Sunshine Maple Bear xây dựng văn hóa đọc cho trẻ nhỏ với 21 ngày thử thách cùng Sunshine Readers

Để làm nên tuổi thơ hạnh phúc cho con trẻ, cần phải có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường, nhằm tạo ra những hoạt động “học mà chơi, chơi mà học” hấp dẫn gắn kết, tạo niềm yêu thích trong mỗi bạn nhỏ. Việc khơi gợi tinh thần sáng tạo không giới hạn sẽ giúp các con có được một hành trang ý nghĩa trong hành trình trở thành một công dân toàn cầu.

Một trong những giải pháp hiệu quả được các chuyên gia giáo dục đánh giá cao chính là việc thu hút các bạn nhỏ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm khoa học, khám phá thiên nhiên hay đọc sách. Những cuốn sách hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi sẽ khơi gợi trí tò mò, mở ra một chân trời tri thức rộng lớn cho trẻ. Theo nhận định của các chuyên gia, đây được xem là cách tạo dựng thói quen, kỹ năng, hứng thú đọc và tự học cho trẻ, nền tảng phát triển văn hóa đọc bền vững ngay từ khi còn nhỏ.

Từ những lợi ích này, Sunshine Maple Bear cũng đã áp dụng các biện pháp tiên tiến đó vào chương trình giáo dục hiện nay. Với việc hấp thu tinh hoa giáo dục của Canada và Việt Nam, mỗi học sinh của Sunshine Maple Bear đều được giáo dục toàn diện, phát triển tối đa năng lực cá nhân, sẵn sàng thích ứng, góp phần kiến tạo tương lai.

Học sinh của Sunshine Maple Bear đều có thể phát huy năng lực nhờ các phương pháp học tập hiện đại như học tập cá nhân hóa, học tập tra vấn, học tập qua dự án và phương pháp thẩm thấu ngoại ngữ. Ngay trong từng lĩnh vực, Sunshine Maple Bear đều lồng ghép các phương pháp để học sinh làm chủ kiến thức và vươn lên.

Bên cạnh đó, một trong những hành trang không thể thiếu mà Sunshine Maple Bear trang bị cho học sinh chính là năng lực sử dụng tiếng Anh. Với môi trường học tập đẳng cấp quốc tế, học sinh Sunshine Maple Bear đều có cơ hội “thẩm thấu” ngoại ngữ một cách tự nhiên và khả năng tư duy bằng ngôn ngữ tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.

Sự kết hợp giữa các phương pháp học tập mang lại hiệu quả tích cực và rõ rệt với trẻ nhỏ. Điều này có thể nhận thấy ngay trong các cuộc thi, chương trình trải nghiệm mà hệ thống giáo dục đã và đang triển khai trong thời gian qua. Với mỗi chương trình, dự án, bên cạnh việc phát triển kiến thức và kỹ năng, Sunshine Maple Bear tạo ra môi trường trau dồi và rèn luyện để học sinh có khả năng song ngữ vượt trội, tự tin chinh phục những thử thách khó khăn hơn trong tương lai.

Trao quyền cho các Đại sứ văn hóa đọc cùng Sunshine Readers

Với mong muốn tạo dựng và nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, tăng cường kỹ năng đọc hiểu và cảm nhận, đồng thời nâng cao vốn từ vựng, khả năng sử dụng Tiếng Anh của các con học sinh, mới đây, Sunshine Maple Bear đã khởi động dự án Sunshine Readers để phát triển văn hóa đọc cho học sinh từ cấp Mầm non đến Tiểu học. Nhân dịp này, Sunshine Maple Bear cũng tổ chức cuộc thi cùng tên để tăng sức hấp dẫn cũng như khích lệ tinh thần tham gia của cộng đồng.

Điều đặc biệt, với dự án Sunshine Readers, Sunshine Maple Bear mở rộng đối tượng dành cho tất cả các học sinh trong và ngoài hệ thống. Cuộc thi trao quyền cho các bạn nhỏ để tự tin thể hiện năng lực bản thân, có cơ hội trở thành Đại sứ văn hóa đọc cùng một dự án văn hóa đọc quy mô và chuyên nghiệp.

Một vai trò không thể thiếu trong dự án Sunshine Readers là phụ huynh cùng đồng hành với con trong 21 ngày thử thách lý thú. Hàng tuần, người tham gia nhận thông tin thử thách (đọc, nghe đọc sách) từ giáo viên. Mỗi ngày là một thử thách khác nhau và sau đó cha mẹ cùng các bạn học sinh sẽ hoàn thành thử thách vào cuối ngày. Với cuộc thi Sunshine Readers, với mỗi bài thi, các bạn nhỏ sẽ thực hiện một video thuyết trình về một cuốn sách Tiếng Anh bằng Tiếng Anh và mỗi bài dự thi đính kèm chia sẻ của cha mẹ về quá trình chinh phục thử thách của các con. Đồng hành cùng con trong suốt dự án, Sunshine Readers được kỳ vọng sẽ tạo ra sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, xây dựng văn hóa đọc tích cực, cùng con phát huy tinh thần sáng tạo không giới hạn để tạo nên nhiều câu chuyện thú vị.

Để bổ trợ cho khả năng đọc của các con, chương trình Parent Connection với chia sẻ của các chuyên gia Maple Bear Canada sẽ đưa ra các hướng dẫn giúp các con kiên trì với việc đọc sách, đồng thời chỉ ra các cách giúp cha mẹ có thể đồng hành cùng con xây dựng văn hóa đọc hiệu quả từ đó lan tỏa đến mọi người xung quanh.

Chương trình Parent Connection được phát sóng vào 20:15 phút thức 6 hàng tuần (18/6, 25/6, 2/7) trên Fanpage Sunshine Maple Bear Kindergarten

Vượt ra khỏi ý nghĩa của một dự án dành nhỏ trong nhà trường, Sunshine Readers đã khích lệ tinh thần ham học hỏi và năng lực sử dụng Tiếng Anh của mỗi “Đại sứ văn hóa đọc”, từ đó truyền cảm hứng khám phá kho tàng tri thức mới lạ trước mắt. Tạo dựng giá trị giáo dục cùng với vun đắp tình yêu thương trong gia đình, đam mê với văn hóa đọc, Sunshine Reader góp phần tạo nên bản sắc riêng của Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear.