽ có được một làn da trắng mịn như nhung rất bất ngờ. Thử ngay kẻo lỡ nhé.

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