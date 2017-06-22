3 bước thu nhỏ lỗ chân lông to chỉ sau 1 tuần

Bất kì cô nàng nào cũng đều bị ám ảnh bởi lỗ chân lông to. Do nhiều nhân tố tự nhiên và việc không chăm sóc làn da được hoàn hảo, khiến lỗ chân lông to không tạo được làn da mềm mịn, đôi khi đã được che khuyết điểm kĩ càng nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn. Thật may là có nhiều cách để giúp các nàng tạm biệt lỗ chân lông to, hoa hồng là một trong những nguyên liệu thiên nhiên có thể cứu làn da thoát những lỗ chân lông to xấu xí kia.

Mọi bước chăm sóc da nếu muốn đạt hiệu quả cao không thể thiếu được bước làm sạch sâu. Da mặt sạch sẽ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, tạo điều kiện tốt nhất cho việc thẩm thấu dưỡng chất vào sâu trong da.

Nguyên liệu: 4 – 5 bông hồng (Các bạn có thể dùng nhiều loại hoa hồng khác nhau nhưng hoa hồng đỏ sẽ cho hiệu quả tốt nhất) + 1 nhánh sả.

Cách thực hiện:

Các bạn ngắt lấy từng cánh hoa hồng, rửa sạch qua nước. Sả rửa sạch, đập dập. Tất cả nguyên liệu cho vào nồi đun kĩ với 1 lít nước. Bạn nhớ đun để hở vung, khi nhìn thấy nước sôi, cánh hoa hồng chuyển màu trắng là được. Đun sôi 2-3 phút cho nước đạt đủ độ nóng thì tắt bếp.

Sau khi rửa sạch mặt các bạn bắt đầu xông. Lấy một chiếc khăn đủ rộng trùm kín đầu. Đặt nồi nước hoa hồng ở giữa, hé vung từ từ cho hơi bay ra, tránh trường hợp để cả nồi xông nóng bốc lên làm bỏng da mặt.

Bạn nên xông trong vòng 10 phút, thời gian này đủ để giãn nở, làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông. Hương liệu hoa hồng và sả cũng sẽ giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Sau khi xông mặt, chờ cho nước hoa nguội, lấy nước đó rửa lại mặt.

Tính sát khuẩn có trong sả sẽ giúp tăng sức đề kháng cho da, làm sạch mụn. Hoa hồng có thể làm tiêu viêm, dịu mẩn ngứa, mụn nhọt, tăng độ đàn hồi cho da và mờ thâm nám. Với bạn gái nào có làn da nhạy cảm hay thường xuyên mụn nhọt thì nên áp dụng liệu pháp xông này sẽ giúp cải thiện tình trạng da.

Lưu ý: Nếu sử dụng hồng bạch, sau khi rửa mặt bằng nước hoa không cần rửa lại bằng nước thường còn với hoa hồng đỏ thì sau khi nước hoa trên mặt hơi khô bạn nên rửa sạch mặt lại lần nữa bằng nước mát.

Một tuần các bạn nên xông mặt từ 1 – 2 lần nhé!

BƯỚC 2: LÀM MẶT NẠ

Chuẩn bị 1 quả trứng gà ta, tách lấy lòng trắng, dùng đũa đánh thật bông. Dùng miếng bông thấm lòng trắng trứng vừa đánh bông đắp lên mặt và cổ. Giữ nguyên 15 – 20 phút hoặc đến khi lớp bông trứng này se chặt, bạn rửa mặt lại với nước hoa hồng (nước xông mặt trước đó). Mặt nạ này giúp căng da, se lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn và làm trắng da.

BƯỚC 3: CHƯỜM LẠNH

Các bạn dùng một chiếc khăn giấy, giặt sạch vắt khô. Bọc đá viên trong tủ lạnh vào khăn giấy. Tiếp đó bạn chườm nhẹ lên mặt theo chiều từ trong cánh mũi hất ra hai bên má, chườm đến khi đá viên tan là được.

Da mặt chúng ta cũng chịu tác động bởi hiện tượng vật lí: nóng nở ra, lạnh co lại. Chính vì thế cách thức này giúp làm tuần hoàn máu, se khít lỗ chân lông và làm da săn chắc. Áp dụng phương pháp vừa xông nóng và chườm lạnh này làn da bạn sẽ như trải qua một buổi “thể dục” giúp se khít lỗ chân lông thô, cải thiện tình trạng da sần, sạm kém tươi sáng.

Các bạn hãy thử áp dụng và cùng trải nghiệm hiệu quả của phương pháp này nhé! Mỗi tuần nên làm từ 1 – 2 lần.