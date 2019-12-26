Mới đây, bé trai 2 tháng tuổi được chẩn đoán mắc virus HPV lây lan qua đường tình dục và lý do đến từ thói quen xấu của cha mẹ. Phụ huynh nên biết để phòng bệnh cho trẻ.

Với nhiều cha mẹ, việc thay tã cho con lúc nào và ở đâu không được chú trọng. Thông thường, cha mẹ sẽ tiện đâu thay đó. Nhiều cha mẹ nên sửa ngay thói quen xấu đó để phòng bệnh cho trẻ. Bé trai 2 tháng tuổi được đưa vào viện sau vài ngày sốt cao không thuyên giảm. Sau khi thăm khám, bé được chẩn đoán bị mụn rộp sinh dục do virus HPV gây nên. Gia đình vô cùng hoang mang, nghi ngờ bé đã bị xâm hại.

Thói quen xấu của cha mẹ khi thay tã cho con vô tình khiến con mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên sau khi đánh giá và phân tích các yếu tố khác, bác sĩ kết luận rằng đây không phải trường hợp trẻ bị xâm hại. Theo quan sát một vài vết thương trên mông bé, bác sĩ nhận định virus HPV có thể đã xâm nhập vào cơ thể bé qua đường nước bọt dính trên phần da bị tổn thương. Rất có thể khi cha mẹ bé đang thay tã cho con, một người nào đó mang virus HPV trong người đã nói chuyện hoặc hắt hơi khiến nước bọt xâm nhập vào tã của bé. Trên mông bé có những vết hăm, virus HPV đã theo đó mà nhiễm vào người bé.

Virus HPV có thể lây truyền bằng những con đường nào? HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục với tỷ lệ lên tới 40%. Ngoài ra, HPV còn lây qua việc dùng chung các dụng cụ như bấm móng tay hoặc lây truyền qua những vết thương hở. Qua đó, virus HPV sẽ xâm nhập vào vùng thượng bì, chủ yếu là lớp biểu mô, gây nổi mụn cóc, ngứa ngáy và tệ hơn là ung thư. Trong nhiều trường hợp, người lớn mắc virus HPV có thể tự khỏi nhưng với trẻ nhỏ, hệ đề kháng của cơ thể chưa hoàn chỉnh có thể gây nên những biến chứng nghiêm trọng. Thay tã cho con ở nơi công cộng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet Cha mẹ có nên thay tã cho con ở nơi công cộng? Nhiều cha mẹ vẫn quan niệm rằng việc thay tã cho con có thể ở bất kỳ đâu, miễn là tiện cho họ. Đó là một quan niệm sai lầm, làn da của trẻ nhỏ rất mong manh, dễ trầy xước, tạo ra những vết thương hở khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Cha mẹ cần tuyệt đối lưu ý nơi mình thay tã cho con - Ảnh minh họa: Internet Thêm nữa, việc thay tã cho con ở nơi công cộng còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và không tốt cho những đứa trẻ khác khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ nên đưa bé vào những phòng dành riêng cho việc thay tã. Trước khi ra ngoài, cha mẹ nên đóng bỉm mới cho trẻ và dự tính trước địa điểm mình đến có nơi nào phù hợp để thay và vệ sinh cho bé hay không. Thay đổi thói quen xấu cũng là cách để cha mẹ bảo vệ sức khỏe cho con được tốt hơn.

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