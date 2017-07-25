Tuy nhiên, trước khi đi sâu tìm hiểu các cách tẩy tế bào chết cho môi thâm thì điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu được vì sao đôi môi của mình bị thâm để tìm cách khắc phục.

Tẩy tế bào chết cho môi thâm là một quá trình đòi hỏi bạn phải kiên trì, nhẫn nại vì không giống như môi hồng, môi thâm nếu tẩy không khéo léo có thể càng thêm xấu, sạm và nứt nẻ.

Một trong những lý do đầu tiên dẫn đến môi thâm có thể là do gen di truyền. Mỗi người có một màu môi khác nhau phụ thuộc vào màu da, độ dày mỏng của lớp da môi và quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Các yếu tố thuộc về “cơ địa” này thường được cho là rất khó thay đổi.

Nguyên nhân thứ hai là do cơ thể không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết, khiến môi dễ bị khô và bong tróc. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ dẫn đến môi trở nên kém sắc và sạm đi rất nhanh chóng.

Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ thói quen hút thuốc lá, uống nhiều đồ uống kích thích như trà, cafe… và chế độ ăn uống thiết hụt vitamin B. ngoài ra, môi thâm cũng có thể do sử dụng son môi nhiều chì, hết hạn sử dụng hoặc không có nhãn mác.

Đối với môi thâm, việc tẩy tế bào chết đóng vai trò rất quan trọng vì nó sẽ giúp loại bỏ những lớp da chết đã bị bong tróc, góp phần thúc đẩy hoạt động tái tạo tế bào mới cho môi, cải thiện màu sắc môi và giúp môi căng bóng.

Các cách hiệu quả để tẩy tế bào chết cho môi thâm

1. Tẩy tế bào chết cho môi thâm bằng đường trắng và dầu ô liu

Cách thực hiện: Trộn ½ thìa đường trắng với 1 thìa dầu liu. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên môi và massage nhẹ nhàng. Rửa sạch sau 2 đến 3 phút.

2. Tẩy tế bào chết cho môi bằng mật ong và baking soda

Cách thực hiện: Cho 1 thìa baking soda vào 1 thìa mật ong nguyên chất. Trộn đều để baking soda tan dần rồi thoa hỗn hợp lên môi trong 5 phút.

3. Tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa, đường nâu và mật ong

Cách thực hiện: Trộn tất cả các nguyên liệu theo tỷ lệ 1:1:1 trong một chiếc bát. Chú ý sử dụng dầu dừa mềm tơi như kem, không nên dùng dầu dừa quá cứng hoặc quá lỏng. Sau đó, thoa hỗn hợp lên môi và massage môi nhẹ nhàng. Phần hỗn hợp thừa có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

4. Mật ong và dầu dừa - bí quyết tẩy tế bào chết cho môi thâm

Không chỉ làm đẹp cho da, hỗn hợp mật ong và dầu dừa cũng là bí quyết cải thiện môi thâm và dưỡng ẩm cho môi thâm rất tốt.

Cách thực hiện của phương pháp này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần trộn chúng lại với nhau rồi thoa lên môi là được.

Ngoài việc thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi thâm, chị em cũng có thể tham khảo một số lời khuyên này để chăm sóc môi đúng cách và tự tin hơn với đôi môi của mình.