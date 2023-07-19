5 sai lầm 'to đùng' khi chăm sóc da khiến nhan sắc chị em ngày một 'tàn phai', lão hóa cực nhanh mà chẳng hay biết

Ánh nắng là kẻ thù số 1 của làn da, khiến thâm nám, xỉn màu. Tia UV có thể xuyên qua cửa kính, rèm cửa để tác động lên da. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại cũng khiến làn da chịu ảnh hưởng không nhỏ. Ngoài ra, nhiều nàng công sở thường mắc sai lầm bôi quá ít kem so với tiêu chuẩn.

Cần nhớ bôi kem chống nắng cho da mỗi sáng, thoa lại ít nhất 1 lần trong ngày để bảo đảm khả năng hoạt động của sản phẩm. Dùng lượng kem khoảng 1 đồng xu cho toàn mặt và cổ để đảm bảo độ che phủ và bảo vệ của kem.

Việc không tẩy tế bào chết định kỳ sẽ khiến làn da khô sần, thô ráp, bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, việc tẩy da chết với tần suất quá nhiều hay quá ít cũng ảnh hưởng đến làn da. Theo chuyên gia da liễu, chúng ta chỉ nên tẩy tế bào chết tối đa là 2-3 lần/tuần. Nếu vượt quá sẽ khiến da bị khô, dễ tổn thương, dễ bắt nắng, gây sạm nám, lão hóa. Còn nếu quá ít sẽ khiến da không được làm sạch, thông thoáng, sạm màu.

Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt quá nhiều

Làm sạch da của bạn là một bước thiết yếu trong việc chăm sóc da và ngăn ngừa mụn trứng cá, nhưng rửa mặt quá nhiều lại dẫn đến những tiêu cực cho da. Các bác sĩ da liễu tin rằng làm sạch da quá nhiều có thể làm đảo lộn sự cân bằng. Sử dụng quá nhiều sản phẩm giúp làm khô dầu dư thừa có thể khiến da bạn quá khô, khiến các tuyến dầu sản xuất dầu nhiều hơn và xuất hiện mụn trứng cá nhiều hơn nữa.

Dùng sản phẩm skincare không phù hợp

Để chống lão hóa da hiệu quả, bạn nên chọn sản phẩm phù hợp với da, đến từ thương hiệu uy tín và có bảng thành phần chống lão hóa “xịn sò”. Ngược lại, nếu chọn mỹ phẩm không thích hợp, chứa cồn, hương liệu, chất bảo quản, hay chất gây bào mòn, nhạy cảm da, thì tình trạng lão hóa có thể đến sớm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng khăn lau trang điểm

Mặc dù khăn lau trang điểm không có khả năng gây ra mụn, nhưng chúng để lại bụi bẩn và dư lượng trang điểm có thể dẫn đến mụn trứng cá. Khăn lau có chứa rượu, nước hoa và các thành phần khác có thể làm khô da. Nếu làn da của bạn nhạy cảm, khi cọ xát sẽ gây ra kích thích, gây sưng và viêm có thể bít chặt lỗ chân lông.