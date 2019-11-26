Món rau sáng tạo của mẹ Úc giúp con vui vẻ ăn sạch trong vòng một nốt nhạc mà không mè nheo, làm nũng

Trong một lần vào bếp, cô cùng con trai tên là Jacob đã làm ra một đĩa bánh kếp có hình là một chú sư tử. Cậu bé Jacob tỏ ra rất thích thú với đĩa bánh và thưởng thức một cách ngon lành.

Biết con trai 3 tuổi của mình thích các nhân vật hoạt hình, người mẹ Úc đã trang trí những đĩa rau thành các nhân vật hoạt hình siêu đáng yêu để giúp con ăn rau trong vui vẻ.

Ban đầu, cô đăng tải các sản phẩm của mình dành cho con trai lên Facebook. Ngay lập tức, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Bạn bè của Laleh Mohmedi nói rằng cô nên đăng kí Instagram và chia sẻ những đĩa rau đẹp mắt thu hút được nhiều mẹ bỉm sữa.

Laleh Mohmedi và cậu con trai - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, trang Instagram của Laleh Mohmedi có một lượng người hâm mộ hùng hậu với gần 720.000 nghìn người theo dõi. Laleh Mohmedi chia sẻ: "Tôi không biết làm thế nào mà từ một cách trang trí món ăn giúp con thích ăn rau hơn mà lại khiến tôi nổi tiếng đến thế”.

Trang “Jacob’s Food Diaries” ra đời đã nhận được sự quan tâm lớn của báo chí cũng như các ông bố bà mẹ trên toàn thế giới. Nhiều phụ huynh đã chia sẻ rằng khi theo dõi những bài viết của Laleh Mohmedi, họ đã tìm ra cách để con thích ăn những thực phẩm bổ dưỡng và lành mạnh.

Một nàng công chúa đáng yêu trên đĩa thức ăn của Laleh Mohmedi - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn mà cô trang trí như một lễ hội trên đĩa. Các nhân vật hoạt hình như hoàng tử, công chúa, phù thủy hay những người nổi tiếng như David Bowie, Michael Jackson được tái hiện bằng thực phẩm dưới bàn tay khéo léo của cô.

Không chỉ trang trí đẹp mắt, món ăn còn được chế biến từ những nguyên liệu lành mạnh và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đẹp mắt, những đĩa thức ăn cô trang trí còn làm bằng những thực phẩm phổ biến và tốt cho sức khỏe như bắp cải, ngũ cốc, ớt chuông… Cô thường dùng nước ép bắp cải để làm thức ăn có màu xanh và nhỏ thêm một vài giọt giấm táo để thức ăn có màu sắc hấp dẫn trẻ con hơn.

Việc trang trí rau củ quả theo những hình thù khác nhau sẽ cải thiện được sự kén ăn của con. Đây là cách cha mẹ có thể thực hiện dễ dàng để giúp con thích ăn rau mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.