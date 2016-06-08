Làm 5 điều này con bạn sẽ có đôi chân thẳng tắp

Chăm sóc con 08/06/2016 13:06

Đôi chân thẳng đẹp là điều ai cũng thích, đặc biệt là con gái. Chân đẹp, bạn có thể tự tin để diện đồ. Sau đây là những bí kíp mẹ nên biết để con mình lớn lên có đôi chân đẹp.

Nắn bóp chân tay

Muốn con có đôi chân đẹp, ngay từ lúc bé, mẹ nên xoa bóp, nắn tay nắn chân nhẹ nhàng để giúp máu huyết của con lưu thông tốt hơn, rất tốt cho sức khỏe và chiều cao của trẻ. Mẹ nên thực hiện đều đặn hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Khi nắn chân cho con, mẹ hãy nắn hướng vào trong, từ đùi xuống mắt cá chân. Phương thức này sẽ giúp bé tránh được tật vòng kiềng khá luôn đấy.

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Những tháng đầu đời, mẹ nên năn bóp chân cho bé thường xuyên

Không bế cắp nách, hạn chế con ngồi xổm…

Mẹ không nên cho con có các tư thế xoạc chân hai bên thường xuyên hay quá lâu. Xương của con khi bé còn mềm nên rất dễ chịu ảnh hưởng. Nên tránh để con ngồi xổm, ngồi hai bên như cưỡi ngựa/ xe đồ chơi, ngồi quẹo chân về phía sau quá lâu hay bế cắp nách nhiều để chân không bị cong khi lớn lên.

Bổ sung vitamin D cho con đầy đủ

Mẹ nên chăm sóc chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho bé như thức ăn có đủ lượng canxi, vitamin D từ sữa, lòng đỏ trứng... Cách tốt nhất là mẹ nên cho bé bú mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời, nếu không thể bú mẹ thì nên cho con uống thêm sữa ngoài.

Tắm nắng cho con

Nắng sớm cũng là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên cần thiết cho bé. Nhờ tắm nắng, con sẽ tránh được nguy cơ còi xương, cho con có đôi chân đẹp,

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Vitamin D giúp trẻ tránh nguy cơ còi xương

Không cho bé tập đi quá sớm

Nhiều mẹ muốn con biết đi sớm nên bắt con tập  đi ở độ quá nhỏ. Thông thường trẻ tập đi ở khoảng thời gian 9 tháng, việc làm của mẹ sẽ khiến bé dễ có tật ở chân khi chân con chưa thể chống đỡ được toàn bộ sức nặng của cơ thể. Tốt nhất mẹ nên để con tập đi, tập đứng phù hợp với sự phát triển tự nhiên, như thế con mới có thể có được đôi chân thẳng đẹp như mẹ mong muốn.

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