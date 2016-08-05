'Tống bay' xương cá trong họng trẻ bằng loại thực phẩm tưởng chừng chỉ để vứt đi

Chăm sóc con 05/08/2016 12:19

Hóc xương cá là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ gây đau đớn dữ dội mỗi khi nuốt thức ăn... nhưng đã có cách lấy xương cá ra khỏi cuốn họng trẻ mà không gây đau rát.

Hiện nay, tại các bệnh viện hay điển hình là bệnh viện nhi Trung Ương, hàng ngày phải khám và chữa nhiều ca hóc xương ở trẻ nhỏ và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến vì cha mẹ suốt ngày đi làm không có thời gian chăm sóc con nhỏ hay những lúc ăn cơm vội vàng của con, gây nên những tai nạn đáng tiếc.

Những biểu hiện khi trẻ bị hóc xương

Trẻ ở giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi thường có biểu hiện quấy khóc sau mỗi bữa ăn nhất là khi thực đơn món ăn hôm đó có cá, gà hay vịt. Không khó để có thể đoán được trẻ đang bị mắc xương. Biểu hiện của tình trạng mắc xương dễ thấy nhất là nôn ọe dữ dội, khóc liên tục, cảm thấy đau ngực mỗi khi nuốt thức ăn kèm theo trẻ chảy dãi, nhớt nhiều từ miệng.

Hậu quả khi trẻ bị mắc xương

Nếu mẹ không phát hiện và lấy xương ra khỏi cuốn họng kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như đau rát nơi cổ họng, khó khăn khi ăn uống, gây viêm, làm mủ...dần khiến trẻ suy dinh dưỡng do ăn uống không được, thể trạng và sức để kháng yếu và dễ mắc các chứng bệnh khác về miệng.

'Tống bay' xương cá trong họng trẻ bằng loại thực phẩm tưởng chừng chỉ để vứt đi - Ảnh 1
Trẻ hóc xương cảm thấy đau rát vùng cổ

Phòng ngừa tình trạng hóc xương ở trẻ

Cá hay bất kỳ loại thực phẩm động vật nào cũng ẩn chứa những mẫu xương nhỏ. Nhưng việc bổ sinh chất dinh dưỡng nhất là chất đạm và một số vitamin trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ là điều không thể thiếu. Do vậy, để tránh gây tai nạn đáng tiếc, mẹ nên đặc biệt chú ý khi một số điều như sau:

- Chọn mua những loại cá lớn nhiều thịt, ít xương hoặc cá có xương lớn để dễ phát hiện và bóc chúng ra.

- Khi bóc xương cá mẹ nên kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo rằng xương đã được bóc sạch.

- Tuyệt đối không cho trẻ tự ý ăn cá một mình khi không có người lớn bên cạnh.

- Cho trẻ ăn chậm rãi, không cố ép trẻ ăn nhiều vì như vậy sẽ khó lòng kiểm soát trong muỗng cơm đó có chứa xương cá hay không.

Cách trị hóc xương theo dân gian

Thật ra có nhiều cách trị hóc xương, nhưng cách trị hóc xương cho trẻ nhỏ sau đây vừa an toàn vừa hiệu quả, đã được nhiều mẹ áp dụng và truyền tai nhau.

Đó chính là mẹo trị hóc xương chỉ với tép tỏi. Như các mẹ cũng biết, tỏi là loại gia vị luôn có sẵn trong gian bếp, rất dễ kiếm mà không mất nhiều thời gian hay tiền bạc.

'Tống bay' xương cá trong họng trẻ bằng loại thực phẩm tưởng chừng chỉ để vứt đi - Ảnh 2
Tỏi giúp tống xương cá hiệu quả

Trước khi áp dụng mẹo này, mẹ nên trấn an tâm lý cho trẻ, để giảm bớt sự căng thằng vì nếu trẻ hoảng sợ sẽ khiến tình hình mắc xương ở họng càng thêm nghiêm trọng và đau rát hơn. Đồng thời ngừng cho trẻ ăn ngay lập tức và nói trẻ há miệng thật to để kiểm tra xem cổ họng trẻ có thật sự bị hốc xương hay không hay xương đang mắc ở bên nào của phần cuốn họng.

Nếu hóc bên phải thì mẹ dùng tỏi đã bóc sạch vỏ rồi nhét vào ống lỗ mũi bên trái, đồng thời bịt lỗ mũi bên phải và cho trẻ thở bằng miệng. Hay trẻ hóc ở bên trái thì mẹ làm ngược lại. 

Trong khoảng 1 đến 2 phút sau, tỏi sẽ kích thích khướu giác và làm trẻ hắt hơi và nôn ra, khi đó xương cá sẽ theo đó mà ra ngoài. 

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp trẻ mắc xương to hay đã áp dụng cách trên mà xương vẫn không được lấy ra thì mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến bác sĩ để được chữa trị kịp thời.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 58 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn