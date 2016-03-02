Làm thế nào để con bạn ăn nhiều trái cây và rau quả hơn?

Nhiều người vẫn cho răng trẻ thường không thích ăn trái cây và rau quả, thế những điều đó không thật sự đúng đắn, theo trang Healthy Food House.

Ở những nước có truyền thống ăn nhiều rau và trái cây trong bữa ăn, cha mẹ không cần phải quan tâm quá nhiềut? việc con trẻ phải tiếp nhận các loại thực phẩm tươi xanh này như thế nào. Lúc đó, trẻ được học hỏi từ cha mẹ việc tiêu thụ đủ trái cây và rau. Dần dà, bé sẽ quen với việc này một cách tự nhiên mà không cần bất kì sự thúc ép nào từ cha mẹ.

Độ tuổi nên dạy trẻ ăn rau quả

2 – 10 tuổi là khoảng thời gian tốt nhất mà bố mẹ nên để bé tiếp cận với việc ăn thêm rau và trái cây. Hãy để bé được ăn rau quả một cách thoải mái, không cần dụ dỗ, đóng kịch hay bất kì thương lượng nào.

Tiếp theo, bố mẹ nên để ý những loại rau và trái cây nào mà trẻ yêu thích, lúc đó bé sẽ tiếp nhận chúng một cách nhẹ nhàng. Chắn chắn, việc bạn ép buộc con trẻ ăn rau là điều không nên, điều đó chỉ khiến bé thêm chán ghét bữa ăn.

Cho trẻ ăn thế nào mới đúng?

Khi cho bé ăn, bố bé không nên “giao kèo” với con theo kiểu: “Nếu con ăn rau, mẹ sẽ cho con kẹo”. Cách này, bạn sẽ lưu lại trong bé những thông điệp sai lầm rằng ăn trái cây và rau củ là điều xấu, nhưng vì những chiếc kẹo mà chúng phải cố gắng để ăn.

Nếu con bạn đã trên 10 tuổi, cách tốt nhất để bé ăn nhiều trái cây chính là hãy để bé luôn thấy chúng trong tầm tay của mình. Bố mẹ nên gọt và rửa sạch trái cây, để sẵn trên bàn và trong tủ lạnh để bé có thể ăn bất cứ lúc nào mà bé muốn, nhất là khi bé cảm thấy đói.

Thêm vào đó, hãy giải thích cho con rằng trái cây và rau củ tốt cho bé như thế nào. Hãy thủ thỉ với bé trong bữa ăn và mỗi lúc mà bố mẹ cũng chơi cùng con cái. Bố mẹ hãy kiên trì vì thành quả sức khỏe của con yêu.

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