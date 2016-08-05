'Tống bay' xương cá trong họng trẻ bằng loại thực phẩm tưởng chừng chỉ để vứt đi

Hiện nay, tại các bệnh viện hay điển hình là bệnh viện nhi Trung Ương, hàng ngày phải khám và chữa nhiều ca hóc xương ở trẻ nhỏ và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến vì cha mẹ suốt ngày đi làm không có thời gian chăm sóc con nhỏ hay những lúc ăn cơm vội vàng của con, gây nên những tai nạn đáng tiếc.

Trẻ ở giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi thường có biểu hiện quấy khóc sau mỗi bữa ăn nhất là khi thực đơn món ăn hôm đó có cá, gà hay vịt. Không khó để có thể đoán được trẻ đang bị mắc xương. Biểu hiện của tình trạng mắc xương dễ thấy nhất là nôn ọe dữ dội, khóc liên tục, cảm thấy đau ngực mỗi khi nuốt thức ăn kèm theo trẻ chảy dãi, nhớt nhiều từ miệng.

Nếu mẹ không phát hiện và lấy xương ra khỏi cuốn họng kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như đau rát nơi cổ họng, khó khăn khi ăn uống, gây viêm, làm mủ...dần khiến trẻ suy dinh dưỡng do ăn uống không được, thể trạng và sức để kháng yếu và dễ mắc các chứng bệnh khác về miệng.

Phòng ngừa tình trạng hóc xương ở trẻ

Cá hay bất kỳ loại thực phẩm động vật nào cũng ẩn chứa những mẫu xương nhỏ. Nhưng việc bổ sinh chất dinh dưỡng nhất là chất đạm và một số vitamin trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ là điều không thể thiếu. Do vậy, để tránh gây tai nạn đáng tiếc, mẹ nên đặc biệt chú ý khi một số điều như sau:

- Chọn mua những loại cá lớn nhiều thịt, ít xương hoặc cá có xương lớn để dễ phát hiện và bóc chúng ra.

- Khi bóc xương cá mẹ nên kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo rằng xương đã được bóc sạch.

- Tuyệt đối không cho trẻ tự ý ăn cá một mình khi không có người lớn bên cạnh.

- Cho trẻ ăn chậm rãi, không cố ép trẻ ăn nhiều vì như vậy sẽ khó lòng kiểm soát trong muỗng cơm đó có chứa xương cá hay không.

Cách trị hóc xương theo dân gian

Thật ra có nhiều cách trị hóc xương, nhưng cách trị hóc xương cho trẻ nhỏ sau đây vừa an toàn vừa hiệu quả, đã được nhiều mẹ áp dụng và truyền tai nhau.

Đó chính là mẹo trị hóc xương chỉ với tép tỏi. Như các mẹ cũng biết, tỏi là loại gia vị luôn có sẵn trong gian bếp, rất dễ kiếm mà không mất nhiều thời gian hay tiền bạc.

Trước khi áp dụng mẹo này, mẹ nên trấn an tâm lý cho trẻ, để giảm bớt sự căng thằng vì nếu trẻ hoảng sợ sẽ khiến tình hình mắc xương ở họng càng thêm nghiêm trọng và đau rát hơn. Đồng thời ngừng cho trẻ ăn ngay lập tức và nói trẻ há miệng thật to để kiểm tra xem cổ họng trẻ có thật sự bị hốc xương hay không hay xương đang mắc ở bên nào của phần cuốn họng.

Nếu hóc bên phải thì mẹ dùng tỏi đã bóc sạch vỏ rồi nhét vào ống lỗ mũi bên trái, đồng thời bịt lỗ mũi bên phải và cho trẻ thở bằng miệng. Hay trẻ hóc ở bên trái thì mẹ làm ngược lại.

Trong khoảng 1 đến 2 phút sau, tỏi sẽ kích thích khướu giác và làm trẻ hắt hơi và nôn ra, khi đó xương cá sẽ theo đó mà ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp trẻ mắc xương to hay đã áp dụng cách trên mà xương vẫn không được lấy ra thì mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến bác sĩ để được chữa trị kịp thời.