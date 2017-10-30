3 cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn giúp da đẹp mịn màng cho chàng ngây ngất

Loại da nhờn hay còn gọi là da dầu. Loại da này luôn ở trong tình trạng bóng nhờn cả ngày, mụn thường mọc lên ồ ạt, khó kiểm soát. Do đó, chăm sóc da nhờn và mụn khá khó, đòi tính kiên nhẫn của bạn rất cao.

Để chăm sóc loại da này bạn cần tập trung cân bằng độ ẩm và điều tiết lượng nhờ tiết ra. Như vậy mới có thể kiểm soát được tình trạng da bóng loáng, gây bít tắc lỗ chân lông hình thành mụn. Nên ngoài việc vệ sinh da sạch sẽ, dưỡng ẩm ban đêm, bạn cũng cần kết hợp sử dụng các cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn từ thiên nhiên.