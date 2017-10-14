Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo

Chăm sóc con 14/10/2017 04:00

Chị lập tức nhớ lại bài báo mình từng đọc về cậu bé James O’Mara (13 tuổi) - người cũng có những đốm như thế trên da và qua đời chỉ 1 tuần sau khi phát hiện ra bệnh ung thư máu.

Một ngày kia, chị Laura Handley (29 tuổi) bỗng dưng phát hiện ra những đốm đỏ, vết bầm tím trên người con gái Tazmin (1 tuổi). Ngoài những vết này, trông Tazmin vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Ban đầu, chị và chồng - anh Chris Carpenter (29 tuổi) - nghĩ rằng khả năng phối hợp vận động của con gái có vấn đề nên khiến con té ngã, tạo những vết bầm tím.

Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1
Cơ thể cô bé Tazmin bỗng xuất hiện những đốm đỏ, vết bầm. (Ảnh: Facebook)

Thế nhưng, chị lập tức nhớ lại bài báo mình từng đọc về cậu bé James O’Mara (13 tuổi) - người cũng có những đốm như thế trên da và qua đời chỉ 1 tuần sau khi phát hiện ra bệnh ung thư máu.

Không chần chừ, chị đã đưa Tazmin đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ các xét nghiệm, bao gồm sinh thiết tủy xương. Ngày 8/7 vừa qua, kết quả mà vợ chồng anh chị nhận được khiến cả gia đình cực sốc và buồn bã: Tazmin bị rối loạn sinh tủy (MDS) - tức tủy xương không sản xuất ra đủ các tế bào máu khỏe mạnh. Tình trạng này có thể phát triển và trở thành bệnh bạch cầu nguyên bào tủy cấp tính (AML). Nhưng vào vài ngày sau, ngày 19/7, các kết quả kiểm tra lại cho thấy, Tazmin đang chiến đấu với bệnh AML.

Chị Laura kể lại: “Chúng tôi rất sốc. Tôi đưa con đến bệnh viện sau khi nhớ lại mình từng đọc bài viết về cậu bé chết 8 ngày sau khi phát hiện bệnh bạch cầu. Tôi tìm hiểu các triệu chứng cả đêm và Tazmin có 2 trong số đó: dễ bị bầm tím và những đốm đỏ nổi khắp người. Tôi hoảng hốt và đưa con đến bệnh viện ngay vào sáng hôm sau”. Bệnh ung thư mà Tazmin mắc phải thuộc loại ung thư hiếm, mỗi năm ở UK có khoảng 2.600 người mắc phải.

Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2
Tazmin mắc phải bệnh bạch cầu nguyên bào tủy cấp tính (AML). (Ảnh: Facebook)

 

Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3
(Ảnh: SWNS)

Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4
Cô bé hiện đang được trị liệu. (Ảnh: Facebook)

Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5
(Ảnh: Facebook)

Theo tờ The Sun, khả năng bệnh MDS chuyển thành ung thư xuất hiện khoảng 5/100 trường hợp, tùy thuộc vào loại MDS mà bệnh nhân mắc phải. Thời gian phát triển có thể kéo dài vài tháng đến vài năm. Tazmin hiện đang được trị liệu ở bệnh viện Nhi Birmingham, Anh.

Chị Laura nghĩ rằng, chính bản năng người mẹ đã giúp chị cứu sống con mình: “Bạn phải tin vào bản năng người mẹ. Tôi biết có gì đó kì lạ với con gái mình. Chúng tôi từng nghĩ con vụng về. Thậm chí ngay cả người tư vấn cũng bảo nếu Tazmin là con cô ấy, cô ấy cũng chẳng đưa con đến bệnh viện làm gì vì trông con rất khỏe. Quả thực, nhìn con khỏe mạnh lắm”.

Chính những thông tin ám ảnh về cậu bé James O’Mara đã giúp chị tin tưởng hơn vào trực giác của mình.

James O’Mara lần đầu tiên bệnh và xuất hiện những vết bầm tím, đốm đỏ trên da vào ngày 29/5, khi em mới 13 tuổi. Chỉ vài ngày sau đó, ngày 8/6, James qua đời. Gia đình cậu bé rất sốc khi biết em đã mắc phải bệnh ung thư bạch cầu tủy cấp tính.

Thấy đốm đỏ, vết bầm trên da con, mẹ nhớ lại bài báo từng đọc và phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6
James O’Mara cùng mẹ. (Ảnh: dailymail)

 

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