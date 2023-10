6 thực phẩm chị em nhất định phải biết để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, chống lại tia UV

Cà rốt với thành phần chứa vô số các loại chất dinh dưỡng như vitamin B1, B2, C, D, E, K, A… không chỉ tốt cho sức khỏe và cải thiện thị lực, nó còn là một nguyên liệu chăm sóc da tuyệt vời giúp trị mụn trứng cá, ngăn chặn quá trình lão hóa da, xóa nếp nhăn, phục hồi da cháy nắng…. Ngoài ra, cà rốt chứa nhiều beta-carotene giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của mặt trời. Cà rốt có thể cũng giúp giảm cháy nắng nhanh chóng vì chúng giàu vitamin E.

Khoai lang là một món ăn được nhiều người ưa thích vì vị ngọt, bùi và nhiều dưỡng chất. Dù là luộc, nướng hay trộn kèm với cơm cũng khiến nhiều người thích thú. Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp ngăn ngừa cảm lạnh và virus cúm. Vitamin C cũng rất cần thiết cho xương và răng, tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình hình thành các tế bào máu. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần chữa lành vết thương, tạo ra collagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ, giảm stress và bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao. Vitamin D trong khoai lang có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường sức khoẻ tổng quát. Vitamin D góp phần giữ cho hệ xương, tim mạch, thần kinh, răng, da và tuyến giáp khỏe mạnh

Trong khoai lang có chứa beta-carotene, lycopene làm cho trái cây và rau quả có màu cam rực rỡ và cũng cung cấp cho da các chất chống oxy hóa, hoạt động như một lá chắn bảo vệ chống lại tia nắng mặt trời. hiệu quả.

Khi đó, cơ thể chuyển hóa chất dinh dưỡng thực vật beta-carotene thành vitamin A, chất đã được chứng minh là có tác dụng giảm cháy nắng. Beta-carotene cũng khuyến khích cơ thể sản xuất melanin giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời hiệu quả, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa.

Trà xanh hoặc bạch trà

Thay vì uống cà phê, bạn hãy ngồi nhâm nhi một tách trà xanh hoặc bạch trà vào sáng sớm. Theo Everydayhealthy, đây là hai loại nước giàu các hợp chất chống lão hóa, đặc biệt là catechin có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Trà xanh cũng giàu axit tannic có tác dụng làm dịu vết bỏng nóng. Ngoài ra, nó có thể bảo vệ cơ thể khỏi tia UV, tăng cường miễn dịch và giảm viêm, do vậy có tác dụng như một SPF tự nhiên.

Ớt chuông đỏ

Vitamin C có trong ớt chuông đỏ là một nguồn collagen dồi dào chống nếp nhăn rất tốt cho làn da. Loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin C hơn cả cam, chanh lại ít đường hơn nên còn giảm thiểu tình trạng viêm da trên cơ thể.

Cà chua

Cà chua có chứa lycopene đây được biến đến là một chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tổn thương tế bào, bảo vệ da khỏi tia UV từ ánh nắng mặt trời. Cà chua không chỉ chứa nhiều vitamin A, B cùng các khoáng chất có lợi khác mà chúng cũng chứa nhiều vitamin C - chỉ cần một cốc nước ép cà chua đã cung cấp tới 188,9% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất phytochemical trong cà chua làm giảm cháy nắng khi nghiên cứu trên động vật. Do đó hãy bổ sung cà chua trong thực đơn hằng ngày để bảo vệ làn da, có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả.

Nghệ

Bạn có biết rằng tỉ lệ ung thư đại tràng và bệnh Alzheimer ở Ấn Độ đặc biệt thấp? Người ta cho rằng là do một lượng lớn curcumin trong chế độ ăn nhiều nghệ của họ, một phức hợp bảo vệ da khỏi tác hại của bức xạ mặt trời. Không chỉ thế nghệ còn giàu chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật và các gốc tự do gây ung thư.