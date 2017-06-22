1 chén bột nghệ pha theo công thức này, da trắng 2 tông sau tuần đầu tiên tắm

Nghệ hay nghệ nhà, nghệ trồng, khương hoàng (danh pháp hai phần: Curcuma longa) là cây thân thảo lâu năm thuộc họ Gừng, (Zingiberaceae), có củ (thân rễ) dưới mặt đất. Nó có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Tamil Nadu, phía đông nam Ấn Độ, và cần nhiệt độ từ 20 độ C đến 30 độ C (68 độ F và 86 độ F) và một lượng mưa hàng năm đáng kể để phát triển mạnh. Cây được thu hoạch hàng năm để lấy phần củ, và được nhân giống từ một phần trong số củ đó vào mùa sau.

Khi không được sử dụng ngay, củ được luộc trong khoảng từ 30 đến 45 phút và sau đó đem sấy khô trong lò nóng. Sau đó chúng được nghiền ra thành một loại bột có màu vàng cam sậm mà thường được sử dụng làm gia vị trong ẩm thực Tamil và kể cả các loại cà ri, hoặc để nhuộm màu, tạo màu cho các loại gia vị mù tạc. Thành phần hoạt động của nó là chất curcumin với hương vị hơi cay nóng, hơi đắng, có mùi mù tạc, và ‘mang hương vị của đất’ một cách khác biệt. Curcumin là tâm điểm thu hút vì tính năng chữa bệnh tiềm tàng với một số các chứng bệnh, bao gồm ung thư, Alzheimer, tiểu đường, dị ứng,t? viêm khớp, và các loại bệnh mãn tính khác. Ấn Độ là nước sản xuất nghệ chính, với những tên gọi theo vùng tùy vào ngôn ngữ và quốc gia.

Ngoài công dụng như một vị thuốc, nghệ còn được ứng dụng để làm đẹp. Nghệ có đặc tính sát khuẩn và làm lành da, giúp những vùng da đen sạm và sần sùi thô ráp trở nên trắng trẻo mịn màng hơn. Tuy nhiên bột nghệ thường có màu cam vàng đặc trưng, làm dính lên da khó tẩy rửa sau khi sử dụng. Do đó người ta thường dùng tinh bột nghệ trong các công thức làm đẹp có liên quan đến da. Tinh bột nghệ tuy đắt hơn bột nghệ nhưng nó giữ lại được tất cả các ưu điểm của nghệ nhưng lại không làm vàng da, không chứa quá nhiều dầu.