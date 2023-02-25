Top 5 thực phẩm tăng cường trí nhớ, gấp đôi DNA cho não bộ thêm sắc bén, đặc biệt có lợi cho trẻ em

Dưới đây là một số thực phẩm có thể đưa vào chế độ ăn để tăng trí nhớ cho trẻ.

Đã có trường hợp các bậc cha mẹ hào hứng cho con uống các loại chất giúp tăng cường trí nhớ, nhưng nhiều loại lại có tác dụng phụ ảnh hưởng âm thầm đến trẻ. Vì vậy, điều quan trọng là tiêu thụ các loại thực phẩm tự nhiên giàu chất dinh dưỡng như protein, DHA, canxi và một số khoáng chất khác giúp tăng cường trí nhớ của trẻ.

Trứng được biết đến là thực phẩm giàu protein, sắt, phốt pho và folate… rất cần thiết cho sự phát triển trí não của trẻ. Trứng có chứa mencolin giúp phát triển trí não toàn diện cho trẻ.

Trái cây khô

Cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, các loại trái cây sấy khô như óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ cười giúp tăng cường trí nhớ cho trẻ đồng thời giúp trẻ luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Để có được những lợi ích của những loại trái cây khô này, hãy đảm bảo rằng bạn ngâm chúng vào ban đêm và cho chúng ăn khi bụng đói vào buổi sáng. Khi chúng được tiêu thụ đầu tiên vào buổi sáng, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Sữa

Sữa được biết đến là thức uống giúp phát triển toàn diện cơ thể. Nó giúp xương chắc khỏe đồng thời giúp phát triển trí não của trẻ. Sữa được cho là giàu canxi, đạm, sắt cùng với phốt pho và Vitamin D giúp phát triển toàn diện, giúp trẻ cứng cáp, khỏe mạnh.

Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Chuối rất giàu carbohydrate, protein, canxi và sắt tốt cho sức khỏe. Bằng cách ăn chuối, trẻ em có năng lượng và trí nhớ của chúng cũng được cải thiện. Ăn chuối cũng khiến trẻ tăng cân. Đảm bảo cho trẻ ăn chuối hàng ngày.

Bơ ghee

Nhiều người cho rằng ghee là một chất béo xấu, trong khi nó thực sự là một loại tốt và chứa nhiều DHA, giúp não bộ của trẻ sắc bén đồng thời củng cố trí nhớ. Vì vậy, bất cứ khi nào trẻ ăn bất kỳ món ăn nấu chín nào, hãy thêm một thìa ghee vào chế độ ăn của chúng.

Theo Times of India