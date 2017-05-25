Khi con bị ngã đập đầu, thay vì hoảng sợ mẹ hãy làm ngay điều này

Chăm sóc con 25/05/2017 16:16

Trẻ nhỏ luôn ham thích khám phá thế giới xung quanh, vậy nên khó có thể tránh khỏi những lần bi vấp ngã và đập đầu xuống đất.

Từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, dù chăm sóc trẻ cẩn thận đến đâu cha mẹ cũng khó tránh khỏi việc để trẻ bị ngã đập đầu. Bởi lẽ, trong quá trình khám phá thế giới xung quanh, khi chưa biết cách giữ thăng bằng sẽ khiến đầu của trẻ bị chúi xuống sàn nhà gây tổn thương.

Trẻ bị ngã đập đầu xuống đất cha mẹ thường rất hốt hoảng, lo lắng không biết phải xử lý như thế nào. Sau đây là những cách xử lý, các cha mẹ hãy lưu lại phòng khi cần.

Khi con bị ngã đập đầu, thay vì hoảng sợ mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 1
Bố mẹ hãy bình tĩnh để có thể xử lý khôn ngoan khi bé bị ngã đập đầu -  Ảnh: Internet

Bố mẹ đừng phản ứng quá mức sẽ khiến bé càng thêm hốt hoảng, hoang mang và khóc to hơn. Tốt nhất mẹ nên xoa dịu cơn đau của trẻ bằng cách lấy đá cho vào túi và chườm vào chỗ bị thương để giảm đau, giảm sưng. Bé sẽ được giảm đau, bớt hoảng sợ và bình tĩnh hơn.

Tuy nhiên, nếu bé có những dấu hiệu sau khi bị ngã đập đầu cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay:

- Bé nôn, khó chịu và chóng mặt

- Bé khóc âm ỉ hoặc hét toáng lên

- Vết ngã sưng lớn, hoặc có vết thương hở sâu

- Có vết bầm tím khác thường trên đầu

- Lòng trắng mắt có máu tụ

- Chảy máu mũi, tai, miệng

Khi con bị ngã đập đầu, thay vì hoảng sợ mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 2
Bọc cạnh bàn sẽ giúp giảm tổn thương đầu khi trẻ bị ngã - Ảnh: Internet

Trong quá trình chơi đùa, việc bé bị ngã là khó tránh khỏi. Vậy nên, cha mẹ cần lưu ý những điều này để đảm bảo trẻ được bảo vệ an toàn nhất:

- Đèn, phích nước nên để thật cao để tránh xa tầm tay trẻ.

- Những món đồ nội thất cần được gắn chặt vào tường, tránh trường hợp trẻ đu lên và ngã đè lên người trẻ.

- Bọc cạnh bàn để tránh bé bị ngã vào góc nhọn của bàn, gây nguy hiểm.

- Cho trẻ chơi trên thảm xốp để giảm thiểu tổn thương đầu nếu bị ngã.

Ngoài ra, cha mẹ có con nhỏ cần tự trang bị cho mình những kiến thức về sơ, cấp cứu để có thể ‘tác chiến’ kịp thời nếu những trường hợp không may xảy ra.

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