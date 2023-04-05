Làm sao để bố mẹ có kỳ nghỉ thực thụ khi đi du lịch cùng trẻ

Chăm sóc con 05/04/2023 08:12

Trẻ nhỏ cùng bố mẹ đi vi vu ở những miền đất mới ngày càng nhiều. Tuy nhiên làm thế nào để con cái được vui mà bố mẹ cũng thấy thoải mái? Cùng tìm hiểu xem nhé!

 Đi du lịch xa có thể sẽ trở thành một gánh nặng nếu bạn có con nhỏ. Bạn phải chăm sóc con cái hệt như khi đang ở nhà. Nhưng bạn có thể thay đổi nó và làm chuyến đi vui vẻ hơn bằng một số sự chuẩn bị và thỏa hiệp để bạn có thể tận hưởng chuyến đi hơn. 

Chọn điểm đến thật phù hợp

Làm sao để bố mẹ có kỳ nghỉ thực thụ khi đi du lịch cùng trẻ - Ảnh 1

 

Không ít bà mẹ sợ đưa con mình đến các địa điểm như bảo tàng nghệ thuật hay quán cà phê mặt dù họ rất muốn. Hoặc các bà mẹ luôn mong một chuyến đi đến bãi biển, đây là một nơi bất cứ ai cũng có thể đến để thư giản. Thế nhưng nếu mang trẻ em theo thì chúng phải tự thích nghi với lịch trình mới. Điều này có thể khiến trẻ phản ứng dữ dội, cáu kỉnh và ngủ ít hơn. Vì thế bạn nên chọn những nơi có thể dùng đến dịch vụ trông trẻ sẽ tiện hơn nếu bạn muốn tận hưởng không gian yên tĩnh trong khoảng thời gian nào đó. 

Đặt giao nhu yếu phẩm đến địa điểm du lịch

Bạn nên đặt trước các mặt hàng dùng một lần như tã lót hoặc đồ ăn nhẹ và lên lịch giao chúng đến nơi bạn sẽ đến ở. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và không gian để hành lý. 

Mang theo đồ ăn vặt và đồ chơi cho trẻ 

Khi đi du lịch, chúng ta thường ngồi trên máy bay hoặc ô tô hàng giờ đồng hồ, điều này có thể khiến trẻ cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Bạn nên mang theo các món đồ chơi yêu thích của bé hoặc để sẵn đồ ăn nhẹ. Điều này không chỉ giúp con đỡ quấy mà còn giúp con không bị đói. Bạn có thể mang các đồ ăn nhẹ như trái cây, rau quả, sinh tố,... hoặc bất cứ thứ gì mà con bạn thích ăn. 

Làm sao để bố mẹ có kỳ nghỉ thực thụ khi đi du lịch cùng trẻ - Ảnh 2

 

Cho con bạn tham gia một vài hoạt động vui chơi 

Khi đi chơi, bạn nên để chúng tự do khám phá môi trường xung quanh, để chúng 'tự làm chủ' trong vài giờ, điều này cũng sẽ giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng trong việc lên kế hoạch vui chơi cho trẻ. Hoặc bố và mẹ có thể thay phiên nhau chơi với bé. Ví dụ như bố có thể đưa bọn trẻ đi ăn kem trong khi mẹ tắm nắng, và mẹ có thể đưa trẻ đến viện bảo tàng gần đó để bố chợp mắt. 

Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân

Bạn nên nhớ rằng trẻ sơ sinh và trẻ quá nhỏ hầu như không nhớ tới những trải nghiệm mới mẻ, vậy nên hãy để bạn thư giãn tận hưởng chuyến đi. Chúng có thể không nhớ chuyến leo thác nước hay tham quan bảo tàng nghệ thuật nhưng hệ thống thần kinh của trẻ sẽ ghi nhớ rằng bạn đã dành thời gian cho trẻ. 

Theo Huffpost 

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