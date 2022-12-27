5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông  

Chăm sóc da 27/12/2022 14:44

Kích thước lỗ chân lông được quy định bởi yếu tố di truyền. Vậy nên vốn dĩ, bạn không thể thu nhỏ lỗ chân lông về mặt kích cỡ. Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết được tình trạng bít tắc lỗ chân lông, và khiến chúng nhỏ mịn hơn về phần nhìn, bằng 5 bí kíp thu nhỏ lỗ chân lông đơn giản mà hiệu quả.

Lỗ chân lông to là một trong những đặc điểm khiến mọi người mất tự tin, đặc biệt là lỗ chân lông trên mặt. Có rất nhiều nguyên nhân khiến lỗ chân lông to càng ngày càng to như: tuổi tác, chăm sóc da mặt không đúng cách, tác động của việc sử dụng mỹ phẩm hay môi trường ô nhiễm...

Tùy thuộc vào tính chất da, lỗ chân lông của một người có thể “nở” ra đáng kể. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này, vì ngày nay có nhiều cách thu nhỏ lỗ chân lông đơn giản và hiệu quả để lựa chọn.

5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

I. Phân loại lỗ chân lông

- Nhóm tiết dầu, còn gọi là bã nhờn 

- Nhóm tiết mồ hôi

Trong vài trường hợp, lỗ chân lông tiết dầu có thể to hơn bình thường. Thực tế, việc loại bỏ hoàn toàn tình trạng lỗ chân lông to là điều bất khả thi. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu sự hiện diện của chúng, từ đó khiến người nhìn có cảm giác lỗ chân lông đã thu nhỏ đáng kể. Nguyên lý hoạt động của những cách thu nhỏ lỗ chân lông là:

II. Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to

1. Tuổi tác

Tuổi tác chính là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao lỗ chân lông trên mặt lại to. Càng lớn tuổi, da càng mất đi độ săn chắc và đàn hồi, lỗ chân lông cũng vì thế mà bị kéo to ra.

2. Gen di truyền

Theo nhiều chuyên gia da liễu, lỗ chân lông to có thể ảnh hưởng bởi gen di truyền. Những người có bố mẹ có da dầu, da nhờn sẽ có khả năng thừa hưởng loại da này rất cao. Ngoài ra, lỗ chân lông ở nam giới thường to hơn nữ giới. Nữ giới trong thời kỳ hành kinh sẽ có lỗ chân lông to hơn những ngày bình thường.

5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tác động của ánh nắng mặt trời

Việc ra nắng không che chắn, không sử dụng kem chống nắng có thể khiến da bị tổn thương, mất nước, mất tính đàn hồi. Lớp mô dưới da teo lại, da trở nên dày hơn, lỗ chân cũng giãn nở ra.

4. Tắc nghẽn lỗ chân lông

Dầu, bã nhờn, bụi bặm, tế bào chết tích tụ trên da quá lâu có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Lâu ngày có thể tạo thành mụn đầu đen, mụn trứng cá. Các nốt mụn phát triển khiến diện tích lỗ chân lông tăng lên, vùng da xung quanh khu vực bị mụn cũng bị kéo giãn.

III. 5 bí kíp giúp thu nhỏ lỗ chân lông

1. Làm sạch da bằng việc tửa mặt hai lần mỗi ngày

Rửa mặt sạch sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu và bã nhờn. Nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó dùng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm cho da. Tẩy da chết hai hoặc ba lần mỗi tuần để da trở nên sáng mịn, se khít lỗ chân lông.

Rửa mặt mỗi buổi sáng và tối sẽ giúp bạn lấy đi lượng dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông, từ đó se khít lỗ chân lông lại. Nếu rửa mặt nhiều hơn, bạn có thể bị phản tác dụng.

2. Sử dụng kem chống nắng kể cả khi ở nhà

5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Ánh mặt trời phá vỡ collagen - yếu tố chịu trách nhiệm cho việc giữ làn da săn chắc, đàn hồi. Do đó, ánh nắng có thể khiến lỗ chân lông to hơn, và da chảy xệ nếu bạn tiếp xúc thường xuyên", theo bác sĩ Rachel Nazarian tại New York. Hãy bôi kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30 vào mỗi sáng, để làn da được bảo vệ hiệu quả, giảm thiểu tình trạng lỗ chân lông to.

3. Tẩy tế bào chết định kỳ

5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông   - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia thẩm mỹ, bạn nên tẩy tế bào chết cho da mặt mỗi tuần từ 1–2 lần. Điều này đặc biệt cần thiết cho những ai sở hữu làn da dầu, dễ bị mụn. Tẩy tế bào chết có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông bằng cách loại bỏ những yếu tố gây tắc nghẽn, bao gồm: 

- Bụi bẩn

- Tế bào chết

- Dầu thừa

Tuy nhiên, hoạt chất tẩy tế bào chết có nguy cơ làm khô da nếu bạn sử dụng thường xuyên. Da quá khô cũng có khả năng khiến lỗ chân lông to hơn bình thường.

4. Tẩy trang kỹ sau khi trang điểm

Tẩy trang kỹ sau khi trang điểm là nguyên tắc bắt buộc phải áp dụng nếu muốn da khỏe đẹp, se khít lỗ chân lông, không bị mụn và giữ nét tươi trẻ lâu hơn. Bạn tìm cho mình loại nước tẩy trang phù hợp với loại da hiện tại, không chứa cồn và nhẹ nhàng làm sạch, đảm bảo da thông thoáng, hết lớp kem phấn mới đi ngủ.

5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông   - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, chỉ có nước tẩy trang mới làm sạch da hoàn toàn, nước sạch và sữa rửa mặt không thể phân tách lớp kem phấn, loại bỏ ra khỏi bề mặt da.

5. Sinh hoạt và ăn uống điều độ

5 ‘mẹo nhỏ mà có võ’ giúp thu nhỏ lỗ chân lông   - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

- Không thức khuya

- Ngủ đủ giấc

- Không ăn nhiều chất béo, đồ chiên rán

- Hạn chế thức ăn cay nóng

- Ăn nhiều rau củ quả, trái cây

- Uống nhiều nước mỗi ngày

- Giữ cho tinh thần thoải mái, thư giãn, tránh căng thẳng, stress.

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