Mẹ làm món bánh này vào những ngày lạnh, con ăn hết lại đòi nữa

Với những nguyên liệu dễ tìm và không quá đắt, mẹ có thể đưa món bánh mì xoắn đẹp mắt mà không kém phần bổ dưỡng vào thực đơn cho trẻ .

Để chế biến món ăn này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 240g bột mì.

- 5g bột nở.

- 15g đường trắng.

- 20g bơ.

- 5g men.

- 120-140ml nước ấm.

- 3g muối.

- 10g bột quế trộn chung với 80g đường để sẵn trong túi ni lông.

Các nguyên liệu làm món bánh mì xoắn - Ảnh minh họa: Internet

2. Các bước thực hiện

Bước 1

Cho hỗn hợp gồm bột mì, muối, đường, bột nở và men vào trong một bát to trộn đều.

Sau đó, cho một lòng đỏ trứng và nước vào trộn trong vòng 10 phút. Tiếp đến, cho bơ vào nhào với bột. Lưu ý là nhào phải đều để hỗn hợp tạo thành một khối không dính tay. Cuối cùng, ủ bột khoảng 1 tiếng.

Bước 2

Sau khi ủ, bột đã nở ra gấp đôi. Bạn lấy bột ra nhào sơ qua. Tiếp đó, chia thành 5 hay 6 phần bột nhỏ rồi vo tròn và tiếp tục ủ trong 20 phút.

Vo tròn bột trước khi ủ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3

Nặn bột thành những sợi dài, gấp đôi hai đầu và xoắn lại. Sau khi xoắn bánh xong, tiếp tục ủ bánh trong 20 phút.

Bước 4

Bạn bắc chảo dầu lên bếp, đợi dầu hơi nóng rồi cho bánh vào. Chú ý nên vặn nhỏ lửa để bánh chín đều và không bị cháy. Khi bánh vàng đều thì gắp bánh ra đĩa đã có sẵn giấy thấm dầu.

Bước 5

Cho bánh đã chiên vàng vào một lọ đường và xóc để những hạt đường dính đều bên ngoài bánh. Làm như vậy, bánh vừa ngon vừa đẹp mắt hơn.

Thành phẩm là món bánh mì xoắn ngon miệng và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ cần một chút kiên trì và khéo léo, các mẹ đã có đĩa bánh mì xoắn ngon cho con trong những ngày đông giá lạnh. Chúc các mẹ thật thành công với món ăn ngon miệng và bổ dưỡng này.