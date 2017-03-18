1 trái chanh+ 1 quả dưa leo: Tự chế xịt khoáng tại nhà giúp da tươi trẻ chỉ trong 5 phút

Trong khi đó, chỉ mất 5 phút là chị em hoàn toàn có thể tự làm cho mình 1 bình xịt khoáng từ các nguyên liệu thiên nhiên tại nhà, vừa tiết kiệm, vừa an toàn cho da. Hơn thế nữa, cảm giác được dùng sản phẩm do chính tay mình làm ra cũng vô cùng thú vị.

Hiện nay, xịt khoáng là một trong những sản phẩm dưỡng da được chị em phụ nữ ưa chuộng bởi công dụng giữ ẩm và làm tươi mát da. Các loại nước xịt khoáng đang được bán trên thị trường hiện nay có mức giá không hề rẻ.

Công dụng: Hỗn hợp xịt khoáng từ dưa leo và chanh có tác dụng kháng viêm, ngừa mụn rất hiệu quả . Nước ép dưa leo có chứa rất nhiều các loại dưỡng chất cần thiết, tốt cho vẻ đẹp làn da đặc biệt là nước (chiếm đến 90%); có tính làm sạch, cung cấp vitamin A giúp hạn chế vết thâm nám. Nước cốt chanh có đặc tính kháng viêm, diệt vi khuẩn có hại cho da. Lá bạc hà có chứa axit salicylic ngừa mụn hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 trái dưa leo

- ½ quả chanh

- ½ ly nước sôi

- Vài là bạc hà tươi(nếu không có thể thay bằng trà bạc hà túi lọc)

- 1 bình xịt khoáng đã sử dụng được làm sạch

Cách thực hiện:

Ép dưa leo lấy nước, lọc bằng rây để loại hết phần bã thừa rồi cho vào 1 ly sạch. Tiếp theo, vắt ½ quả chanh lấy nước cốt. Ngâm lá bạc hà tươi hoặc trà bạc hà túi lọc trong ½ ly nước sôi khoảng 5 phút rồi vớt ra.

Sau đó, cho nước ép dưa leo, nước cốt chanh, nước trà vào bình xịt khoáng, lắc đều là bạn đã có 1 bình xịt khoáng với các nguyên liệu tự nhiên, thanh mát và rất tốt cho da, giúp bạn luôn tươi tắn cả ngày cho dù rất bận rộn.

2. Xịt khoáng từ nha đam

Công dụng: Nha đam có rất nhiều tác dụng tốt cho da như làm mờ vết thâm, nám da, sạm da, trị mụn trứng cá, mụn đầu đen, tái tạo làn da, giúp da trở nên trắng sáng và mịn màng.

Nguyên liệu cần có:

- ½ lá nha đam tươi

- ½ quả chanh

- 1 ly nước sôi để nguội

Cách thực hiện:

- Trước tiên, hãy rửa sạch là nha đam tươi, gọt vỏ rồi dùng muỗng nạo lấy gel cho vào 1 chén sạch. Vắt ½ quả chanh lấy nước cốt.

- Cho nha đam, nước cốt chanh và nước sôi để nguội vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lại bằng rây, lấy nước, bỏ bã rồi cho vào bình xịt và lắc đều.

Lưu ý: Các loại xịt khoáng hanmade này không chứa chất bảo quản, do vậy, chị em nên cho vào tủ lạnh và dùng trong khoảng 1 tuần. Nếu mang theo đến chổ làm thì để nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời sẽ khiến cho hỗn hợp bị biến chất.