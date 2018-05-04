5 cách phục hồi làn da bị cháy nắng cực nhanh

Chăm sóc da 04/05/2018 09:14

Sau những buổi dã ngoại, đi bơi hoặc đi du lịch thư giãn ngoài trời, thế nào làn da của bạn cũng ít nhiều bị cháy nắng. Có phải làn da đen sạm, khô ráp, bị tổn thương đang khiến bạn cảm thấy lo lắng? Sau đây, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ chia sẻ đến bạn 5 cách phục hồi làn da bị cháy nắng cực nhanh. Cùng theo dõi nhé!

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Làn da bị cháy nắng cần được cấp cứu kịp thời -Ảnh: Internet

Nếu thấy làn da bị cháy nắng, bạn hãy nhanh chóng tìm kiếm những thứ giúp da dịu mát. Có thể dùng nước đá, nước xịt khoáng, khăn lạnh đắp trên vùng da cháy nắng trong 10, 15 phút hoặc trong vài giờ. Đây là cách cân bằng nhiệt độ và làm mát cho vùng da này.

Tiếp theo đó, bạn hãy áp dụng một trong nhữngmặt nạ phục hồi làn da cháy nắng sau đây:

1. Mặt nạ cà chua

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Cắt cà chua thành lát và đắp lên vùng da bị cháy nắng -Ảnh: Internet

Cà chua chứa nhiều dưỡng chất để chăm sóc sắc đẹp như chất chống oxi hóa, vitamin A, E,... giúp làm sáng da. Đó là lí do vì sao cà chua được chọn làm thành phần chính trong rất nhiều loại mỹ phẩm.

Để phục hồi làn da bị cháy nắng, cách đơn giản là bạn cắt cà chua thành lát và đắp lên vùng da này trong khoảng từ 15-20 phút.

Bạn cũng có thể dùng nước ép cà chua thoa lên vùng da cháy nắng kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút. Thư giãn trong vòng 10-15 phút rồi rửa lại với nước mát.

Nên kiên trì thực hiện 3 lần/tuần trong 1-2 tuần để nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng như ý.

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Kiên trì dùng mặt nạ cà chua giúp phục hồi làn da cháy nắng -Ảnh : Internet

2. Mặt nạ lòng trắng trứng gà

Vì sao dùng lòng trắng trứng gà là cách phục hồi da cháy nắng nhanh nhất?

Trong lòng trắng trứng gà chứa enzym lysozyme có công dụng tuyệt vời trong việc làm dịu những vết bỏng rát do cháy nắng và chữa khỏi những tổn thương trên da.

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Lòng trắng trứng gà chứa enzym giúp làm dịu vết bỏng rát do cháy nắng

-Ảnh: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau:

  • Sử dụng trứng gà ta, tách lấy lòng trắng trứng gà để riêng.
  • Làm sạch vùng da bị cháy nắng. Sau đó, dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm lòng trắng trứng và  thoa đều lên vùng da này.
  •  Kết hợp massage nhẹ nhàng trong chừng 5 phút và thư giãn trong khoảng 15-20 phút.
  • Chờ cho đến khi lòng trắng trứng khô lại, bạn rửa lại thật sạch với  nước ấm.
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Đắp mặt nạ trứng gà -Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện trong khoảng 1-2 tuần, 3 lần/tuần, bạn sẽ thấy vết đen sạm trên làn da được cải thiện.

3. Mặt nạ khoai tây

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Mặt nạ khoai tây -Ảnh: Internet

Khoai tây chứa nhiều vitamin nhóm B và hàm lượng axit dồi dào  có hiệu quả làm mềm và trắng da. Do đó, rất thích hợp để hồi phục làn da cháy nắng, khô ráp, đen sạm.

Cách thực hiện:

  • Thái khoai tây thành lát, sau đó đắp lên vùng da cháy nắng 15-20 phút. Sau đó rửa  sạch với nước mát.
  • Với mặt nạ khoai tây, bạn có thể  kiên trì thực hiện trong 1-2 tuần, 3 lần/tuần hoặc chăm chỉ thực hiện hàng ngày để nhanh thấy sự cải thiện hơn

4. Mặt nạ dưa chuột

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Dưa chuột chứa nhiều vitamin và dưỡng chất dưỡng da -Ảnh: Internet

Dưa chuột có chứa nhiều loại vitamin, dưỡng chất giúp làm mát da và giúp da phục hồi hiệu quả.

Cách thực hiện:

  • Cắt những lát dưa chuột thật mỏng.
  • Sau đó, đắp lên vùng da bị cháy nắng để làn da nhanh chóng được mát dịu.
  • Thư giãn trong khoảng 10-15 phút rồi rửa lại thật sạch với nước mát.
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Cắt lát dưa chuột mỏng đắp lên da mặt -Ảnh: Internet

5. Mặt nạ nha đam

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Nha đam giúp nuôi dưỡng và làm dịu mát làn da -Ảnh: Internet

Dùng nha đam là cách giúp chăm sóc, nuôi dưỡng và làm dịu mát làn da hiệu quả. Nha đam chứa nhiều dưỡng chất giúp kích thích tế bào da tái tạo, cung cấp độ ẩm, chữa bỏng da…

Cách thực hiện:

  • Dùng một nhánh nha đam nhỏ để cắt bỏ phần vỏ,  cạo lấy lớp gel bên trong.
  • Bôi gel nha đam lên da. Bạn cũng có thể cắt phần thịt nha đam thành lát mỏng rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng trong 15 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước mát.
  • Kiên trì dùng nha đam có thể giúp xoa dịu và đưa làn da cháy nắng trở về trạng thái ban đầu.
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Bô gel nha đam lên da -Ảnh: Internet

Một số lưu ý:

  • Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bởi đây là thời điểm làn da rất dễ bị tổn thương.
  • Dùng kem chống nắng khi ra ngoài trời.
  • Bổ sung nhiều nước và ăn nhiều loại trái cây, rau xanh giúp bổ sung vitamin nuôi dưỡng và phục hồi làn da.
  • Trong thời gian này da đang cần phục hồi nên bạn không nên tẩy da chết.
  • Không được tự ý lột da ở những vùng tổn thương mà nên để nó tự bong tróc tự nhiên.
  • Sau khi da hết bị mẩn đỏ và đau rát, bạn nên có chế có chế độ chăm sóc đặc biệt vì đây là lúc da sẽ chuyển sang đen sạm.
  • Để da nhanh chóng trắng sáng, mềm mịn bạn nên dùng các loại mặt nạ dưỡng ẩm, các loại kem dưỡng ẩm, kem làm trắng da,…
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Có chế độ chăm sóc da bị cháy nắng đặc biệt để nhanh phục hồi -Ảnh: Internet

Để lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng hoàn toàn không hề khó phải không nào? Bạn hãy kiên trì áp dụng cách phục hồi làn da bị cháy nắng chúng tôi vừa chia sẻ nhé!

Chúc bạn thành công!

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