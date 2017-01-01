3 cách chống lão hóa cho bạn thêm một tuổi mới nhưng không già thêm tí nào

Dưới đây là những lưu ý về chăm sóc da nếu bạn muốn có làn da trẻ trung hơn từ 5-10 năm so với tuổi thật.

Lão hóa da là một hiện tượng tự nhiên của cơ thể con người mà bất cứ ai cũng không thể chống lại được. Thế nhưng có bao giờ bạn thắc mắc rằng vì sao một số người cùng độ tuổi lại có làn da đẹp, xấu, già trẻ khác nhau hay không? Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Những yêu tố khách quan như cơ địa, di truyền, bẩm sinh chúng ta không thể thay đổi. Tuy nhiên với các yếu tố chủ quan như thói quen chăm sóc, dưỡng da, thói quen ăn uống, phong cách sống và tập luyện sao cho làn da chậm lão hóa là điều hoàn toàn có thể thực hiện.

Ánh nắng là kẻ thù vô cùng nguy hiểm của làn da. Theo thống kê, có đến hơn 90% người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng có nguy cơ ung thư da cao. Không những thế, một kết quả chúng ta có thể thấy ngay trước mắt đó là sau khi ra nắng mà không bảo vệ, làn da bạn rất dễ bị sạm đen và xuất hiện hàng loại khiếm khuyết.

Giải pháp ở đây không phải là không bao giờ ra nắng, mà bạn có thể đi nắng nhưng tuân thủ những lưu ý sau:

- Tránh đi ra nắng trong giờ từ 10am đến 2pm

- Luôn bôi kem chống nắng cẩn thận, ít nhất SPF 30

- Đội nón, mặc áo khoác khi đi ra đường

2. Tẩy trang cẩn thận

Trang điểm là nhu cầu cần thiết của mọi phụ nữ. Trang điểm giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn và che đi các khuyết điểm vốn có. Thế nhưng nếu bạn không tẩy trang cẩn thận vào cuối ngày, chỉ sau vài tuần làn da sẽ "biểu tình" dữ dội. Phấn son trang điểm là những thứ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, gây nên mụn cám, mụn đầu đen hoặc mụn trứng cá nghiêm trọng.

Có nhiều loại tẩy trang trên thị trường như tẩy trang dạng nước, đạng sữa, dạng kem. Tùy vào từng loại da mà chúng ta có thể chọn tẩy trang phù hợp.

Tẩy trang dạng nước phù hợp với da nhờn, tuy nhiên nó có chứa cồn nhẹ, nên những ai thường bị dị ứng với cồn không nên sử dụng.

Tẩy trang dạng dầu và sữa có ưu điểm là tẩy sạch, không gây khô da nhưng nhược điểm của nó là người dùng phải biết nhũ hóa đúng cách để lấy hết dầu còn thừa trong quá trình tẩy trang.

3. Dưỡng ẩm hiệu quả

Da khô là con đường ngắn nhất dẫn đến làn da lão hóa và nhăn nheo.Làn da của chúng ta cần một lượng độ ẩm nhất định mỗi ngày. Bạn không cần phải dưỡng da quá nhiều bước cầu kỳ như các cô gái Nhật Bản hay Hàn Quốc, tuy nhiên bước dùng kem dưỡng ẩm ngày 2 lần là không thể bỏ qua.

Kem dưỡng ẩm không cần phải quá đắt tiền, thay vào đó, hãy chọn loại phù hợp với làn da, hoặc dùng chính những loại dầu thực vật như dầu dừa, dầu olive để dưỡng ẩm da mỗi ngày.

Một làn da đủ ẩm sẽ luôn đàn hồi, căng mịn theo thời gian, đẩy lùi quá trình lão hóa.

(Nguồn: Live Strong)