Để con nằm 3 tư thế ngủ này quá lâu, mẹ sẽ ôm hận suốt đời

Chăm sóc con 24/12/2019 06:00

Mẹ bỉm sữa cần biết tư thế ngủ của trẻ rất quan trọng cho sự phát triển trong những năm tháng đầu đời của con, vì vậy nên chú ý tránh để con nằm tư thế này quá lâu!

Các mẹ cần lưu ý đến tư thế ngủ của trẻ, đảm bảo trẻ không nằm một dáng quá lâu để không ảnh hưởng đến sự phát triển.

Nằm ngửa

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Nằm ngửa là tư thế nằm phổ biến nhất của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tư thế ngủ phổ biến nhất, vừa khiến trẻ thoải mái mà mẹ lại dễ dàng theo dõi và chăm sóc. Tuy nhiên, nếu mẹ để trẻ nằm lâu trong tư thế này dễ khiến đầu bị bẹp. Ngoài ra, nằm ngửa còn khiến trẻ khó đi vào giấc ngủ sâu, dễ bị sặc khi nôn trớ và còn có thể bị tràn chất nôn vào phổi. Với các bé đang bị nghẹt mũi, sổ mũi nằm ngửa còn khiến trẻ bị khó thở.

Lưu ý: Các mẹ không nên đặt con nằm ngửa khi vừa ăn xong. Thấy bé có dấu hiệu nôn trớ ở tư thế nằm ngửa cần nhanh chóng bế bé lên để tránh chất nôn tràn vào phổi và khí quản.

Nằm sấp

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Tư thế nằm sấp tiềm tàng nhiều mối nguy hại cho sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tư thế ngủ giống như nằm trong bụng mẹ, khiến trẻ thường cảm thấy an toàn và dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn. Ngoài ra, nằm sấp còn có tác dụng tăng cường sự cứng cáp cho các nhóm cơ ở cổ, ngực, lưng và chân tay, hỗ trợ cho các hoạt động bò, tập đi của trẻ trong tương lai.

Tuy nhiên, tư thế nằm sấp khiến tay chân trẻ không được thoải mái, dễ bị gập xuống hoặc bị tì đè. Điều nguy hiểm khác của tư thế này là dễ làm trẻ bị ngạt thở mà mẹ lại khó quan sát tình trạng của trẻ.

Nằm nghiêng

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Các mẹ nên chịu khó giúp trẻ đổi bên trái, phải khi nằm nghiêng sau 3-4 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngủ này giúp bé vừa thoải mái lại vừa tránh được những hiện tượng nguy hiểm như ngạt nhở, chèn ép tim,... Không chỉ vậy, nằm nghiêng còn tốt cho việc tiêu hóa của trẻ, rất phù hợp khi đặt trẻ nằm sau khi ăn.

Tuy nhiên, nếu để bé ngủ ở tư thế nằm nghiêng trong thời gian dài có thể khiến cấu trúc xương biến dạng, ảnh hưởng đến hình dáng tai và hình dáng khuôn mặt mất cân xứng.

Các mẹ nên chịu khó giúp trẻ đổi bên trái, phải khi nằm nghiêng sau 3-4 tiếng. Gối của trẻ nên là loại gối mềm vừa phải, không cứng quá khiến trẻ bị đau khi nằm và cũng không quá mềm dễ khiến đầu trẻ bị lún vào.

Để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển cho con, mẹ nên cho con nằm xen kẽ các loại tư thế và thay đổi tư thế sau 3-4 tiếng. 

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