5 hiện tượng dị ứng kem chống nắng chị em nên đề phòng khi hè đến

Chăm sóc da 23/05/2018 09:36

Dùng kem chống nắng không hẳn là an toàn, với 5 hiện tượng dị ứng kem chống nắng dưới đây, chị em nên chú ý hơn khi sử dụng loại kem này.

Khi bắt đầu thấy những hiện tượng dị ứng kem chống nắng dưới đây, chị em phụ nữ đừng quá hoang mang mà hãy bình tĩnh xử lý. Kem chống nắng không hẳn an toàn cho da mà đối với một số loại kem chống nắng vẫn chứa những thành phần gây hại cho làn da.

Tác hại của việc dùng kem chống nắng không phù hợp sẽ gây ra hiện tượng dị ứng nhẹ, nặng hơn một chút thì nổi mụn hoặc thậm chí có thể gây kích ứng mẩn đỏ, nổi mụn viêm nếu tình trạng nặng và kéo dài.

Vậy dị ứng kem chống nắng phải làm sao và dấu hiệu dị ứng kem chống nắng là gì? Bài viết này sẽ bật mí cho bạn để có một làn da khỏe mạnh đón hè nhé!

Kem chống nắng là vật bất ly thân trong những ngày hè nhưng nó cũng có tác hại nhất định - Ảnh: Internet

Dị ứng thành phần kem chống nắng

Kem chống nắng thường chứa những thành phần như Amino Benzoic Acid (PABA) gây dị ứng như mẩn đỏ, viêm da, phát ban, ngứa ngáy trên những làn da nhạy cảm. Đây là một thành phần khá phổ biến trong kem chống nắng và đem đến tỷ lệ dị ứng cực kỳ cao.

Ngoài ra, hương liệu tạo mùi, chất bảo quản và cồn trong kem chống nắng cũng có thể là nguyên nhân khiến da bị dị ứng. Do đó, bạn hãy lựa chọn những loại kem chống nắng ít chứa những chất này để đảm bảo da được bảo vệ tuyệt đối nhé.

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Đọc kỹ thành phần để tránh dị ứng kem chống nắng - Ảnh: Internet

Da nổi mụn sau 1 ngày bôi kem chống nắng

Da nổi mụn là biểu hiện dị ứng kem chống nắng rất dễ thấy. Bạn sẽ cảm nhận được làn da của mình bị bí bách khi sử dụng kem chống nắng trên da cả 1 ngày dài. Nếu tình trạng mụn nặng hơn vào hôm sau, bạn nên ngưng sử dụng kem chống nắng hoặc có thể chữa dị ứng kem chống nắng bằng cách tẩy trang vào buổi trưa, dưỡng da, sau đó mới thoa lại kem chống nắng vào buổi chiều.

5 hiện tượng dị ứng kem chống nắng chị em nên đề phòng khi hè đến - Ảnh 2

Nên theo dõi tình trạng mụn khi sử dụng kem chống nắng - Ảnh: Internet

Các lỗ chân lông ngứa, châm chích và nổi mụn ở gần tóc

Đây là hiện tượng dị ứng kem chống nắng ban đầu khi bạn sử dụng các sản phẩm chống nắng dạng xịt. Làm gì khi lỡ mua kem chống nắng rồi mà bị dị ứng? Bạn nên chuyển sản phẩm này sang dùng cho các vùng da khác ít nhạy cảm hơn như da chân, da tay thay vì dùng cho da mặt.

Mắt khô rát, nhạy cảm với ánh sáng

Khi kem chống nắng vô tình lọt vào mắt, bạn sẽ có thể bị đau rát mắt và nhạy cảm với ánh sáng. Hãy thận trọng khi sử dụng kem chống nắng và tuyệt đối đừng để lọt kem chống nắng vào mắt vì chúng hoàn toàn có thể gây giảm thị lực của bạn.

Thay vì thoa kem chống nắng cho da mặt lên vùng mắt, bạn nên sử dụng sản phẩm kem chống nắng riêng biệt cho da quanh mắt để đảm bảo an toàn và tránh gây kích ứng cho vùng mắt nhạy cảm.

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Sử dụng chống nắng chuyên dụng cho mắt để tránh gây hại cho vùng da nhạy cảm - Ảnh: Internet

Kem chống nắng có thể gây ung thư

Đây không phải là một hiện tượng gây dị ứng ở kem chống nắng mà bạn có thể dễ dàng phát hiện ra ngay lập tức. Tuy nhiên, hãy chú ý thành phần của kem chống nắng để ngăn ngừa ung thư ngay từ khi chọn mua chúng.

Một số dạng vitamin A, cụ thể là retinyl palmitate được kết hợp từ retinol hoặc vitamin A và acid palmitic khi tiếp xúc với tia UV, các hợp chất retinol sẽ phân hủy và tạo ra các gốc tự do gây độc hại cho tế bào và dẫn tới ung thư.

Ngoài ra, bạn đừng sử dụng kem chống nắng hóa học cho trẻ nhỏ vì làn da của chúng khá mỏng manh, có thể hấp thu cực nhanh các chất hóa học gây hại cho da và sức khỏe của trẻ.

Lưu ý khi sử dụng kem chống nắng với da, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe

Lưu ý khi sử dụng kem chống nắng với da, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe

Với việc sử dụng kem chống nắng với da để tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp lên vùng da là điều các bạn nữ nên làm. Nhưng sử dụng đúng cách để bảo vệ làn da thì bạn nên tham khảo bài viết dưới đây.

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