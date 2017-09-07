4 cách làm trắng da tự nhiên nhanh nhất, trong đó, có khoai lang

Trong phần dưới đây, hãy cùng điểm danh top những cách làm trắng da tự nhiên nhanh nhất hiện đang được ưa chuộng bởi chị em phụ nữ trên thế giới nhé!

Xu hướng làm trắng da tự nhiên ngày càng trở nên thịnh hành nhờ sự đa dạng, có sẵn, an toàn và hiệu quả của các loại nguyên liệu từ thiên nhiên; một phần khác là do sử dụng mỹ phẩm bày bán ngoài thị trường khá tốn kém và rủi ro bị tác dụng phụ khá lớn.

Bột gạo chứa nhiều vitamin nhóm B có tác dụng làm lành vùng da bị tổn thương và tái tạo da. Ngoài ra, bột gạo cũng giàu vitamin E, biotin và nhiều vi chất khác làm giúp làn da sáng mịn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Lựa chọn bột gạo nguyên chất, sạch, mịn. Tránh dùng bột gạo được xay từ gạo bị ẩm mốc.

Bước 2: Cho một ít sữa chua không đường vào bát, sau đó, cho thêm nửa chén bột gạo vào rồi trộn đều.

Bước 3: Thoa đều hỗn hợp lên da mặt khoảng 15 đến 20 phút cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Sau đó, rửa lại bằng nước lạnh.

2. Dưỡng ẩm, làm da trắng sáng tự nhiên nhanh chóng với lòng đỏ trứng

Đối với chị em có làn da khô ráp, sần sùi và thường xuyên mất nước thì công thức mặt nạ với lòng đỏ trứng này sẽ giúp phục hồi da toàn diện, mang đến cho da vẻ mịn màng, sáng hồng tự nhiên ban đầu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đập 1 quả trứng vào bát, vớt lấy lòng đỏ. Sau đó, cho 1 thìa bột mì và 1 thìa mật ong vào bát đựng lòng đỏ rồi khuấy thật đều.

Bước 2: Dùng mặt nạ giấy đắp lên mặt, sau đó, quết từng lớp mặt nạ mỏng lên mặt. Nếu không có mặt nạ giấy, bạn cũng có thể đắp trực tiếp hỗn hợp lên mặt.

Bước 3: Sau 15 đến 20 phút rửa sạch mặt bằng nước mát.

3. Cách làm trắng da tự nhiên nhanh nhất bằng bia

Bia cũng là cách làm sáng da cực kỳ hiệu quả nhờ chứa rất nhiều vitamin B, vitamin C, E, kali, sắt… giúp tiêu diệt vi khuẩn, trị mụn và se khít lỗ chân lông Ít ai ngờ tới loại đồ uống giải khát thông thường này lại có tác dụng kỳ diệu đến như vậy.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho 1 chén bia hơi, nước cốt chanh từ 1 quả chanh và ½ chén sữa chua không đường vào bát. Trộn thật đều.

Bước 2: Rửa mặt sạch sẽ rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt. Massage nhẹ nhàng trong 2 đến 3 phút để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Thư giãn trong 20 phút.

Bước 3: Rửa lại mặt bằng nước lạnh rồi lau khô mặt bằng khăn mềm.

Thực hiện mỗi tuần 3 lần để có kết quả tốt nhất.

4. Da trắng sáng tự nhiên với khoai lang

Khoai lang giàu tinh bột, protein, chất xơ, axit amin, vitamin A, C và khoáng chất như kẽm, magie, sắt cùng các chất chống oxy hóa khác. Nhờ vậy, khoai lang rất hiệu quả để nuôi dưỡng da sâu hơn, tăng độ đàn hồi, làm căng da, làm mịn các nếp nhăn và giúp da trắng sáng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Luộc chín khoai lang. Sau đó, để nguội rồi đem bóc vỏ, cắt khoai thành những khúc nhỏ cho vào bát và nghiền nát.

Bước 2: Cho 1 thìa mật ong và nước cốt chanh vào bát khoai rồi khuấy thật đều.

Bước 3: Thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng. Thư giãn trong 20 đến 25 phút.

Bước 4: Rửa mặt sạch bằng nước lạnh. Có thể dùng viên đá lạnh chà nhẹ lên mặt để lỗ chân lông thu nhỏ lại.

Lưu ý : Công thức làm trắng da tự nhiên nhanh này không phù hợp với chị em có làn da nhạy cảm hoặc dị ứng với các nguyên liệu.

Chúc chị em thành công.