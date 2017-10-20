Muốn trị mụn đầu đen và mụn cám triệt để, chị em cứ dùng 5 cách này là an tâm ngay

Để thực hiện, chị em hãy trộn mật ong với một ít bột yến mạch hoặc bột hạnh nhân hữu cơ, thô. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ, đặc biệt là vùng có mụn rồi để yên trong ít nhất 45 phút trước khi rửa lại mặt thật sạch.

Mật ong có đặc tính phục hồi da tuyệt vời, đồng thời nổi tiếng với khả năng vi trùng và kháng khuẩn. Thường xuyên sử dụng mặt nạ mật ong cho mặt sẽ giúp chị em loại bỏ hiện tượng da bị sần sùi lẫn trị mụn đầu đen và mụn cám.

2. Cách trị mụn đầu đen và mụn cám bằng đu đủ

Các enzyme trong đu đủ có thể giúp cho làn da phát triển và hỗ trợ trị mụn đầu đen lẫn mụn cám. Chẳng hạn, đu đủ chứa papain, một loại enzym giúp tẩy tế bào chết da. Ngoài ra, các tính chất làm sạch của nó còn giúp làm sạch da và thậm chí bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Có hai cách để bạn có thể sử dụng đu đủ trị mụn đầu đen và mụn cám.

Nghiền nhỏ ruột đu đủ rồi thoa đều lên da. Để yên trong 20 phút, sau đó, rửa sạch. Lặp lại 3 đến 4 lần mỗi tuần.

Một lựa chọn khác là nghiền nhỏ đu đủ xanh và trộn với một ít nước cốt chanh tươi. Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen lẫn mụn cám rồi để yên trong 15 phút. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.

3. Trị mụn đầu đen và mụn cám bằng nước tỏi

Nước tỏi - có thể dùng dưới dạng nước ép, nghiền nhuyễn hoặc xay - được dùng để trị mụn đầu đen và mụn cám theo nhiều cách.

Nhúng bông tẩy trang cotton ball vào bát đựng nước tỏi tồi chấm khăn lên mặt. Để da khô tự nhiên.

Trộn 2 thìa nước tỏi với 2 thìa mật ong và để yên trong 20 phút. Nếu da nhiều dầu, bạn có thể cho thêm một ít giấm táo vào.

4. Trị mụn đầu đen và mụn cám bằng toner làm từ nha đam

Toner này giúp loại bỏ tế bào chết tích tụ trên mặt, dầu thừa và các vấn đề về da khác. Ngoài ra, nó cũng giúp phục hồi da bị tổn thương do ánh nắng Mặt Trời và gốc tự do. Đây là bí quyết tuyệt vời để giảm viêm, nốt đỏ và mụn đầu đen trên mặt.

Đun sôi 1 cốc nước, sau đó, cho 2 túi trà xanh vào và để nguội trong 5 phút.

Cho 1 thìa gel nha đam vào cốc trà xanh. Trộn thật kỹ rồi đổ hỗn hợp vào một chiếc bình xịt.

Rửa mặt thật sạch, lau khô rồi xịt hỗn hợp lên mặt.

Dùng cotton ball chấm nhẹ lên mặt trong 1 phút. Thực hiện hàng ngày.

Hỗn hợp có thể dự trữ trong tủ lạnh và dùng được 10 ngày. Để có hiệu quả tốt nhất, bạn có thể cho thêm 3 thìa nước hoa hồng, một ít nước cốt chanh và 1 thìa muối.

5. Trị mụn đầu đen và mụn cám bằng nha đam với tỏi

Cả tỏi và nha đam đều có đặc tính kháng khuẩn, giảm viên, hấp thụ dầu thừa và ngăn ngừa gốc tự do phát triển mạnh. Do vậy, không có gì để từ chối công thức trị mụn đầu đen và mụn cám sau đây cả.