Muốn con khỏe mạnh, thông minh cha mẹ chớ đặt những thứ này cạnh con

Chăm sóc con 18/01/2023 08:58

Những đồ vật trong nhà tưởng chừng vô hại với con nhỏ nhưng lại làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, vì thế cha mẹ hãy lưu ý nhé!

Hương muỗi

Nhiều cha mẹ sợ trẻ bị muỗi đốt nên đặt hương muỗi trong phòng. Tuy nhiên, hương muỗi tỏa mùi hắc có thể gây hại cho đường hô hấp mỏng manh của trẻ sơ sinh. Để trẻ nằm lâu trong môi trường này có thể khiến trẻ khó chịu và ảnh hưởng đến hô hấp.

Muốn tránh muỗi cho trẻ thì cha mẹ nên mắc màn hoặc thoa một chút dầu tràm xung quanh chăn và nơi trẻ nằm sẽ an toàn hơn là dùng hương muỗi.

Máy sưởi

Quạt sưởi tỏa nhiệt rất mạnh, nếu để quạt ở mức lớn, trong một thời gian dài, nhiệt tỏa ra nhiều sẽ làm da bé bị khô. Hơn nữa, khi dùng quạt sưởi sẽ làm khố chất nhầy niêm mạc mũi có thể gia tăng khả năng mắc các bệnh như cúm, viêm xoang, hoặc nhiễm trùng hô hấp trên.

Với trẻ sơ sinh đang bú mẹ hoàn toàn, không được bổ sung thêm nước sẽ khiến cho triệu chứng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng hơn. Môi trường khô hanh dễ khiến trẻ bị ốm hơn.

Muốn con khỏe mạnh, thông minh cha mẹ chớ đặt những thứ này cạnh con - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Chuông, đồng hồ báo thức

Bạn có thể thấy trẻ sơ sinh rất dễ bị giật mình dù là tiếng động rất nhỏ. Đó là vì hệ thống thính giác của trẻ chưa hoàn thiện. Những âm thanh sắc nhọn như chuông, đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên sẽ gây khó chịu cho trẻ.

Về lâu dài, nó còn là nguyên nhân gây ra các cú sốc đột ngột lên màng nhĩ, khiến trẻ hay cáu gắt, quấy khóc.

Thiết bị phát sóng wifi

Bức xạ điện thoại di động có thể làm thay đổi DNA và sự trao đổi chất ở não. Bên cạnh đó, sóng wifi cũng làm giảm khả năng học tập của trẻ.Tiếp xúc với tần số vô tuyến bức xạ phi nhiệt từ wifi và điện thoại di động có thể làm gián đoạn sự phát triển của tế bào, đặc biệt là với thai nhi.

Theo một nghiên cứu trên động vật năm 2004 cho thấy những động vật thường xuyên tiếp xúc với sóng wifi có hiện tượng trì hoãn sự phát triển của thận.Theo kết quả nghiên cứu năm 2009 của các chuyên gia người Áo sóng wifi có thể làm gián đoạn sự tổng hợp protein rõ rệt nhất ở các mô sinh trưởng của trẻ em và thanh thiếu niên.

Muốn con khỏe mạnh, thông minh cha mẹ chớ đặt những thứ này cạnh con - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Cây xanh

Chúng ta thường đặt cây xanh trong phòng để trang trí. Bên cạnh đó, cây xanh có tác dụng hút khí CO2, nhả oxy, một số loại còn lọc sạch không khí.

Tuy nhiên vào ban đêm cây xanh lại hút khí oxy, thải ra khí CO2 khiến người ngủ trong đó sẽ thiếu oxy, ngủ không sâu. Khi dậy hay bị mệt mỏi dai dẳng.

Ngoài ra, trong đất trồng cây có thể chứa nấm mốc. Nếu đặt cây xanh ở đầu giường sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp cho trẻ như dị ứng hoặc hen suyễn.

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