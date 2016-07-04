Không ngờ thừa cân lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí tuệ của trẻ

Đối với sự phát triển của trẻ nhất là về thể chất và trí não luôn là điều mà các bậc phụ huynh quan tâm. Để hiểu rõ hơn về 5 yếu tố chính tác động trực tiếp tới trẻ, mời các bạn tham khảo những thông tin chăm sóc sức khỏe dưới đây:

Thông thường mọi người nhận xét rằng cha mẹ thông mình thì con cũng thông minh. Có thể thấy rằng sự thông minh chịu ảnh hưởng bởi nhân tố di truyền, thường được biểu hiện trên quan hệ huyết thống như cha mẹ đều là người bản địa thì chỉ số trí tuệ của trẻ là 102; cha mẹ là người khác tỉnh thì trẻ có chỉ số trí tuệ là 109 và cha mẹ là anh em họ hàng thì chỉ số này của trẻ sẽ rất thấp.

Trong làm lượng sữa mẹ có chứa một loại chất rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ đó là Taurine. Hàm lượng này có trong sữa mẹ cao gấp 10 lần so với sữa thông thường. Trẻ được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ có điểm số trí tuệ cao hơn những trẻ em khác từ 3 – 10 điểm.

3. Thực phẩm

Khẩu phần ăn là điều cực kỳ quan trọng tác động trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Nếu các bậc phụ huynh cho trẻ ăn theo kiểu không chọn lọc hoặc trẻ bỏ qua bữa sáng sẽ khiến tư duy của trẻ giảm xuống bởi protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng mà trẻ hấp thu được trong bữa sáng là những thành phần quan trọng để giúp phát triển trí não.

4. Trẻ thừa cân

Cha mẹ hãy đảm bảo rằng cân nặng của trẻ không vượt quá 20% so với tiêu chuẩn thì trình độ thị giác, thính giác, và năng lực nhận thức hành vi của trẻ sẽ cao. Vì nếu trẻ thừa cân quá nhiều dẫn đến mỡ sẽ di chuyển vào trong não, cản trở sự sinh trưởng và phát triển của tế bào não.

5. Sinh sớm

Đối với trẻ sinh sớm thường khả năng phát triển thể trạng lẫn trí não không cao vì phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện cấu trúc cơ thể. Vì vậy, các bậc phụ huynh phải lưu ý đảm bảo cung cấp đầy đủ những thực phẩm cần thiết, tạo môi trường sống sáng tạo và vui tươi, đồng thời cung cấp lượng sữa mẹ nhiều để thúc đẩy sự phát triển và tăng sức đề kháng cho trẻ.