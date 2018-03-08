3 loại mặt nạ ủ ngừa rụng tóc hiệu quả cô gái nào cũng nên biết

Chăm sóc da 08/03/2018 13:34

Sở hữu mái tóc bồng bềnh tựa như làn mây chỉ với 15 phút sử dụng mặt nạ ủ tóc theo công thức này, đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ.

Rụng tóc là một vấn đề không hề hiếm gặp bởi tất cả phụ nữ trên thế giới đều gặp phải hàng ngày, kể cả khi không gội đầu. Nếu bạn ghét mái tóc mỏng xẹp lép hay đơn giản là không muốn chi tiền ra để ép những sợi tóc con không chịu vào nếp thì hãy cùng chúng tôi thực hiện công thức mặt nạ ủ tóc cực kỳ đơn giản và rẻ tiền dưới đây.

Mặt nạ ủ ngừa rụng tóc từ trứng, lô hội và bột nghệ

Loại mặt nạ ủ tóc này giúp ngừa rụng tóc hữu hiệu và kích thích tóc mọc nhanh hơn, khiến tóc của bạn trở nên dày dặn và khỏe mạnh hơn.

Nguyên liệu bao gồm:

- 1 quả trứng gà tươi

- 2 thìa cà phê gel lô hội

- ½ thìa cà phê bột nghệ

- Dụng cụ đánh trứng

- Bát trộn

- Mũ tắm hoặc khăn bông ủ tóc

3 loại mặt nạ ủ ngừa rụng tóc hiệu quả cô gái nào cũng nên biết - Ảnh 1

Cách làm:

- Dùng phới hoặc máy đánh trứng chuyên dụng, đánh tan trứng đến khi trứng bông lên

- Trộn đều trứng vừa đánh với gel lô hội và bột nghệ đến khi được hỗn hợp sệt mịn

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ ủ ngừa rụng tóc đúng cách:

Bước 1: Xả ướt tóc bằng nước lạnh, dùng khăn bông thấm khô rồi thoa mặt nạ ủ vừa làm lên tóc. Chăm sóc tóc rụng cần phải thật nhẹ nhàng. Bạn nên vuốt từ chân tóc đến đuôi tóc rồi luồn tay vào da đầu, mát-xa trong khoảng 2 phút.

Bước 2: Quấn tóc gọn lại rồi đội mũ tắm lên hoặc quấn khăn bông kín quanh tóc để đảm bảo mặt nạ không chảy xuống cổ và mặt, đợi 15 phút

Bước 3: Gội lại đầu với dầu gội và nước lạnh.

Chăm sóc tóc rụng với mặt nạ ủ từ chuối, dầu ôliu, cốt chanh và dầu dừa

Chuối chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa có khả năng nuôi dưỡng tóc tận gốc, ngừa rụng tóc và ngứa da dầu. Mặt nạ ủ tóc có thành phần chính từ chuối chín là cách giảm rụng tóc phù hợp với những cô nàng có mái tóc khô xơ, dễ gãy rụng.

Nguyên liệu bao gồm:

- 1 quả chuối chín

- 2 thìa cà phê dầu ôliu

- 2 thìa cà phê cốt chanh

- 2 thìa cà phê dầu dừa

3 loại mặt nạ ủ ngừa rụng tóc hiệu quả cô gái nào cũng nên biết - Ảnh 2

Cách làm và sử dụng mặt nạ ủ chăm sóc tóc rụng:

- Nghiền nát chuối hoặc bạn có thể cho chúng vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn

- Trộn chuối với các thành phần còn lại rồi xoa đều lên tóc

- Quấn tóc cho gọn, cố định bằng kẹp hoặc dây chun rồi đợi khoảng 15 phút, sau đó gội lại với nước lạnh

Mặt nạ ủ tóc từ dâu tây, mật ong, dầu ôliu và dầu hạnh nhân

Công thức này tưởng chừng khá lỉnh kỉnh nhưng lại rất được việc khi ngừa rụng tóc, nó tạo thành lớp màng chăm sóc tóc rụng hiệu quả. Dâu tây có khả năng thúc đẩy sự phát triển của mái tóc, giúp tóc bạn khỏe mạnh, mềm mượt và bóng hơn.

3 loại mặt nạ ủ ngừa rụng tóc hiệu quả cô gái nào cũng nên biết - Ảnh 3

Nguyên liệu gồm:

- 5-10 quả dâu tây tươi

- 2 thìa cà phê mật ong

- 2 thìa cà phê dầu ô liu

- 2 thìa cà phê dầu hạnh nhân

Cách làm và sử dụng:

- Dâu tây rửa sạch, bỏ cuống rồi đem xay chung với các nguyên liệu còn lại trong máy xay sinh tố

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ ủ lên tóc, quấn tóc cho gọn rồi đợi khoảng 20 phút trước khi gội lại với nước lạnh

Mặt nạ ủ tóc từ thành phần thiên nhiên là cách giảm rụng tóc an toàn, hiệu quả. Bạn nên sử dụng các loại mặt nạ này ít nhất 1 lần mỗi tuần để có thể ngăn ngừa rụng tóc tốt nhất và nuôi dưỡng mái tóc bạn khỏe mạnh từ bên trong. Chúc các bạn luôn xinh!

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