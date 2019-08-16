Hạt diêm mạch với những giá trị vàng nằm trong nguồn dinh dưỡng

Cây Diêm Mạch còn gọi là cây Quinoa phát hiện ở vùng núi Andes từ 5200 - 7000 năm trước công nguyên và được người dân da đỏ trồng làm cây lương thực từ 4000 năm nay. Cây quinoa là cây hàng năm, cao 1 – 2 m. Hạt có đường kính 2 mm, 350 hạt/1g, có nhiều màu, trắng, đỏ, vàng, đen…Argentina hiện lưu giữ 3000 giống.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Diêm Mạch - Quinoa có thể trồng ở các vùng thấp đến núi cao, thường trồng ở vùng có độ cao 800 – 4000 m so với mặt biển. Ưu điểm nuôi trồng lớn nhất của loại cây này đó chính là chúng có thể thích nghi với cả những điều kiện thời tiết khô cằn, hạn hán hoặc nhiễm mặn… Vì vậy, hoàn toàn có thể phát triển tốt ở độ độ cao từ 3600 - 4200m như vùng Himalaya và cao nguyên phía bắc Ấn Độ…

Tại Việt Nam, Cây Diêm Mạch - Quinoa đang được các nhà khoa học nghiên cứu và trồng thử nghiệm tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Kết quả bước đầu cho thấy, chúng có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu tại Việt Nam và cho năng suất tương đối cao.

Một góc trồng Diêm Mạch thử nghiệm tại Viện Nông Nghiệp Việt Nam Ảnh minh họa: Internet

Hạt diêm mạch hay còn gọi là hạt Quinoa, là loại hạt lương thực khá mới mẻ và chưa phổ biến trên bàn ăn của người Việt Nam. Đây là loại hạt mà được người dân Bolivia và bây giờ cả thế giới đều gọi chúng là “the mother grain” – “mẫu hạt”, là mẹ của các loại hạt, được biết và sử dụng như nguồn lương thực chính của một số vùng từ mấy ngàn năm nay. Mang lại vô vàn lợi ích nên vì thế đến năm 2013 quinoa được cả thế giới tôn vinh thông qua sự kiện “The international year of Quinoa”. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để có cái nhìn chi tiết hơn về loại hạt dồi dào dinh dưỡng này.

Có đa dạng giống loài, nhưng dễ nhận biết và sử dụng nhiều vẫn là loại hạt đen, đỏ, trắng. Hạt Diêm Mạch trắng và đen được biết đến là thực phẩm có nguồn gốc thực vật duy nhất có đầy đủ các axit amin cơ bản cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

Ba loại hạt phổ biến: Diêm Mạch trắng, đỏ, đen Ảnh minh họa: Internet

Hạt diêm mạch là gì?

Chúng ta cần biết rằng hạt Diêm Mạch Quinoa không phải là ngũ cốc, nó thuộc họ Chénopodiaceés, tức là cùng họ với rau bina và củ cải đường.

Đặc biệt, nhìn hình dáng bên ngoài, hạt Diêm Mạch trông giống như hạt kê, được bao bọc bởi 1 lớp màng saponin (một loại nhựa đắng khiến động vật không thích ăn chúng) nên vì thế trồng trọt và chăm sóc chúng không cần nhờ đến sự trợ giúp của hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật.

Hạt Diêm Mạch chuẩn bị thu hoạch Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của hạt diêm mạch

Hạt Diêm Mạch có :

- Hàm lượng protein cao nhất trong tất cả các loại hạt, đây là loại protein khá hoàn hảo giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt phù hợp với cả những người ăn chay để thay thế cho protein từ thịt động vật.

- Chứa phong phú, đa dạng với các loại Vitamin và khoáng chất: 9% nước, 70% glucid, 15% protein và 2,3 % lipid (oméga 3), chất xơ và nhiều khoáng chất, magiê, sắt, đồng, kẽm, phosphor và vitamin B2 (riboflavin) và vitaminC.

- Hàm lượng canxi và sắt nhiều hơn cả gạo và lúa mì,

- Chứa chất đạm và chất xơ nhiều hơn các loại ngũ cốc khác chính vì vậy đây được xem là món quà tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt tốt cho tim mạch, xương và răng.

- Hàm lượng glucid có chứa trong hạt Diêm Mạch có công thức gần giống với với các loại ngũ cốc, không những vậy, các acid amin thiết yếu có trong hạt Diêm Mạch tương đương với sữa giúp chúng ta bổ sung cho cơ thể một cách hiệu quả nhất.

- Rất dễ tiêu hóa vì hạt diêm mạch không có chứa gluten nên rất dễ tiêu, nên hạt này thích hợp với mọi người và mọi lứa tuổi, từ người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đang cho con bú đến cả những người thường xuyên vận động đều có thể sử dụng hạt diêm mạch để bổ sung năng lượng mỗi ngày. Thậm chí NASA đã sử dụng hạt Diêm Mạch để làm thức ăn cho các phi công trên vũ trụ.

- Hương vị thơm ngon, dễ chịu tạo cảm giác ngon miệng, dễ sử dụng.Quinoa có mùi thoang thoảng của hạt dẻ, chút mùi của lúa mạch và mùi ngô non… có thể dùng để chế biến các món ăn từ ngọt đến mặn thay cho các loại hạt khác trong các công thức nấu ăn.

- Giàu khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào, sửa chữa hư tổn các mô, tăng sinh sản xuất nội tiết và tái tạo hồng cầu… vì có hàm lượng axit amin giàu có.

Hạt diêm mạch mua ở đâu?

Tuy nói là xa lạ nhưng hạt Diêm Mạch cũng đã được nhiều người Việt Nam tìm hiểu và sử dụng Việt hóa loại sản phẩm này khá nhiều, vì những lợi ích cao mà nó mang lại. Các shop bán hàng hữu cơ hay thực phẩm sạch đều không khó để hỏi về loại thực phẩm này. Thậm chí các trang thương mại điện tử ở nước ta như Sendo, Tiki, Lazada,...cũng rất đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Bạn hoàn toàn có thể thống thái chọn nguồn sản phẩm ưng ý để thay đổi khẩu vị cho gia đình và những người thân yêu của mình.

Cách dùng hạt diêm mạch

Hạt Diêm Mạch trước khi nấu hay dùng để chế biến bất cứ món nào, bạn hãy luôn ngâm và vo thật kỹ hạt rồi để ráo nước (giống như vo gạo vậy). Lý do bởi vì hạt có 1 lớp vỏ đắng saponin bao quanh (saponin là một hợp chất xà phòng đắng để bảo vệ hạt giống tránh các loài chim và côn trùng) làm giảm hương vị của hạt, đồng thời lớp màng này có khả năng gây cản trở sự hấp thụ và sử dụng các dưỡng chất quan trọng của cơ thể.

Cách dùng hạt Diêm Mạch tương tự việc chúng ta nấu cơm trắng hàng ngày. Bạn có thể nấu diêm mạch trong nồi cơm điện với tỉ lệ nước : hạt là 1,5:1 hoặc nấu theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sử dụng 1 cốc hạt Diêm Mạch (khoảng 200 gram) và 1,5 cốc nước. Ngâm và rửa diêm mạch thật kỹ rồi cho vào nồi, thêm nước, đậy vung rồi đun lửa lớn đến khi sôi. Khi diêm mạch bắt đầu sôi, cho nhỏ lửa và giữ nguyên vung.

Bước 2: Ninh nhỏ lửa từ 15 đến 20 phút cho đến khi diêm mạch chín, hoặc đến khi cạn nước.

Bước 3: Sau đó để nguội và bạn có thể sử dụng ngay như món cơm hàng ngày của người Việt.

Đây là cách chế biến dễ làm nhất và hầu như mọi món ăn sử dụng hạt Diêm Mạch như Salad, cơm trộn, sushi, xào… đều phải trải quả bước đầu tiên đó chính nấu chín quinoa.

Hạt Diêm Mạch khi nấu chín

Diêm Mạch nấu chín thường rất tơi, có độ dẻo kém hơn cơm trắng. Với khoảng 100 gram Diêm Mạch khi nấu chín sẽ được 2 bát cơm nhỏ. Hạt Diêm Mạch đã nấu chín rất dễ ăn, có mùi thơm ngậy. Với những đối tượng có nhu cầu dùng thường xuyên để duy trì bệnh tiểu đường, giảm cân hay dùng cho trẻ em thì đây là một sự lựa chọn thay thế rất tốt.

Cá hồi và Diêm Mạch sự kết hợp vô cùng giàu dưỡng chất Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu hạt diêm mạch cho bé

Chính vì những giá trị vàng nằm trong nguồn dinh dưỡng như vậy nên các bà mẹ hiện đại luôn tìm cách biến tấu để tận dụng nguồn thực phẩm giàu giá trị này cho các thiên thần nhỏ bé của mình.

Như cách nấu chín ở trên, các bạn có thể trộn cùng gạo để nấu như cơm trắng cho trẻ, ăn kèm cùng các món tôm, cua, cá, thịt như bữa cơm bình thường. Xay cùng các thực phẩm, các loại củ quả (bắp, bí đỏ, khoai lang…) để làm bánh hoặc cơm trộn cho trẻ.

Món salad hấp dẫn từ hạt Diêm Mạch Ảnh minh họa: Internet

Hạt diêm mạch nấu cháo

Với những bé nhỏ đang ở độ tuổi ăn dặm, chưa thường xuyên ăn cơm thì cháo từ hạt Diêm Mạch là một gợi ý hoàn hảo cho thành phần dinh dưỡng hàng ngày. Chúng ta có thể vo hạt Diêm Mạch sau đó ngâm trước để hạt mềm rồi trộn cùng gạo nấu cháo cho bé. Nếu con mới ăn và sợ chưa quen thì nên thử từng chút một theo tỉ lệ rồi tăng dần. Với khẩu vị non nớt nhưng vô cùng tinh tế sẽ không khó để các mẹ khéo léo kết hợp loại hạt này trong bữa ăn của bé.

Kết hợp với nhiều nguyên liệu đa dạng khác như: thịt heo, gà, trứng, cá… sẽ tạo nên khác biệt trong món cháo, không chỉ hấp dẫn với bé mà cho cả bạn và gia đình.

Cháo hạt Diêm Mạch thịt gà cho bé yêu Ảnh minh họa: Internet

Bài viết sẽ làm các bạn không còn bỡ ngỡ và hoang mang với loại thực phẩm mới mẻ này nữa. Mong sẽ mang đến thông tin hữu ích hơn trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày của các bạn.