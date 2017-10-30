3 cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn giúp da đẹp mịn màng cho chàng ngây ngất

Chỉ với 3 cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn sau đây sẽ giúp bạn có làn da đẹp đến không ngờ. Những cách này vừa tiết kiệm, an toàn, lại đảm bảo thấy ngay hiệu quả sau vài lần thực hiện.
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Loại da nhờn hay còn gọi là da dầu. Loại da này luôn ở trong tình trạng bóng nhờn cả ngày, mụn thường mọc lên ồ ạt, khó kiểm soát. Do đó, chăm sóc da nhờn và mụn khá khó, đòi tính kiên nhẫn của bạn rất cao.
Để chăm sóc loại da này bạn cần tập trung cân bằng độ ẩm và điều tiết lượng nhờ tiết ra. Như vậy mới có thể kiểm soát được tình trạng da bóng loáng, gây bít tắc lỗ chân lông hình thành mụn. Nên ngoài việc vệ sinh da sạch sẽ, dưỡng ẩm ban đêm, bạn cũng cần kết hợp sử dụng các cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn từ thiên nhiên.
Cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn bằng cà chua
Nguyên liệu cần có:
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1 quả cà chua.
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1 thìa mật ong.
Hướng dẫn thực hiện:
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Rửa quả cà chua thật sạch, lọc bỏ hạt và vỏ, sau đó xay nhuyễn.
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Trộn đều cà chua và mật ong thành hỗn hợp sền sệt.
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Vệ sinh da bằng nước ấm để lỗ chân lông thông thoáng.
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Thoa đều hỗn hợp lên da, sau đó để khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm đều vào trong, rồi rửa sạch bằng nước mát.
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Thực hiện 2-3 lần/tuần để có hiệu quả cải thiện tốt nhất.
Công dụng:
Cà chua chứa nhiều vitamin A, E và chất lycopene giúp da khỏe mạnh, trắng hồng từ bên trong. Còn mật ong có chứa chất chống oxy hóa cao, làm se nhân mụn, đẩy lùi quá trình lão hóa da.
Cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn bằng chanh
Nguyên liệu cần có:
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1 quả chanh.
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1 thừa sữa chua.
Cách thực hiện
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Cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt.
-
Trộn đều nước cốt chanh với 1 thìa sữa chua.
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Dùng sữa rửa mặt làm sạch vùng da nhờn và mụn.
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Thoa đều hỗn hợp lên da mặt. Để khoảng 20 phút sau khi lớp mặt nạ khô thì bạn rửa sạch bằng nước mát.
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Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, da sẽ hết mụn và sạch nhờn hiệu quả.
Công dụng:
Chanh chứa vitamin C và axit Citric giúp tẩy sạch tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, triệt tiêu mụn nhanh chóng, còn sữa chua có nhiều lợi khuẩn, giúp da thêm khỏe mạnh, điều tiết được tuyến nhờn, ngăn ngừa mụn phát triển.
Cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn bằng khoai tây
Nguyên liệu cần có:
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Khoai tây: 20g.
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Sữa chua không đường: 2 thìa.
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Tinh dầu bạc hà: 2 thìa.
Cách thực hiện:
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Trộn đều 20g khoai tây đã luộc chín với 2 thìa sữa chua và 2 thìa tinh dầu bạc hà thành hỗn hợp sền sệt.
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Vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó dùng khăn bông lau khô.
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Thoa đều hỗn hợp lên da, để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
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Thực hiện 3-4 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.
Công dụng:
Khoai tây và sữa chua sẽ giúp da sạch, mịn màng và mềm mại hơn. Còn tinh dầu bạc hà mang lại cảm giác mát mẻ, giúp lỗ chân lông thông thoáng, trị mụn hiệu quả.
Lưu ý khi thực hiện cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn
Khi thực hiện cách chăm sóc da mặt nhờn nhiều mụn bạn cần lưu ý những điều dưới đây thì mới đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.
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Không được nặn mụn hoặc dùng tay sờ lên mặt. Vì tay rất nhiều vi khuẩn bám dính nên có nguy cơ khiến mụn lan rộng và phát triển mạnh mẽ hơn.
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Không nên sử dụng sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh, khiến da trở nên thô ráp. Bởi vì, lớp nhờn bên ngoài còn có chức năng giữ cho da.
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Không ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ… bởi vì những loại thức ăn này sẽ làm tăng quá trình tăng tiết bã nhờn.
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Uống nhiều nước 2-3 lít/ngày để da luôn tươi mát và giúp cơ thể bài tiết độc tố ra ngoài qua da.