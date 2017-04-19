- ½ kg bột cám gạo

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho sữa dưỡng thể, dầu dừa, bột cám gạo ra một chiếc bát lớn rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng, cho hỗn hợp vừa trộn vào một chiếc bình rồi bảo quản nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời.

Công thức 2: Bột cám gạo + sữa tươi + aspirin + tinh dầu

Nguyên liệu cần có:

- ½ kg bột cám gạo

- 1 gói sữa tươi không đường

- 10 viên aspirin

- 100ml tinh dầu

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho sữa tươi và aspirin vào một chiếc bát lớn. Đợi đến khi aspirin đã tan đều trong sữa tươi thì cho các nguyên liệu còn lại vào rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh mịn. Cuối cùng, cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Công thức 3: Sữa dưỡng thể + kem sâm + kem trị rạn da + aspirin

Nguyên liệu cần có:

- 250ml sữa dưỡng thể ban đêm

- 8 – 10 viên aspirin

- 3 hộp kem sâm

- 1 hộp kem trị rạn da

Cách thực hiện:

Đầu tiên, nghiền nát 10 viên aspirin cho vào 1 chiếc bát lớn. Sau đó, cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Sau cùng, cho hỗn hợp vào một chiếc bình và bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời.

Cách sử dụng chung:

Trước khi ngủ, dùng một chiếc khăn thấm nước ấm và lau khắp cơ thể. Sau đó, cho hỗn hợp kem trộn vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên người đồng thời massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da. Giữ hỗn hợp qua đêm và tắm lại vào buổi sáng với nước ấm.

Lưu ý:

- Chỉ nên áp dụng phương pháp này 3 – 4 lần/ tuần.

- Không nên thoa kem trộn quá dày trên da điều này có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông làm viêm chân lông.

- Đối với thành phần sữa dưỡng thể trong công thức 1 và 3, nên chọn loại dùng vào ban đêm và phù hợp với da.