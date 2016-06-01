Top thực phẩm giúp trẻ tăng cân nhanh chóng

Đây là thực phẩm ăn vặt hàng đầu của trẻ và nó cực tốt cho việc tăng cân. Trong pho mát có nhiều chất béo, nếu trẻ ăn khoa học, điều độ nó vừa tốt cho răng, vừa giúp trẻ tăng cân mà không bị béo phì.

Là hai thực phẩm giàu đạm mà mẹ không thể bỏ qua trong thực đơn của trẻ. Mẹ nên cân đối thực đơn ăn uống để không ảnh hưởng tới sức khỏe mà trẻ vẫn tăng cân đều.

Sữa nguyên kem giàu canxi, calo và chất béo. Chúng nhanh chóng giúp trẻ có cân nặng như ý muốn. Mỗi sáng, mẹ chỉ nên cho trẻ uống 1 ly sữa nguyên kem và tuyệt đối không uống vào buổi tối vì sữa nguyên kem có thể khiến trẻ bị đầy bụng.

Hai loại trái cây ngọt “lịm” tự nhiên này không chỉ hợp khẩu vị với trẻ mà còn rất giàu chất dinh dưỡng giúp trẻ tăng cân nhanh chóng mà không lo béo phì. Bên cạnh đó, chuối và hồng xiêm đều mềm, dễ ăn, giúp trẻ dễ hấp thụ, chống táo bón, tốt cho hệ tiêu hóa.

Bơ hoặc bơ đậu phộng

Thực phẩm này sẽ giúp trẻ tăng cân nhanh chóng. Mẹ chỉ cần quết một chút bơ hay bơ đậu phộng lên bánh mì, trẻ đã có một bữa sáng tuyệt vời, giàu dinh dưỡng.

Ngũ cốc

Ngũ cốc có rất nhiều tác dụng như tốt cho não, mắt, răng và dĩ nhiên không thể bỏ qua việc giúp trẻ tăng cân. Mẹ có thể cho trẻ ăn cả hạt hoặc xay nhuyễn ngũ cốc, trộn với sữa để trẻ thưởng thức.

Quả bơ





Mẹ có thể kết hợp bơ với sữa nguyên kem để cho ra hương vị sinh tố bơ tuyệt ngon. Nhờ đó, bé sẽ ăn được nhiều hơn và nhanh chóng tăng cân do hấp thụ chất dinh dưỡng từ bơ và sữa.

Khoai lang/ khoai tây







Khoai lang vừa có tác dụng giảm cân, tốt cho hệ tiêu hóa, vừa là nhân tố thúc đẩy sự tăng cân ở trẻ nếu mẹ kết hợp khoai lang với sữa, pho mát, bánh táo… Còn khoai tây chứa rất nhiều carbohydrates và năng lượng, giúp trẻ nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng cân.

Dầu olive

Nêm một chút dầu olive vào bữa ăn của trẻ giúp trẻ hấp thụ vitamin, chất béo tuyệt vời, rất tốt cho việc tăng cân ở trẻ.



Trứng

Trứng rất giàu protein do đó mẹ không thể bỏ qua nếu muốn trẻ tăng cân. Một tuần mẹ cho trẻ ăn từ 2 - 3 trứng là đủ.

Tinh bột



Đó là gạo, bánh mì… thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phẩn ăn hàng ngày của trẻ. Ở giai đoạn này, trẻ cần hấp thu tinh bột nhiều hơn các chất khác để đáp ứng nhu cầu của cơ thể và tăng cân hiệu quả.

