Nấu cháo cho bé ăn dặm là thời điểm cực kì quan trọng giúp bé phát triển tối ưu về thể chất, trí não và hoàn thiện hệ tiêu hóa. Vì vậy, nếu kết hợp sai thực phẩm, mẹ vô tình khiến hệ tiêu hóa, tim mạch của bé bị ảnh hưởng.

Dưới đây là 8 cặp thực phẩm mà các mẹ phải thuộc nằm lòng để tránh khi nấu cháo cho bé:

1. Thịt kỵ đậu nành

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng đậu nành và thịt là hai nhóm thực phẩm chứa hàm lượng đạm cao. Nếu kết hợp chung khi nấu cháo sẽ khiến thức ăn của bé thừa đạm, dẫn tới tiêu chảy và hại đường tiêu hóa của bé.

2. Lòng đỏ trứng gà kỵ óc lợn

Lòng đỏ và óc lợn nếu kết hợp sẽ dẫn đến việc tăng lượng cholesterol. Với cơ thể non yếu của trẻ, cholesterol cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe chung, nhất là ảnh hưởng đến tim mạch.

3. Thịt bò kỵ với thịt lợn

Trong Đông y, thịt bò và lợn là 2 loại thịt kỵ nhau bởi bò có tính ôn, trong khi đó thịt lợn lại thuộc tính hàn. Các mẹ chỉ nên chọn 1 trong 2 loại thịt khi nấu cháo, để đảm bảo được dinh dưỡng cần thiết cho bé.

4. Cá chép kỵ với thịt gà

Theo Đông y, nếu kết hợp cá chép và thịt gà khi nấu cháo cho bé sẽ khiến trẻ bị tiêu chảy, đầy hơi và mụn nhọt. Bởi đây là 2 nhóm thực phẩm kỵ nhau cao, bố mẹ nên lưu ý.

5. Đậu đen kỵ với thịt bò

Đậu đen và thịt bò là hai nhóm thực phẩm kỵ nhau, nếu kết hợp vào món cháo cho bé sẽ gây mất chất sắt có trong thịt bò. Thậm chí, sau khi ăn cháo đậu đen, mẹ nên cho bé nghỉ ngơi vài tiếng mới tiếp tục ăn món có thịt bò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sai-lam-ket-hop-5-cap-thuc-pham-nay-khi-nau-chao-me-vo-tinh-hai-con-tho-chet-dan-142798.html