Không muốn mất con vì tai nạn đuối nước, bố mẹ nhất định phải đọc bài viết này

Chăm sóc con 03/07/2016 20:34

Đuối nước dẫn đến nhiều trường hợp tử vong thương tâm là nỗi lo của hầu hết mọi nhà, nhất là những gia đình có con nhỏ. Vậy làm thế nào để chuẩn bị cho bé kiến thức cần thiết để thoát khỏi tình trạng đuối nước khi cần?

Dưới đây là 5 nguyên tắc bố mẹ cần thuộc nằm lòng để dạy con ngay hôm nay, đó là cách tốt nhất giúp bé ghi nhớ để phản xạ khi gặp nguy hiểm:

1. Khi thấy có người đang bị té dưới nước, có dấu hiệu đuối nước thì tuyệt đối không nhảy xuống ứng cứu. Hãy tìm ngay những tấm xốp, áo phao, cành cây khô ném xuống cho người gặp nạn bám vào. Sau đó, hô hoán cho người lớn ứng cứu. Hoặc khi bị rớt đồ chơi xuống vùng nước, hãy gọi người lớn lấy giúp; tuyệt đối không tự mình bước xuống nước khi chưa được sự cho phép của bố mẹ.

Bố mẹ phải dạy trẻ tuyệt đối không được nhảy xuống nước khi không có người lớn đi cùng. Nên chia sẻ để bé biết rằng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm.

2. Dặn dò bé kĩ lưỡng trong việc phòng tránh tai nạn khi gặp nước. Tuyệt đối không đến gần những vùng có lũ, không đến gần ao hồ, sông hay bể bơi khi không có bố mẹ hoặc người lớn bên cạnh.

Dạy bé biết phân biệt vòng xoáy nước, phải tránh xa. Và khi đi du lịch, tham quan hay đi chơi, bố mẹ nên dạy bé biết bảo vệ bản thân bằng cách mặc áo phao. Hãy nói với trẻ về tác dụng của áo phao để bé mặc định rằng “đã ra nơi có sông nước là phải mặc chiếc áo này”.

3. Đối với các bé đã có khả năng tự di chuyển, tự đi học được, bố mẹ nên dạy bé xử lí trường hợp gặp trời mưa lớn. Khi gặp mưa lớn và mưa lâu, nước dâng cao sẽ dễ khiến bé đi vào các hố hoặc sập vào các nắp cống trên đường. Tốt nhất nên đứng vào chỗ cao nhất và kêu gọi sự trợ giúp.

4. Quan trọng nhất vẫn là dạy bé cách xử lí tình huống khi đã rơi xuống nước. Trước hết, hãy căn dặn bé thật bình tĩnh để tìm cách bám vào những vật có thể với được trên mặt nước và kêu cứu.

Cho bé tiếp xúc nước sớm nhất có thể để bé bình tĩnh hơn khi chẳng may gặp nạn.

Tuy sẽ rất khó khăn để dạy con điều này nhưng bố mẹ hãy thủ thỉ với bé rằng, nếu chẳng may rơi xuống nước bé không nên cuống cuồng đạp chân tay loạn xạ vì nó sẽ khiến bé nhanh chìm hơn.

Cuối cùng, bố mẹ nên cho bé tiếp xúc với hồ bơi sớm nhất, dạy bé tập bơi và kĩ năng nổi trên mặt nước để bé bình tĩnh hơn khi chẳng may rơi xuống nước.

Bất kì con bạn lớn hay bé, hãy dạy bé 4 điều này ngay hôm nay để giảm thiểu tai nạn và tránh được trường hợp xấu nhất khi chẳng may gặp nạn.

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