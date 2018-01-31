4 loại mặt nạ dưỡng da ngày Tết từ thiên nhiên mà công hiệu bất ngờ

Áp dụng ngay những loại mặt nạ dưỡng da ngày Tết này để sở hữu làn da sáng mịn, đẹp mà ai cũng phải ganh tỵ.

Vào những ngày đầu năm mọi người đều có nhiều kế hoạch để vui chơi, nghỉ dưỡng hay đi thăm hỏi họ hàng,.. Và những lúc như thế, chị em thường bỏ qua việc chăm sóc da ngày Tết bởi nghĩ rằng chỉ vài ngày cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến làn da. Tuy nhiên bạn có biết, ngày này bạn thường ăn uống nhiều, vui chơi và hoạt động nhiều nên rất dễ làm da trở nên xấu hơn, mụn nhọt có thể xuất hiện. Chính vì thế, bạn cần giữ cho da đẹp nhất, chỉ từ những loại mặt nạ dưỡng da ngày Tết đơn giản từ thiên nhiên, chị em dễ dàng chăm sóc làn da ngay tại nhà mà không tốn nhiều thời gian. Bạn hãy thử ngay những cách dưới đây nhé. Mặt nạ sữa chua dưỡng da ngày Tết Sữa chua là một loại đồ ăn thường có trong nhiều gia đình, nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả làm đẹp hiệu quả. Nó giúp dưỡng ẩm, chăm sóc da trắng hồng không tỳ vết cũng như giảm thiểu nếp nhăn công hiệu. Bạn chỉ cần chưa tới nửa hũ sữa chua là đã có ngay cách dưỡng da hoàn hảo mà tiết kiệm rồi đấy.

Kết hợp sữa chua và dưa leo để nuôi dưỡng da khỏe đẹp ngày Tết (Ảnh: Internet) Với nguyên liệu chính là sữa chua, bạn có thể kết hợp thêm dưa leo hoặc mật ong tùy ý nhé. Cắt một khoanh dưa leo, gọt bỏ vỏ rồi đem xay nhuyễn. Sau đó đem dưa leo trộn với sữa chua không đường theo tỷ lệ 1:2. Cuối cùng bạn chỉ cần rửa mặt sạch rồi thoa đều hỗn hợp này lên da kết hợp massage nhẹ nhàng rồi giữ như vậy trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch nhẹ nhàng với nước ấm. Mặt nạ dưỡng da trắng mịn với sữa tươi Cũng tương tự như sữa chua, sữa tươi cũng là sản phẩm quen thuộc có trong mọi gia đình, và ngày Tết thì có lẽ sẽ không thiếu. Với nhiều thành phần dưỡng chất như các loại vitamin, khoáng chất, protein,... sữa tươi đem lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và đồng thời với đó là khả năng chăm sóc da toàn diện. Đây là cách tự nhiên, tiết kiệm mà nhiều người đã và đang sử dụng hài lòng.

Sự kết hợp giữa chanh và sữa tươi sẽ cung cấp độ ẩm cho da, giúp làm sạch da và dưỡng da sáng mịn hơn mỗi ngày. Mặt nạ dưỡng da sáng mịn với sữa tươi và chanh (Ảnh: Internet) Cách làm loại mặt nạ dưỡng da này rất đơn giản, chỉ cần trộn đều 2 muỗng sữa tươi không đường với nước cốt một miếng chanh rồi thoa đều lên mặt là được. Cứ để nguyên như vậy cho đến khi lớp mặt nạ khô hẳn thì rửa sạch lại với nước ấm nhé. Dùng rượu vang làm mặt nạ dưỡng da ngày Tết Rượu nói chung và rượu vang nói riêng dường như gia đình nào cũng có để cúng, biếu hay chiêu đãi trong nhà. Đây không chỉ là loại nước uống chứa cồn mà hơn cả nó còn là phương thuốc tuyệt vời cho làn da đẹp hoàn hảo. Rượu vang lên men giúp làm sạch da, loại bỏ vi khuẩn gây hại và dưỡng da sáng và mịn màng hơn. Bạn có thể dùng một tấm mặt nạ rồi thấm rượu vang và đắp lên da mặt khoảng 10 phút. Sau đó rửa sạch và massage da mặt nhẹ nhàng để thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường độ đàn hồi cho da và giúp da sáng mịn, hồng hào nhé. Mặt nạ trứng gà dưỡng da hiệu quả ngày Tết Với hàm lượng dưỡng chất dồi dào, trứng gà là một gợi ý không tồi xứng đáng nằm trong danh sách các loại thực phẩm tự nhiên giúp chăm sóc da tốt nhất. Mặt nạ trứng gà giúp da trở nên căng mịn, sáng hồng như ý chỉ sau một thời gian ngắn. Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra 15 phút là sẽ sở hữu làn da đẹp rạng ngời tự tin xuống phố chơi Tết rồi đấy. Mặt nạ dưỡng da ngày Tết từ trứng gà và chanh đơn giản (Ảnh: Internet) Trứng gà tách lấy lòng trắng rồi trộn với khoảng nửa muỗng nước cốt chanh, bạn có thể thay thế bằng mật ong cũng được nhé. Đánh cho tơi hỗn hợp rồi thoa đều lên da mặt và massage nhẹ nhàng khoảng 1 – 2 phút. Để khoảng 15 – 20 phút sau thì rửa sạch lại bằng nước ấm nhé. Trên đây là một vài loại mặt nạ dưỡng da ngày Tết đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Áp dụng cách ngày 1 lần để làn da luôn tươi trẻ, đẹp rạng ngời nhé.

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